Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX Hà Văn Hùng

L.T.S: Chung một niềm tin, ngày 15/3/2026, cùng với cử tri cả nước, cử tri Hà Tĩnh sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình, lựa chọn những người xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp. Với quyết tâm và nhiệt huyết, các ứng viên đã xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực, sẵn sàng bắt tay ngay vào thực hiện trọng trách của người đại biểu dân cử khi được tín nhiệm. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh lược ghi, trân trọng giới thiệu Chương trình hành động của các ứng viên tới bạn đọc.

Tôi rất vinh dự được tổ chức phân công, cử tri nơi công tác, cử tri nơi cư trú tín nhiệm và được Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh hiệp thương giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Trên cương vị Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ Hà Tĩnh, là đại biểu HĐND tỉnh các nhiệm kỳ 2016 - 2021 và 2021 - 2026, tôi ý thức được vị trí, vai trò, trách nhiệm, quyền hạn của HĐND và đại biểu HĐND.

Nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm, lựa chọn, bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2026 - 2031, tôi sẽ phấn đấu để làm tốt các nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

Một là, luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với Nhân dân; nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tăng cường mối quan hệ mật thiết với Nhân dân; thực hành tiết kiệm, kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, quan liêu và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Hai là, phát huy năng lực, sở trường và kinh nghiệm công tác để làm tốt vai trò của người đại biểu dân cử, dành thời gian để gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri. Lắng nghe và tập hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị chính đáng của cử tri và Nhân dân để đề xuất với cấp ủy, chính quyền về những yêu cầu mà cử tri và Nhân dân quan tâm.

Trong đó chú trọng giải quyết vấn đề phát sinh trong quá trình phát triển của tỉnh liên quan quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; về cải cách hành chính, việc thực hiện chính sách an sinh xã hội… thông qua các hoạt động giám sát và chất vấn tại các kỳ họp. Tham gia đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri và phản ánh đến HĐND tỉnh và các cơ quan có trách nhiệm để giải quyết.

Ba là, tích cực tham gia các kỳ họp của HĐND tỉnh, thảo luận và bày tỏ ý kiến về các nội dung được bàn tại kỳ họp và xây dựng nghị quyết, đề xuất với HĐND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Bốn là, với vai trò là Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, tôi cùng tập thể lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy thực hiện tốt các nội dung về công tác tuyên giáo và dân vận, trọng tâm tham mưu cho cấp ủy tỉnh xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, công tác dân vận, hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng… góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo và dân vận trong việc tuyên truyền, vận động, dự báo tình hình, tham mưu giải quyết kịp thời những vấn đề cử tri và Nhân dân quan tâm.

Năm là cùng với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy các địa phương đề ra các giải pháp sớm đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các địa phương vào cuộc sống, góp phần xây dựng tỉnh Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững.

Với cương vị công tác hiện tại, hay khi được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi luôn xác định rõ trách nhiệm của bản thân phải thường xuyên tu dưỡng phẩm chất, đạo đức cách mạng; rèn luyện bản lĩnh chính trị; không ngừng nâng cao trình độ và năng lực về mọi mặt để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tôi rất mong nhận được sự ủng hộ, tín nhiệm của cử tri, bầu tôi làm người đại biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân các xã, phường: Bắc Hồng Lĩnh, Nam Hồng Lĩnh, Đức Thịnh, Trường Lưu.