Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX Trần Thị Quyên

Được giới thiệu về ứng cử đại biểu HĐND tỉnh trên địa bàn các xã Kỳ Lạc, Kỳ Thượng, Kỳ Khang, Kỳ Văn, Kỳ Anh, Kỳ Xuân - vùng đất giàu truyền thống văn hóa, hội tụ đầy đủ những tinh hoa, tôi vô cùng phấn khởi, vinh dự và tự hào. Tôi nhận thức sâu sắc đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, mang những tâm tư nguyện vọng của cử tri đến diễn đàn HĐND và được thay mặt cử tri để tham gia thảo luận, quyết định những vấn đề quan trọng của tỉnh, đồng thời giám sát các cơ quan, tổ chức cá nhân trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách.

Nếu được cử tri trên các xã Kỳ Lạc, Kỳ Thượng, Kỳ Khang, Kỳ Văn, Kỳ Anh, Kỳ Xuân tin tưởng, tín nhiệm bầu tôi là đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ ra sức phấn đấu, nỗ lực hết mình để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Trước hết, thực hiện tốt trách nhiệm của đại biểu HĐND. Duy trì mối liên hệ mật thiết, chặt chẽ với cử tri, đặc biệt là cử tri nơi ứng cử; luôn lắng nghe, trao đổi, nắm bắt ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để phản ánh đến HĐND tỉnh. Đồng thời, thông qua hoạt động giám sát và chất vấn tại các kỳ họp, tôi sẽ tích cực đề xuất, kiến nghị các cấp, các ngành xem xét trả lời, giải quyết các kiến nghị của cử tri kịp thời, đầy đủ theo luật định. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị của cử tri; có thái độ chủ động và kiên quyết bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của Nhân dân.

Thứ hai, tập trung sức lực, trí tuệ và kinh nghiệm thực tiễn của đại biểu chuyên trách để cùng các đại biểu HĐND tỉnh tham gia thảo luận, quyết định các chủ trương, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo QP-AN; giám sát việc thực hiện các nghị quyết HĐND để có cơ sở đánh giá, đề xuất sửa đổi, ban hành các chính sách phù hợp thực tiễn. Trong đó, đặc biệt quan tâm chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng NTM, đô thị văn minh; có cơ chế chính sách đặc thù cho các xã trong cụm bầu cử để tạo nguồn lực xây dựng về văn hóa, gắn với phát triển du lịch; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp; chính sách an sinh xã hội…

Đồng thời, tôi sẽ quan tâm tìm hiểu những vấn đề còn nhiều băn khoăn, trăn trở của Nhân dân trên địa bàn các xã trong cụm bầu cử để có những kiến nghị, đề xuất với HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan chức năng có giải pháp tháo gỡ kịp thời. Trong đó, tập trung vào các vấn đề: Vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng một số công trình, dự án; thu ngân sách; đầu tư xây dựng hạ tầng và thu hút nhà đầu tư vào các khu công nghiệp; công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường, quản lý quy hoạch xây dựng, đô thị gắn với đề án phân loại đô thị phù hợp với định hướng phát triển, gắn với quy hoạch tỉnh;

Đầu tư một số tuyến đường giao thông quan trọng để phát triển đô thị; giải quyết việc làm, chất lượng giáo dục đào tạo; chăm sóc sức khỏe Nhân dân; gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa… gắn với đẩy mạnh phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ góp phần xây dựng địa bàn trở thành địa phương kiểu mẫu, điển hình về văn hóa gắn với phát triển du lịch. Tích cực tham gia các hoạt động cùng cơ sở kêu gọi kết nối hoạt động nhân đạo từ thiện, hỗ trợ các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn...

Tôi tin tưởng rằng, các xã Kỳ Lạc, Kỳ Thượng, Kỳ Khang, Kỳ Văn, Kỳ Anh, Kỳ Xuân sẽ đạt được các mục tiêu như đã đề ra. Mong rằng, Đảng bộ và chính quyền xã sẽ thu hút được nhiều nhà đầu tư, khai thác có hiệu quả tiềm năng lợi thế của vùng để phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, văn hoá, du lịch.