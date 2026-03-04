Đồng chí Phạm Gia Túc và các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI tiếp xúc cử tri

Các đồng chí: Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam cùng các đại biểu trò chuyện với cử tri phường Bắc Hồng Lĩnh.

Sáng 4/3, tại phường Bắc Hồng Lĩnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của những người ứng cử ĐBQH khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 3 (gồm các phường, xã: Bắc Hồng Lĩnh, Nam Hồng Lĩnh, Đức Thịnh, Trường Lưu, Đức Minh, Đức Thọ, Đức Đồng, Đức Quang, Vũ Quang, Mai Hoa, Thượng Đức, Hương Sơn, Sơn Tây, Sơn Giang, Sơn Tiến, Sơn Hồng, Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Kim Hoa, Tứ Mỹ, Hương Khê, Hương Phố, Hương Đô, Hà Linh, Hương Bình, Phúc Trạch, Hương Xuân). Tham dự hội nghị có các ứng viên: Đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương và phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng chí Trần Đình Gia - Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy viên Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội cùng các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI. Cùng dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam; Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các Ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, MTTQ tỉnh và đông đảo cử tri trên địa bàn. Hội nghị được thực hiện bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến từ hội trường phường Bắc Hồng Lĩnh đến hội trường các xã, phường.

Các đại biểu dự hội nghị.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thành Đồng cùng các đồng chí chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đại biểu và cử tri đã nghe thông qua danh sách, tiểu sử tóm tắt của 5 ứng cử viên ĐBQH khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 3.

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI: 1. Đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương và phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. 2. Đồng chí Trần Đình Gia - Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy viên Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội. 3. Đồng chí Thái Sơn - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh. 4. Đồng chí Phạm Tiến Nam - Trưởng phòng Công tác Quốc hội - Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hà Tĩnh. 5. Đồng chí Nguyễn Hà My - Thanh tra viên Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực nội vụ, ngoại vụ, y tế và giáo dục - Thanh tra tỉnh.

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri của những ứng cử viên ĐBQH khóa XVI tại đơn vị bầu cử Quốc hội số 3.

Tại hội nghị, các ứng cử viên đã lần lượt báo cáo trước cử tri về dự kiến chương trình hành động nếu được bầu làm ĐBQH khóa XVI và lắng nghe các kiến nghị của cử tri nêu ra.

Đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng trình bày chương trình hành động.

Trình bày chương trình hành động, đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng bày tỏ vô cùng phấn khởi và tự hào khi được Bộ Chính trị, Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban MTTQ Việt Nam phân công, giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 3 của tỉnh Hà Tĩnh - vùng đất địa linh nhân kiệt, quê hương nhiều nhà lãnh đạo, danh nhân kiệt xuất của đất nước.

Nếu được cử tri tin tưởng bầu làm ĐBQH khóa XVI, đồng chí sẽ có thêm điều kiện để đóng góp hiệu quả hơn cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trước hết là thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030, xây dựng Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững theo hướng công nghiệp hiện đại, tăng trưởng xanh và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, góp phần cùng cả nước tiến vào kỷ nguyên mới, xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Thường xuyên gắn bó với địa phương, giữ mối liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, thực hiện tốt các chương trình tiếp xúc cử tri để báo cáo hoạt động của Quốc hội cũng như chương trình công tác của cá nhân mình. Đồng chí sẽ dành thời gian đi cơ sở nắm bắt tình hình thực tiễn; quan tâm, gần gũi, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của Nhân dân; tiếp thu và phản ánh đầy đủ, trung thực với Quốc hội, với các cơ quan chức năng của Đảng, Nhà nước ở cả Trung ương và địa phương; tích cực lãnh đạo, chỉ đạo, đề xuất, đôn đốc các cấp, các ngành giải quyết kịp thời và trả lời đầy đủ các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của cử tri theo quy định, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của công dân; đồng thời, theo dõi, giám sát việc giải quyết của các cấp, các ngành đến kết quả cuối cùng.

Bằng kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn lãnh đạo các địa phương cũng như lãnh đạo các cơ quan Trung ương, đồng chí sẽ tích cực tham gia lãnh đạo, thảo luận, biểu quyết một cách trách nhiệm, chất lượng vào công tác lập pháp, lập hiến, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, bảo đảm pháp luật có tính khả thi cao nhất, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của Nhân dân và phù hợp với tình hình thực tiễn.

Đồng chí Phạm Gia Túc xác định rõ vai trò và thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của người ĐBQH là đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền lợi của Nhân dân tại nơi ứng cử và trong phạm vi cả nước. Là người thay mặt Nhân dân thực hiện quyền lực Nhà nước trong Quốc hội, sẽ thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Đồng chí Trần Đình Gia - Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh trình bày chương trình hành động.

Chia sẻ chương trình hành động, các ứng cử viên ĐBQH ứng cử trên địa bàn tỉnh đều bày tỏ thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri và Nhân dân, sâu sát cơ sở; nắm chắc tình hình địa phương; lắng nghe và phản ánh kịp thời ý kiến, kiến nghị của cử tri đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết; theo dõi, bám sát đến cùng việc giải quyết kiến nghị của cử tri và thông tin đầy đủ kết quả để cử tri biết, giám sát và đồng thuận thực hiện.

Đồng chí Thái Sơn - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh trình bày chương trình hành động.

Đồng chí Phạm Tiến Nam - Trưởng phòng Công tác Quốc hội - Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trình bày chương trình hành động.

Đồng chí Nguyễn Hà My - Thanh tra viên Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực nội vụ, ngoại vụ, y tế và giáo dục - Thanh tra tỉnh trình bày chương trình hành động.

Duy trì tiếp xúc cử tri thường xuyên, lắng nghe và tổng hợp đầy đủ ý kiến, kiến nghị của Nhân dân; từ đó tham gia đóng góp ý kiến tại Quốc hội nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và thúc đẩy sự phát triển chung của đất nước.

﻿ Ông Bùi Tuấn - cử tri phường Bắc Hồng Lĩnh chia sẻ nguyện vọng đối với người ứng cử.

﻿ Ông Hà Huy Lục - cử tri phường Bắc Hồng Lĩnh mong muốn các ứng cử viên nếu trúng cử sẽ có tiếng nói đại diện cho cử tri và Nhân dân trên diễn đàn Quốc hội và sẽ có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển của tỉnh nhà.

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, cử tri chia sẻ ý kiến, nguyện vọng đối với những người ứng cử. Cử tri bày tỏ tin tưởng, kỳ vọng vào các ứng cử viên và mong muốn nếu trúng cử sẽ có tiếng nói đại diện cho cử tri và Nhân dân trên diễn đàn Quốc hội, có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển của tỉnh nhà.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thành Đồng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thành Đồng cảm ơn ý kiến của cử tri. Chủ trì hội nghị và các ứng cử viên xin tiếp thu, đồng thời sẽ phản ánh kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến các cấp, các ngành.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cử tri thực hiện quyền bầu cử của mình, chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện cần thiết để cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 thực sự là ngày hội của toàn dân.