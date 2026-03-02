Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX Trương Thanh Huyền

L.T.S: Chung một niềm tin, ngày 15/3/2026, cùng với cử tri cả nước, cử tri Hà Tĩnh sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình, lựa chọn những người xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp. Với quyết tâm và nhiệt huyết, các ứng viên đã xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực, sẵn sàng bắt tay ngay vào thực hiện trọng trách của người đại biểu dân cử khi được tín nhiệm. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh lược ghi, trân trọng giới thiệu Chương trình hành động của các ứng viên tới bạn đọc.

Được tiếp tục giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 và đặc biệt được giới thiệu ứng cử ở đơn vị bầu cử số 3, trên địa bàn các xã Cẩm Lạc, Cẩm Trung, Cẩm Hưng, Cẩm Xuyên, Thiên Cầm, Yên Hòa, đây là vinh dự của bản thân tôi. Song tôi cũng nhận thức được, đây là trách nhiệm hết sức lớn lao trước yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng tỉnh nhà phát triển trong thời kỳ mới, cũng như trước yêu cầu, nguyện vọng, mong muốn của cử tri tỉnh nhà và cử tri các xã.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Dương Văn Tuấn - Phó Giám đốc Sở KH&CN được luân chuyển, chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Đồng Lộc (Tháng 9/2025).

Tôi nhận thức được rằng, HĐND tỉnh là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương đại diện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân. Với trách nhiệm của một Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bên cạnh việc đảm nhiệm chức trách, nhiệm vụ được giao, nếu được cử tri tín nhiệm tiếp tục bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX sẽ là điều kiện thuận lợi để tôi tham gia đóng góp cùng HĐND tỉnh quyết định những vấn đề quan trọng của tỉnh; có điều kiện để tiếp tục phấn đấu và phục vụ tốt hơn nữa cho tỉnh nhà với những nội dung chính sẽ tập trung thực hiện như sau:

1. Trước hết, tôi luôn không ngừng phấn đấu thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của người đại biểu HĐND. Tích cực nghiên cứu, tìm hiểu, tu dưỡng, học tập rèn luyện, nâng cao phẩm chất, năng lực. Liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri, phân tích thông tin để chuyển tải đến các cơ quan, tổ chức và người có thẩm quyền của tỉnh xem xét giải quyết; yêu cầu các cơ quan chức năng của tỉnh giải quyết những khó khăn, vướng mắc của cử tri theo thẩm quyền. Đồng thời đóng góp ý kiến nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền và các đại biểu theo dõi danh sách ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX.

2. Với trách nhiệm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, tôi sẽ cùng tập thể lãnh đạo ban, Ban Thường vụ Đảng ủy và cán bộ, công chức cơ quan bám sát chương trình hành động của Tỉnh ủy, xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Đảng.

Tập trung tham mưu, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tổ chức bộ máy, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng công tác cán bộ, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Đồng thời tăng cường công tác quản lý đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền thăm và chúc thọ người cao tuổi ở xã Cẩm Xuyên.

3. Với trách nhiệm Trưởng đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách theo dõi các xã: Cẩm Xuyên, Thiên Cầm, Cẩm Hưng, Yên Hòa, Cẩm Duệ, Cẩm Lạc, tôi sẽ luôn tập trung giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, lãnh đạo, chỉ đạo Ban Thường vụ các xã tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh; huy động mọi nguồn lực triển khai thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn, phát huy có hiệu quả tiềm năng vị thế, của địa phương.

Quan tâm triển khai thực hiện các chương trình cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, làm tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội, đào tạo nghề và giải quyết việc làm trên địa bàn. Tập trung thực hiện cải cách hành chính, tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên, kịp thời uốn nắn và xử lý nghiêm minh đối với những cán bộ, đảng viên vi phạm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đến Nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền và đoàn công tác của tỉnh kiểm tra hoạt động sản xuất đầu năm 2026 tại Công ty CP Dược Hà Tĩnh.

4. Là một cán bộ lãnh đạo và cũng là một nữ ứng cử viên, tôi rất quan tâm đến bình đẳng giới và sự phát triển toàn diện của phụ nữ, góp phần thực hiện mục tiêu các quyền bình đẳng của phụ nữ trong các lĩnh vực; quan tâm đào tạo, phát triển cán bộ nữ. Chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị liên quan để tuyên truyền việc thực hiện pháp luật, đặc biệt là Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, bảo vệ trẻ em.

Tôi rất mong nhận được nhiều hơn nữa sự ủng hộ, giúp đỡ, sự quan tâm, theo dõi, giám sát của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân và cử tri các xã, để tôi có điều kiện tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.