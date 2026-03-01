Gấp rút chuẩn bị cho ngày hội lớn

Tăng kỹ năng xử lý tình huống cho các tổ chức bầu cử

Các đại biểu tại hội nghị tiếp xúc giữa ứng cử viên ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh với cử tri tại xã Đức Thọ.

Toàn tỉnh Hà Tĩnh hiện có 3 đơn vị bầu cử ĐBQH và 12 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh; có 1.124.089 cử tri tại 1.100 khu vực bỏ phiếu. Về số ứng cử viên, có 15 ứng cử viên ĐBQH, 94 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh và 2.265 ứng cử viên đại biểu HĐND cấp xã.

Chỉ còn hơn 2 tuần nữa sẽ diễn ra ngày hội bỏ phiếu, do vậy, mọi công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đang dần bước vào giai đoạn "nước rút". Trong đó, việc trang bị kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ phụ trách công tác bầu cử được tập trung cao.

Các quy định về công tác tổ chức bầu cử thường xuyên được các địa phương cập nhật, theo dõi.

Chiều ngày 28/2/2026, Ủy ban Bầu cử xã Mai Hoa phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 cho các thành viên Ban Chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử xã, tổ giúp việc và cán bộ phụ trách bầu cử tại các thôn.

Tại hội nghị, đại biểu được quán triệt những nội dung trọng tâm của Luật Bầu cử; các văn bản hướng dẫn của Trung ương, tỉnh. Đồng thời tập huấn chuyên sâu về quy trình, thủ tục trong từng bước tổ chức bầu cử...

Ông Nguyễn Tiến Hoàng - Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công - Tổ trưởng Tổ bầu cử số 1 cho hay: "Từ hội nghị này đã giúp chúng tôi được cập nhật đầy đủ quy định mới, nắm vững nghiệp vụ tổ chức bầu cử, kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai".

Sở Nội vụ Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho các tổ bầu cử phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại phường Sông Trí.

Trước đó, vào ngày 24/2, Sở Nội vụ Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử cho tổ bầu cử, ban bầu cử thuộc đơn vị bầu cử số 12 (gồm 7 xã: Hương Khê, Hương Phố, Hương Đô, Hương Xuân, Hương Bình, Phúc Trạch và Hà Linh).

Ông Đoàn Xuân Hoài – Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, Phó chánh Văn phòng Sở Nội vụ trao đổi: "Các nội dung được trình bày chuyên sâu, cụ thể, rõ ràng, kết hợp trao đổi, thảo luận và giải đáp trực tiếp những khó khăn, vướng mắc, các tình huống có thể xảy ra của cơ sở giúp đội ngũ cán bộ làm công tác bầu cử được củng cố kiến thức pháp lý, nắm vững quy trình, tinh thông nghiệp vụ và nâng cao kỹ năng xử lý tình huống, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ đúng quy định, chặt chẽ và thống nhất".

Sở Nội vụ Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử cho tổ bầu cử, ban bầu cử thuộc đơn vị bầu cử số 12 vào ngày 24/2.

Tính đến thời điểm này, Sở Nội vụ đã tổ chức tập huấn cho 1.100 tổ bầu cử với hơn 8.000 người tại các khu vực bầu cử trong tỉnh.

Hiện nay, công tác tổ chức bầu cử đã được phân công cụ thể trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, gắn trách nhiệm từng đồng chí phụ trách từng khu vực bầu cử, từng tổ bầu cử, từng điểm bỏ phiếu. Thời gian tiếp theo, Hà Tĩnh sẽ tiếp tục rà soát kỹ lưỡng danh sách cử tri, bảo đảm đầy đủ, chính xác đến từng hộ gia đình, xem từng hộ, đến từng nhà để có phương án phù hợp.

Danh sách cử tri trên địa bàn phường Trần Phú thường xuyên được rà soát.

