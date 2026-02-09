Chuyển đổi số đưa quy định về bầu cử đến gần hơn với cử tri Hà Tĩnh

Trong quá trình chuẩn bị cho cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Thời gian qua, bên cạnh việc tuyên truyền theo phương thức truyền thống như: pano, áp phích, sinh hoạt, hội nghị... công tác phổ biến bầu cử được đổi mới bằng việc ứng dụng công nghệ số, phù hợp với xu hướng tiếp nhận của người dân trong bối cảnh bùng nổ công nghệ thông tin.

Trợ lý AI do Ban Xây dựng Đảng xã Mai Hoa xây dựng đã tạo ra phản hồi tích cực trong công tác tuyên truyền bầu cử.

"Uỷ ban Bầu cử xã Mai Hoa xin thông báo tới toàn thể cử tri 5 đơn vị bầu cử gồm 9 khu vực bỏ phiếu như sau: Đơn vị bầu cử số 1/khu vực bỏ phiếu số 1 gồm các thôn Quang Thành, Tân Hưng, Cao Phong, địa điểm bỏ phiếu tại nhà văn hoá thôn Tân Hưng; đơn vị bầu cử số 2/khu vực bỏ phiếu số 2 gồm các thôn Bình Phong, Thanh Bình, Thanh Sơn, địa điểm bỏ phiếu tại nhà văn hoá thôn Thanh Bình...", với cách truyền đạt rõ ràng, dễ hiểu, trợ lý AI đã cung cấp những thông tin cần thiết cho cử tri trên toàn xã.

Nhằm đổi mới hình thức tuyên truyền, giúp cử tri dễ dàng tiếp cận thông tin về cuộc bầu cử, xã Mai Hoa đã chủ động xây dựng ứng dụng trợ lý AI vào việc xây dựng các video clip tuyên truyền. Với hình thức thể hiện sinh động, trực quan, các nội dung quan trọng về Luật Bầu cử, tiểu sử ứng viên và quy định về quyền, nghĩa vụ của công dân đã được truyền tải một cách gần gũi, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong quần chúng nhân dân.

Việc ứng dụng chuyển đổi số trong công tác bầu cử đang được các đơn vị, địa phương tích cực thực hiện.

Ông Lê Thanh Nghị - Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND xã Mai Hoa cho biết: “Xác định chuyển đổi số là khâu đột phá, Đảng ủy xã đã chỉ đạo tận dụng lợi thế của công nghệ AI để hiện đại hóa phương thức tuyên truyền, giúp các quy định pháp luật về bầu cử không còn khô cứng mà trở nên sinh động, dễ hiểu. Ứng dụng nền tảng số giúp tiết kiệm nguồn lực, thời gian và đặc biệt thu hút sự quan tâm của giới trẻ, giúp người đi làm ăn xa thuận tiện theo dõi, nắm bắt. Chúng tôi đặt mục tiêu mỗi video AI là một "cánh tay nối dài” đưa chủ trương của Đảng, Nhà nước đến tận tay người dân, đảm bảo ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân”.

Ngoài xã Mai Hoa, hiện nay nhiều địa phương cũng đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ tổng hợp, biên tập nội dung tuyên truyền bầu cử theo hướng ngắn gọn, sinh động, dễ tiếp cận hơn với người dân như: phường Hà Huy Tập, xã Sơn Tây, phường Trần Phú... Qua triển khai bước đầu cho thấy, cách làm này trực quan hơn, tạo ra lượt tương tác lớn và giúp người dân dễ tiếp cận thông tin đầy đủ, chính xác.

Khác với các nhiệm kỳ trước tiến hành rà soát cử tri qua phương thức thủ công, cuộc bầu cử nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã ứng dụng VNeID đảm bảo nhanh chóng, chính xác.

Một trong những điểm mới nổi bật trong nhiệm kỳ này là việc ứng dụng VNeID để rà soát danh sách cử tri. Trước đây, công tác rà soát được cán bộ thôn, tổ dân phố về từng gia đình để điều tra, lập danh sách nhưng nay, việc làm này được thực hiện hoàn toàn trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đảm bảo nhanh gọn, thuận tiện. Rà soát danh sách cử tri đã được lực lượng công an 69 xã, phường chủ động thực hiện.

Thượng tá Phan Thanh Hải - Trưởng Công an xã Đan Hải thông tin: "Công an xã đã chủ động phối hợp với UBND xã, ban mặt trận các thôn, lực lượng an ninh cơ sở rà soát số công dân phục vụ việc lên danh sách cử tri. Sau tổng rà soát, chúng tôi đã tổ chức gắn cử tri vào từng khu vực bỏ phiếu theo thôn, từng hộ gia đình đảm bảo thông tin đầy đủ chính xác.

Theo Thượng tá Hải, điểm nổi bật trong công tác xây dựng, sử dụng dữ liệu cử tri là cách làm khoa học, áp dụng công nghệ để điều chỉnh khu vực theo thứ tự chủ hộ lên trên các nhân khẩu trong hộ; đồng thời đánh số thứ tự từng hộ trên danh sách cử tri để theo dõi trong công tác bỏ phiếu sau này. Hiện, Công an xã Đan Hải đã bàn giao danh sách 20.038 cử tri tham gia bầu cử cho UBND xã niêm yết tại 31 khu vực bỏ phiếu.

Đến hết ngày 3/2, danh sách cử tri đã được niêm yết tại 100% khu vực bỏ phiếu trên địa bàn.

Đặc biệt, nhiệm kỳ này, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã ban hành tài liệu hướng dẫn kê khai hồ sơ ứng cử trực tuyến tại địa chỉ https://hoidongbaucu.quochoi.vn. Việc triển khai hình thức ứng cử trực tuyến là bước đột phá trong công tác tổ chức bầu cử, giúp người ứng cử chủ động trong chuẩn bị hồ sơ và hỗ trợ cơ quan quản lý cập nhật dữ liệu một cách đồng bộ. Việc điện tử hóa quy trình ứng cử không chỉ giảm thiểu sai sót trong khâu nhập liệu, mà còn thể hiện sự chuyên nghiệp, hiện đại trong công tác bầu cử.

Ông Nguyễn Thanh Hùng - Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và Tổ chức biên chế (Sở Nội vụ) cho biết: "Quy trình kê khai hồ sơ được thực hiện theo 5 bước đơn giản, người ứng cử chỉ cần truy cập và đăng nhập vào Cổng thông tin hoidongbaucu.quochoi.vn để thực hiện theo hướng dẫn và theo dõi tiến độ xử lý. Việc kê khai trực tuyến là bước khởi đầu quan trọng, sau khi hoàn thành trên hệ thống, người ứng cử vẫn phải nộp hồ sơ bản giấy tại cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật".

Nhờ nộp hồ sơ trực tuyến đã tạo thuận lợi để người ứng cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp tại nhiệm kỳ 2026 - 2031 thực hiện nhanh chóng, chính xác. Những nỗ lực chuyển đổi số, công tác chuẩn bị bầu cử tại Hà Tĩnh đã mang tới hiệu quả rõ rệt, hướng tới phục vụ tốt hơn theo phương châm nhanh chóng, thuận lợi, chính xác; giúp cử tri và Nhân dân trên địa bàn dễ dàng tiếp cận công nghệ, nắm bắt thông tin để từ đó nâng cao nhận thức, ý thức tốt về quyền và nghĩa vụ trong từng lá phiếu.