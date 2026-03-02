Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX Ngô Văn Huỳnh

L.T.S: Chung một niềm tin, ngày 15/3/2026, cùng với cử tri cả nước, cử tri Hà Tĩnh sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình, lựa chọn những người xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp. Với quyết tâm và nhiệt huyết, các ứng viên đã xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực, sẵn sàng bắt tay ngay vào thực hiện trọng trách của người đại biểu dân cử khi được tín nhiệm. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh lược ghi, trân trọng giới thiệu Chương trình hành động của các ứng viên tới bạn đọc.

Ông Ngô Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX - đơn vị bầu cử số 12, gồm các xã: Hương Khê, Hương Phố, Hương Đô, Hà Linh, Hương Bình, Phúc Trạch, Hương Xuân.

Tôi rất vinh dự là đại diện của giai cấp nông dân tỉnh, được cơ quan Hội Nông dân tỉnh và cử tri nơi cư trú tín nhiệm, được Ủy ban MTTQ tỉnh hiệp thương đưa vào danh sách ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ luôn bám sát nhiệm vụ, quyền hạn để hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị công tác và nhiệm vụ của người đại biểu HĐND, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu, cụ thể là:

Thứ nhất, giữ mối liên hệ chặt chẽ, mật thiết với cử tri và cấp ủy, chính quyền địa phương; lắng nghe ý kiến, kiến nghị, đề xuất, những tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, những khó khăn, vướng mắc của cử tri để đề đạt với cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết và đôn đốc, theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị theo trách nhiệm giám sát của người đại biểu HĐND. Tham gia và thực hiện đầy đủ, trách nhiệm của người đại biểu HĐND trong xây dựng cơ chế, chính sách, giám sát các hoạt động của các cơ quan Nhà nước và trong quyết định các vấn đề quan trọng của tỉnh.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Ngô Văn Huỳnh (thứ 4 trái sang) và các đồng chí đoàn công tác của tỉnh kiểm tra mô hình chè tại xã Kỳ Văn.

Thứ hai, tăng cường sâu sát cơ sở, đặc biệt là nơi ứng cử (cụm bầu cử số 12); nắm chắc thực trạng tình hình nông nghiệp, nông dân, nông thôn, những tâm tư nguyện vọng, băn khoăn, vướng mắc của nông dân; những điểm chưa phù hợp trong cơ chế chính sách về tam nông, nông thôn mới để kiến nghị với Tỉnh ủy, HĐND, UBND điều chỉnh hoặc có cơ chế, chính sách tăng cường hỗ trợ nông dân, đầu tư phát triển nông nghiệp thiết thực, hiệu quả; giúp nông dân đẩy mạnh phát triển sản xuất, tiêu thụ nông sản, tăng thu nhập, nâng cao đời sống.

Thứ ba, là người đại diện cho giai cấp nông dân và là lãnh đạo tổ chức Hội Nông dân của tỉnh, tôi sẽ tập trung quan tâm đến những vấn đề liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; đến bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nông dân. Làm tốt vai trò đại diện của giai cấp nông dân trong công tác giám sát và phản biện xã hội; phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần xây dựng tỉnh nhà giàu mạnh, văn minh.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Ngô Văn Huỳnh và đoàn công tác đi kiểm tra mô hình sản xuất tại xã Hương Xuân.

Phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh đẩy mạnh triển khai thực hiện chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp; huy động các nguồn lực về vốn, đào tạo, bồi dưỡng, thông tin, tư vấn thị trường, giá cả hàng hóa, vật tư nông nghiệp, pháp lý, quảng bá, xúc tiến thương mại... cho nông dân. Ứng dụng chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất theo hướng hữu cơ; nông nghiệp sạch có liên kết; quan tâm đến kết nối số, kinh tế số trong xây dựng nông thôn mới; định hướng sản xuất liên kết theo THT, HTX; đẩy mạnh thành lập chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp nhằm hướng tới sản xuất nông nghiệp ổn định và bền vững, từng bước hình thành doanh nghiệp nông nghiệp đầu tàu giữ vai trò dẫn dắt quá trình thực hiện chuỗi liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản.

Quan tâm hỗ trợ nông dân nghèo, cận nghèo; tuyên truyền sâu cho nông dân về các chính sách hỗ trợ khuyến khích sản xuất và chính sách an sinh xã hội như: bảo hiểm y tế hộ gia đình, bảo hiểm xã hội tự nguyện để nông dân tiếp cận và thụ hưởng các chính sách đó; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong nông thôn; tham gia bảo vệ môi trường nông thôn, xây dựng và nhân rộng các mô hình thu gom rác thải ở nông thôn, có các giải pháp hữu hiệu trong phòng chống rác thải nhựa, ứng phó với biến đổi khí hậu; phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; góp phần đảm bảo an toàn, an sinh xã hội cho nông dân.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Ngô Văn Huỳnh: "Tôi sẽ quan tâm hỗ trợ nông dân nghèo, cận nghèo; tuyên truyền sâu cho nông dân về các chính sách hỗ trợ khuyến khích sản xuất và chính sách an sinh xã hội...".

Thứ tư, nếu được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, trên cương vị công tác của mình, tôi sẽ cố gắng cao nhất để nghiên cứu, phối hợp với tổ đại biểu HĐND tỉnh tại các địa phương thuộc cụm bầu cử số 12; tranh thủ sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, tham gia cùng với lãnh đạo địa phương đẩy mạnh triển khai thực hiện chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Trong đó, tập trung phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp; trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, chăn nuôi tập trung quy mô trang trại, gia trại theo hướng liên kết, sạch, an toàn, kinh tế rừng bền vững tại những vùng có lợi thế. Có giải pháp mạnh để thực hiện tích tụ ruộng đất, phát triển các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn.

Tăng cường vận động nông dân sản xuất theo định hướng của doanh nghiệp và hỗ trợ, hướng dẫn nông dân thành lập hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới làm đầu mối liên kết với doanh nghiệp, thực hiện chuỗi liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản. Có giải pháp bảo vệ môi trường, thu gom rác thải, nhất là trong khu dân cư. Huy động các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch trên địa bàn. Qua đó, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các địa phương thực hiện có hiệu quả các mục tiêu Đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra, đưa các xã đạt xã nông thôn mới nâng cao, hiện đại.

Thứ năm, tiếp tục rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, nói đi đôi với làm; ra sức học tập, nâng cao trình độ, cập nhật những kiến thức mới, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức mình. Luôn gương mẫu, nỗ lực hết mình, nhiệt huyết, tận tâm với công việc, sâu sát, gắn bó với Nhân dân, tôn trọng, lắng nghe ý kiến Nhân dân, đồng nghiệp; vượt qua mọi khó khăn, trở ngại, cố gắng thực hiện tốt nhất vai trò, trọng trách mà cử tri và tổ chức tin tưởng, giao nhiệm vụ.