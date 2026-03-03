Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX Nguyễn Tú Tài

L.T.S: Chung một niềm tin, ngày 15/3/2026, cùng với cử tri cả nước, cử tri Hà Tĩnh sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình, lựa chọn những người xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp. Với quyết tâm và nhiệt huyết, các ứng viên đã xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực, sẵn sàng bắt tay ngay vào thực hiện trọng trách của người đại biểu dân cử khi được tín nhiệm. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh lược ghi, trân trọng giới thiệu Chương trình hành động của các ứng viên tới bạn đọc.

Là ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, tôi nhận thức sâu sắc rằng, đây là niềm vinh dự, tự hào, song cũng là trách nhiệm lớn trước cử tri. Nếu vinh dự được cử tri các xã thuộc đơn vị bầu cử số 4 tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026 – 2031, tôi sẽ nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ của một người đại biểu dân cử, cụ thể như sau:

Một là: Giữ vững bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân; luôn phấn đấu cống hiến cho công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Bản thân không ngừng trau dồi phẩm chất đạo đức, lối sống; gương mẫu chấp hành hiến pháp, pháp luật của Nhà nước; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện tiêu cực quan liêu, hách dịch, cửa quyền...

Đại tá Nguyễn Tú Tài cùng lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác bảo quản, bảo dưỡng trang bị vũ khí tại Kho K19.

Hai là: Thường xuyên nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, năng lực, trách nhiệm và quyền hạn của người đại biểu dân cử. Tôi cũng sẽ cố gắng phát huy tốt khả năng và kinh nghiệm công tác, năng động, sáng tạo, nói đi đôi với làm... để hoàn thành tốt chức trách của mình, xứng đáng với niềm tin của Nhân dân, cử tri.

Ba là: Tôi sẽ luôn sâu sát bám nắm cơ sở, liên hệ và giữ mối quan hệ mật thiết với cử tri và Nhân dân; thực hiện tốt các chương trình tiếp xúc cử tri; lắng nghe ý kiến, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc của địa phương để có sự phản ánh chính xác tại các kỳ họp HĐND tỉnh; thực hiện tốt quyền chất vấn, trả lời chất vấn, quyền giám sát tại HĐND tỉnh.

Kiểm tra công tác hậu cần, tăng gia sản xuất tại Trung đoàn 841.

Bốn là: Cùng các đại biểu khác thảo luận và quyết định các vấn đề quan trọng của tỉnh, nhất là trong việc hoàn thiện các cơ chế, chính sách về phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Năm là: Trên cương vị Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, tôi sẽ cùng tập thể Đảng ủy Quân sự tỉnh kế thừa những thành tựu đã đạt được, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất để tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, nhất là “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới”; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc; xây dựng lực lượng thường trực, lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh rộng khắp, lực lượng dự bị động viên hùng hậu và đấu tranh làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch.

LLVT luôn thực hiện tốt phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" và chính sách hậu phương quân đội.

Chỉ đạo LLVT tỉnh làm tốt công tác dân vận, phối hợp, nắm và giải quyết các vụ việc phức tạp ở cơ sở, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự; xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh. Tích cực tham gia các chương trình KT-XH của tỉnh, góp phần xóa đói, giảm nghèo; thực hiện tốt chức năng là lực lượng nòng cốt trong phòng thủ dân sự, nhất là phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh; xây dựng NTM, đô thị văn minh; củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt với Nhân dân, giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới.

Đại tá Nguyễn Tú Tài chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn công tác quân sự nước bạn Lào khi sang Việt Nam tham gia nhiệm vụ A80 tại mốc quốc giới 476.

Tiếp thu ý kiến của Nhân dân, quý cử tri, kiến nghị với HĐND tỉnh và Trung ương bổ sung chế độ, chính sách trợ cấp cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ; đẩy nhanh tiến độ giải quyết chính sách tồn đọng sau chiến tranh, quan tâm thực hiện chính sách hậu phương quân đội…