Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX Nguyễn Tùng Lĩnh

L.T.S: Chung một niềm tin, ngày 15/3/2026, cùng với cử tri cả nước, cử tri Hà Tĩnh sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình, lựa chọn những người xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp. Với quyết tâm và nhiệt huyết, các ứng viên đã xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực, sẵn sàng bắt tay ngay vào thực hiện trọng trách của người đại biểu dân cử khi được tín nhiệm. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh lược ghi, trân trọng giới thiệu Chương trình hành động của các ứng viên tới bạn đọc.

Ông Nguyễn Tùng Lĩnh được vinh danh điển hình tiên tiến tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hà Tĩnh lần thứ VIII (tháng 10/2025).

Với tôi, việc được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh là niềm vinh dự lớn lao, đồng thời cũng là trách nhiệm trước Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà. Đây là lần đầu tiên tôi có cơ hội tham gia ứng cử đại biểu dân cử, vì vậy, tôi nhận thức sâu sắc rằng mỗi lá phiếu của cử tri là sự gửi gắm niềm tin, kỳ vọng đối với người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

Tôi đánh giá các xã thuộc đơn vị bầu cử số 4 là vùng đất giàu truyền thống văn hóa, cách mạng, nơi hội tụ nhiều di tích lịch sử, danh thắng và danh nhân tiêu biểu. Những giá trị ấy vừa là niềm tự hào, vừa đặt ra yêu cầu phải tiếp tục gìn giữ, phát huy để phục vụ phát triển bền vững địa phương.

Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lĩnh trong một chuyến điền dã khảo sát di tích văn hóa tại xã Cẩm Duệ.

Nhiệm kỳ vừa qua, Hà Tĩnh đã đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, tốc độ tăng trưởng duy trì ổn định, đời sống Nhân dân ngày càng được cải thiện, các chương trình an sinh xã hội được triển khai hiệu quả. Lĩnh vực văn hóa, văn học nghệ thuật tiếp tục có bước phát triển, đóng góp tích cực vào xây dựng con người và bản sắc quê hương.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, tỉnh và các địa phương vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn như tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai, thị trường tiêu thụ nông sản thiếu ổn định, yêu cầu nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, giáo dục và bảo đảm an sinh xã hội ngày càng cao. Hoạt động văn hóa, văn học nghệ thuật cần có thêm cơ chế, nguồn lực để phát triển tương xứng với tiềm năng.

Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lĩnh đã xuất bản gần chục đầu sách về văn hóa Hà Tĩnh.

Hai trong nhiều đầu sách do Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lĩnh chủ biên hoặc đồng chủ biên.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi xác định sẽ tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm như sau:

Thứ nhất, thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri; dành nhiều thời gian đi cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; phản ánh trung thực, kịp thời ý kiến cử tri tới HĐND tỉnh; tham gia giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tại địa phương.

Thứ hai, phát huy năng lực chuyên môn, kinh nghiệm công tác để đóng góp trí tuệ, trách nhiệm trong hoạt động của HĐND; tích cực tham gia xây dựng cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế gắn với nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân.

Thứ ba, nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện chính sách trong lĩnh vực văn hóa, du lịch; góp phần bảo tồn di sản, phát huy bản sắc văn hóa địa phương; từng bước đưa văn hóa, du lịch trở thành động lực phát triển kinh tế, tạo sinh kế và nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Ông Nguyễn Tùng Lĩnh trao Bằng xếp hạng di tích lịch sử đền Tam tòa Tứ vợi cho xã Thạch Hải (cũ) nay là xã Thạch Khê.

Thứ tư, trên cương vị công tác tại Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh, tôi sẽ tiếp tục động viên đội ngũ văn nghệ sĩ sáng tác nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật, phản ánh sinh động đời sống xã hội, lan tỏa hình ảnh Hà Tĩnh đổi mới, phát triển.

Thứ năm, không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; giữ mối quan hệ gần gũi với Nhân dân, xứng đáng là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri.

Tôi mong muốn nhận được sự quan tâm, ủng hộ của cử tri tại đơn vị bầu cử số 4 để có cơ hội đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của các địa phương và của tỉnh Hà Tĩnh. Dù kết quả bầu cử thế nào, tôi vẫn sẽ tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, cống hiến trên cương vị được giao, chung sức xây dựng Hà Tĩnh ngày càng phát triển nhanh và bền vững.