Dồn sức để ứng cử viên đại biểu HĐND xã vận động bầu cử

Từ ngày 27/2, các ứng cử viên ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh thực hiện tiếp xúc cử tri tại xã, phường để vận động bầu cử. Đối với ứng cử viên đại biểu HĐND xã, quá trình này bắt đầu từ tháng 3/2026 và được tiến hành tiếp xúc với cử tri tại các thôn, tổ dân phố.

Xã Tiên Điền niêm yết danh sách người ứng cử đại biểu HĐND xã tạo thuận lợi cho quá trình vận động bầu cử.

Trong thời gian từ ngày 4/3 - 6/3, 25 ứng cử viên đại biểu HĐND xã Mai Hoa sẽ tới 9 nhà văn hoá thôn trên địa bàn để tiến hành vận động bầu cử. Trong tổng số 25 ứng cử viên, ngày 15/3 tới, cử tri toàn xã sẽ bầu chọn 15 đại biểu trúng cử vào HĐND xã.

Bà Trần Thị Hồng Vững - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Mai Hoa thông tin: "Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã Mai Hoa cũng đã thông báo rộng rãi lịch tiếp xúc cử tri đối với 25 ứng cử viên đại biểu HĐND xã. Ngoài các nhà văn hoá thôn Tân Hưng, Mỹ Ngọc, Thanh Bình, Cẩm Trang... chúng tôi còn tổ chức hội nghị tại hội trường Đảng ủy, UBND xã, Công an xã để tạo thuận lợi cho cử tri tham gia".

Tại xã Thiên Cầm, thời gian để ứng cử viên đại biểu HĐND xã vận động bầu cử cũng sẽ được tiến hành từ ngày 3/3 và kết thúc vào ngày 6/3. "Tất cả ứng cử viên sẽ có mặt tại 6/33 nhà văn hoá thôn trên địa bàn để trình bày chương trình hành động trước toàn thể cử tri. Trong 38 người ứng cử, sẽ có 22 đại biểu được lựa chọn đại diện vào bộ máy cơ quan dân cử cấp xã", ông Võ Tá Nhân - Chủ tịch UBND xã Thiên Cầm nhấn mạnh.

Ứng cử viên đại biểu HĐND xã sẽ tiến hành tiếp xúc với cử tri tại các thôn, tổ dân phố bắt đầu từ tháng 3/2026.

Theo quy định của Luật Bầu cử, hiện có hai hình thức vận động tranh cử thông qua tiếp xúc cử tri (trực tuyến và trực tiếp) và phương tiện truyền thông. Trong đó, vận động trực tuyến là điểm mới trong nhiệm kỳ này. Tuy vậy, qua quá trình khảo sát, các ứng cử viên đại biểu HĐND xã đều lựa chọn tiếp xúc cử tri trực tiếp nhằm tăng sự tương tác, kết nối; qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả cho công tác vận động bầu cử.

Từ nay đến ngày bầu cử (15/3/2026), hệ thống chính trị Hà Tĩnh sẽ tiếp tục chỉ đạo chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện bảo đảm thuận lợi để cử tri đi bỏ phiếu. Đồng thời, tăng cường thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú để tạo khí thế sôi nổi, phấn khởi trước, trong và sau ngày bầu cử; chủ động phương án bảo đảm an ninh, trật tự, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ.

Ông Đoàn Xuân Hoài - báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, Phó chánh Văn phòng Sở Nội vụ cho biết: Đến thời điểm này, 100% tổ bầu cử tại Hà Tĩnh đã được tham gia tập huấn nghiệp vụ để chuẩn bị cho ngày 15/3 sắp tới. Với vai trò cơ quan thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh, từ nay đến ngày bỏ phiếu, Sở Nội vụ sẽ tiếp tục trang bị kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ tổng hợp kết quả bầu cử cho thư ký ủy ban bầu cử của các xã, phường; đồng thời, tập trung hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ trước, trong và sau bầu cử.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và sự đồng thuận của Nhân dân, Hà Tĩnh sẽ tổ chức thành công cuộc bầu cử, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.