Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX Hà Văn Đàn

LTS: Chung một niềm tin, ngày 15/3/2026, cùng với cử tri cả nước, cử tri Hà Tĩnh sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình, lựa chọn những người xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp. Với quyết tâm và nhiệt huyết, các ứng viên đã xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực, sẵn sàng bắt tay ngay vào thực hiện trọng trách của người đại biểu dân cử khi được tín nhiệm. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh lược ghi, trân trọng giới thiệu Chương trình hành động của các ứng viên tới bạn đọc.

Trước hết, tôi nhận thức sâu sắc rằng, được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND là một niềm vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề của người đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân. Trong hai nhiệm kỳ 2016 - 2021 và 2021 - 2026, tôi vinh dự được cử tri bầu làm đại biểu HĐND huyện Hương Khê (cũ).

Qua thực tiễn hoạt động, tôi luôn ý thức bên cạnh việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của mình, người đại biểu HĐND phải tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và Nhân dân, không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; giữ mối liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe, tiếp thu và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Nếu tiếp tục được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031, tôi xác định bản thân phải nỗ lực, phấn đấu và rèn luyện nhiều hơn nữa để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của cử tri và Nhân dân.

Trong hai nhiệm kỳ 2016 - 2021 và 2021 - 2026, ông Hà Văn Đàn vinh dự được cử tri bầu làm đại biểu HĐND huyện Hương Khê (cũ).

Tôi xác định, đại biểu HĐND tỉnh cần nắm vững tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Tĩnh nói chung và các xã trong đơn vị bầu cử số 12 nói riêng. Từ đó đóng góp ý kiến, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển chung của tỉnh, gắn với việc cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và nghị quyết đại hội đảng bộ các xã trong đơn vị bầu cử.

Đáng chú ý, các địa phương trong đơn vị bầu cử số 12 đều là các xã miền núi, có nhiều nét tương đồng về điều kiện tự nhiên, bản sắc văn hóa, cũng như những thuận lợi và khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội. Đây vừa là tiềm năng, vừa là thách thức, đòi hỏi phải có định hướng phát triển chung, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.

Nếu được cử tri tín nhiệm, tôi sẽ nỗ lực phát huy vai trò của mình trong việc đề xuất, kiến nghị các chủ trương, chính sách phù hợp với đặc thù miền núi, biên giới; thúc đẩy tăng cường liên kết giữa các xã trong từng lĩnh vực, nhất là phát triển sản xuất, du lịch gắn với bản sắc văn hóa, bảo vệ môi trường và nâng cao đời sống Nhân dân; qua đó góp phần hạn chế cạnh tranh không lành mạnh, tránh trùng lắp trong đầu tư và những "xung đột" trong quá trình phát triển giữa các địa phương.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hương Phố Hà Văn Đàn (ngoài cùng bên phải) vận động người dân trong vùng nguy cơ sạt lở di dời đến nơi an toàn trong cơn bão số 10 năm 2025.

Bên cạnh đó, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh có ý nghĩa then chốt, đặc biệt là công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Với trách nhiệm của người đại biểu HĐND, tôi sẽ nêu cao tinh thần gương mẫu, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương; tích cực tham gia giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhất là trong những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương.

Trong bối cảnh nhiệm vụ phát triển đặt ra ngày càng cao, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi cũng tiềm ẩn nhiều vấn đề xã hội cần quan tâm như đạo đức, môi trường, tệ nạn xã hội…, vai trò giám sát của Nhân dân thông qua người đại diện của mình là đại biểu HĐND càng trở nên quan trọng. Trên cơ sở các chủ trương, đường lối của Đảng, HĐND có trách nhiệm cụ thể hóa thành các quyết sách phù hợp để đưa vào thực tiễn cuộc sống, nhất là nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Trong đó, vai trò của đội ngũ cán bộ, đặc biệt là người đứng đầu, cùng với sự đồng thuận của Nhân dân có ý nghĩa quyết định. Vì vậy, đại biểu HĐND cần phát huy tốt vai trò giám sát để bảo đảm chính quyền làm đúng, làm hiệu quả và vì lợi ích của Nhân dân. Đồng thời làm cầu nối chuyển tải các chủ trương, chính sách của cấp ủy, chính quyền đến Nhân dân, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động.

Nếu được cử tri tín nhiệm, tôi sẽ tiếp tục giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi ứng cử; chủ động thu thập, phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng của cử tri đến các cơ quan có thẩm quyền; đồng thời theo dõi, giám sát việc tiếp thu, giải quyết và trả lời các kiến nghị của cử tri, bảo đảm các ý kiến được xem xét nghiêm túc, giải quyết kịp thời, đúng quy định và có kết quả cụ thể.

Tôi rất mong tiếp tục nhận được sự tin tưởng, ủng hộ và góp ý của cử tri để tôi có điều kiện hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần cùng địa phương ngày càng phát triển, đời sống Nhân dân ngày càng được nâng cao.