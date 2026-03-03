8 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Thạch Khê

Đại biểu dự hội nghị.

Chiều 3/3, tại xã Thạch Khê, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX đơn vị bầu cử HĐND tỉnh số 4. Tham dự hội nghị có các ứng viên: ông Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính; bà Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Tú Tài - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; các ứng cử viên HĐND tỉnh; đông đảo cử tri xã Thạch Khê.

Các đồng chí chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, cử tri đã nghe thông qua danh sách và tiểu sử 8 ứng cử viên đại biểu HĐND khóa XIX nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại đơn vị bầu cử HĐND tỉnh số 4 (gồm các xã Cẩm Bình, Cẩm Duệ, Thạch Lạc, Đồng Tiến, Thạch Khê, Thạch Xuân).

Danh sách ứng cử viên đại biểu HĐND khóa XIX nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại đơn vị bầu cử HĐND tỉnh số 4: 1. Bà Nguyễn Thị Việt Hà - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Đảng bộ HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; 2. Ông Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính; 3. Ông Nguyễn Tú Tài - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Quân sự tỉnh, Phó Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; 4. Ông Nguyễn Tùng Lĩnh - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh; 5. Bà Trương Thị Liên - Trưởng phòng Công tác tổng hợp, thông tin, dân nguyện - HĐND tỉnh; 6. Ông Thiều Đình Long - Trưởng phòng Tổng hợp, Sở Tài chính; 7. Bà Trần Thị Quỳnh Nga - Trưởng ban Công tác hội viên - Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh; 8. Bà Nguyễn Thị Hạnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc HTX Dịch vụ chế biến nông sản Hạnh Cường.

Tiếp đó, các ứng cử viên lần lượt báo cáo trước cử tri về dự kiến chương trình hành động nếu được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX; đồng thời lắng nghe các kiến nghị, mong muốn của cử tri.

Đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính trình bày chương trình hành động.

Trình bày chương trình hành động, đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính khẳng định, nếu được cử tri tin tưởng bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, bản thân xác định rõ trách nhiệm của mình không dừng lại ở việc “lắng nghe” mà phải “hành động thật quyết liệt”; không chỉ nêu kiến nghị mà phải theo dõi, đôn đốc, giám sát để kiến nghị được giải quyết; không chỉ phát biểu trong hội trường mà phải hiện diện ở cơ sở, gần dân, sát dân, chịu sự giám sát của Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu cam kết trong suốt nhiệm kỳ sẽ duy trì việc tiếp xúc cử tri đầy đủ theo quy định, liên hệ chặt chẽ với cử tri và đóng góp ý kiến nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh...

Cử tri theo dõi chương trình hành động của các ứng cử viên.

Trong vai trò Giám đốc Sở Tài chính, sẽ cùng tập thể lãnh đạo Sở bám sát các chương trình hành động của Tỉnh ủy, chỉ đạo của UBND tỉnh để tham mưu triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, góp phần đưa Hà Tĩnh trở thành một trong những cực phát triển của vùng Bắc Trung bộ.

Với trách nhiệm Trưởng đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sẽ bám sát vào Nghị quyết số 111 ngày 24/12/2025 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội về các tiêu chí phân loại đô thị làm cơ sở để thúc đẩy liên kết vùng, tạo điều kiện cho địa phương trong phát triển KT-XH...

Đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trăn trở, mục tiêu cuối cùng của mọi nghị quyết phải là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày chương trình hành động.

Đồng chí bày tỏ, nếu được bà con tin tưởng bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, sẽ tiếp tục gần dân hơn, lắng nghe nhiều hơn, hành động kịp thời hơn; dành thời gian thỏa đáng để tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với cử tri; chủ động nắm bắt những vấn đề phát sinh từ cơ sở, nhất là các nội dung liên quan đến môi trường, đất đai, sản xuất nông nghiệp, an sinh xã hội, bình đẳng giới, việc làm… Mỗi ý kiến chính đáng của cử tri sẽ được tiếp thu nghiêm túc, phản ánh trung thực, đầy đủ đến HĐND và các cơ quan có thẩm quyền; đồng thời theo dõi, đôn đốc việc giải quyết.

Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và chính quyền địa phương rà soát những cơ chế, chính sách còn bất cập, thiếu khả thi; kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các chính sách phù hợp; khai thác tốt lợi thế của từng địa bàn; đảm bảo chính sách: rõ mục tiêu, đúng đối tượng, có nguồn lực thực hiện và đi vào cuộc sống...



Ông Nguyễn Tú Tài - Phó Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh trình bày chương trình hành động.

Ông Nguyễn Tùng Lĩnh - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh trình bày chương trình hành động.

Bà Trương Thị Liên - Trưởng phòng Công tác tổng hợp, thông tin, dân nguyện - HĐND tỉnh trình bày chương trình hành động.

Ông Thiều Đình Long - Trưởng phòng Tổng hợp, Sở Tài chính trình bày chương trình hành động.

Bà Trần Thị Quỳnh Nga - Trưởng ban Công tác hội viên - Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh trình bày chương trình hành động.

Bà Nguyễn Thị Hạnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc HTX Dịch vụ chế biến nông sản Hạnh Cường trình bày chương trình hành động.

Các ứng cử viên khẳng định, nếu được tín nhiệm bầu vào HĐND tỉnh, sẽ nỗ lực thực hiện tốt vai trò người đại biểu của Nhân dân; giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe, phản ánh trung thực, đầy đủ ý kiến, kiến nghị của Nhân dân đến cơ quan có thẩm quyền.

Cử tri Nguyễn Đức Bình - thôn trưởng thôn Nam Hải chia sẻ nguyện vọng đối với người ứng cử.

Phát biểu tại hội nghị, cử tri mong rằng, nếu được tín nhiệm bầu, các đại biểu sẽ tiếp tục đồng hành cùng cơ sở, chuyển những cam kết trong chương trình hành động thành giải pháp cụ thể, thiết thực để phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương và từng bước tháo gỡ khó khăn; thực sự xứng đáng là người đại diện cho nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân.