Không để luận điệu xuyên tạc làm nhiễu “Ngày hội của non sông”

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại địa phương, thể hiện không khí vận động, lắng nghe ý kiến cử tri trước ngày bầu cử.

Chỉ còn hơn 10 ngày nữa sẽ diễn ra ngày hội lớn của toàn dân – cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031. Những ngày này, cùng với việc niêm yết danh sách, tiểu sử tóm tắt người ứng cử và đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, không khí dân chủ, phấn khởi đang lan tỏa khắp các địa phương trong tỉnh.

Tuy nhiên, theo thông tin từ Công an tỉnh, ngay sau khi danh sách ứng cử viên được công bố, trên không gian mạng đã xuất hiện một số nội dung xuyên tạc, chống phá của các đối tượng phản động từ bên ngoài; đồng thời nảy sinh những bình luận trái chiều, thiếu kiểm chứng, thậm chí tiêu cực liên quan đến một số ứng cử viên HĐND trên địa bàn.

Việc niêm yết danh sách ứng cử viên được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định.

Thực tế cho thấy, mỗi kỳ bầu cử luôn là thời điểm các thế lực thù địch gia tăng hoạt động chống phá, lợi dụng mạng xã hội để phát tán thông tin sai sự thật, bóp méo, quy chụp nhằm gây hoài nghi, chia rẽ nội bộ, làm giảm sút niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ. Những chiêu trò này không mới, song được thực hiện ngày càng tinh vi, ẩn danh, lan truyền nhanh, tác động trực tiếp đến tâm lý cử tri nếu không được nhận diện và xử lý kịp thời.

Trước tình hình đó, lực lượng chức năng đã chủ động nắm bắt, xác minh, kịp thời phát hiện và xử lý các tài khoản, bài viết vi phạm theo quy định của pháp luật.

Thượng tá Nguyễn Hoài Việt – Trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh thông tin: "Mỗi kỳ bầu cử luôn là “thời điểm nhạy cảm” mà các thế lực thù địch lợi dụng nhằm công kích vào nền tảng tư tưởng của Đảng, gây nhiễu loạn thông tin, làm suy giảm niềm tin của cử tri. Thủ đoạn quen thuộc là cắt ghép thông tin, suy diễn đời tư, thổi phồng khuyết điểm, thậm chí dựng chuyện, vu cáo; từ đó tạo ra “đám đông ảo” để dẫn dắt dư luận. Hiện, chúng tôi đang tích cực theo dõi, nắm chắc diễn biến tình hình, củng cố hồ sơ và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm".

Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh) chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường nắm tình hình để kịp thời đấu tranh, ngăn chặn hoạt động chống phá bầu cử của các thế lực thù địch.

Quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp được thực hiện chặt chẽ, dân chủ, công khai theo đúng quy định của pháp luật, dưới sự chủ trì của Ủy ban MTTQ các cấp và sự giám sát của Nhân dân. Mỗi ứng cử viên đều trải qua nhiều vòng lấy ý kiến, thẩm tra, xác minh về tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín. Vì vậy, mọi thông tin suy diễn, quy chụp vô căn cứ đều là hành vi xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp của người ứng cử, đồng thời ảnh hưởng đến tính nghiêm minh của cuộc bầu cử.

Không gian mạng là nơi mỗi công dân có thể bày tỏ ý kiến. Tuy nhiên, quyền tự do ngôn luận không đồng nghĩa với việc tùy tiện chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng, nhất là trong thời điểm nhạy cảm như trước bầu cử. Một quan điểm, thái độ thiếu chuẩn mực, một dòng cảm xúc, bình luận thiếu suy xét của mỗi công dân vô tình hoặc hữu ý tiếp tay cho âm mưu xấu.

Đồng chí Dương Tất Thắng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh đi giám sát, kiểm tra công tác bầu cử tại xã Can Lộc.

Cuộc bầu cử là quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi công dân. Bảo vệ sự trong sạch, minh bạch của cuộc bầu cử không chỉ là trách nhiệm của cơ quan chức năng mà còn là bổn phận của mỗi người dân. Khi mỗi cử tri phát huy tinh thần trách nhiệm, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền, chủ động sàng lọc thông tin, thì mọi âm mưu xuyên tạc sẽ không có “đất sống”.

Thượng tá Nguyễn Hoài Việt – Trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh cho biết thêm: Giai đoạn nước rút, càng gần thời điểm diễn ra sự kiện chính trị trọng đại, càng cần giữ vững ổn định tư tưởng, củng cố niềm tin, tăng cường tuyên truyền, kịp thời cung cấp thông tin đầy đủ, minh bạch để cử tri hiểu đúng, tin đúng và hành động đúng. Cùng với nỗ lực của cơ quan chức năng, điều quan trọng hơn cả là mỗi cán bộ, đảng viên và cử tri cần nâng cao cảnh giác, tỉnh táo trước những thông tin chưa được kiểm chứng; không chia sẻ, bình luận theo cảm tính; không tiếp tay cho các luận điệu sai trái.