Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX Trần Văn Viết

Với trách nhiệm của một doanh nhân trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh nhiều năm trên địa bàn tỉnh, tôi luôn ý thức sâu sắc sự phát triển bền vững của mỗi doanh nghiệp không thể tách rời môi trường đầu tư minh bạch, hệ thống chính sách ổn định, nguồn nhân lực chất lượng và đặc biệt là hiệu quả quản trị, điều hành của chính quyền địa phương.

Trong quá trình hoạt động, tôi và doanh nghiệp đã trực tiếp trải nghiệm những thuận lợi, khó khăn của môi trường kinh doanh; từ đó càng thấm thía vai trò của Nhà nước trong việc kiến tạo phát triển, đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân. Chính từ thực tiễn đó, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026 - 2031, tôi xin cam kết hành động với tinh thần trách nhiệm cao nhất, tư duy đổi mới, nói đi đôi với làm và hướng đến hiệu quả, thực chất.

Ông Trần Văn Viết đón tiếp đoàn Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đến tham quan, làm việc.

Trước hết, tôi sẽ tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách theo hướng cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; kịp thời kiến nghị tháo gỡ những rào cản còn tồn tại trong thực tiễn. Tôi tin tưởng rằng khi cộng đồng doanh nghiệp phát triển lành mạnh, minh bạch và bền vững thì địa phương sẽ tạo thêm nhiều việc làm ổn định, tăng thu ngân sách, nâng cao năng lực cạnh tranh và hình thành nền tảng vững chắc cho tăng trưởng dài hạn.

Thứ hai, tôi xác định phát triển kinh tế phải luôn gắn liền với bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân. Tôi sẽ quan tâm đề xuất các giải pháp đẩy mạnh đào tạo nghề gắn với nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động; tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp với các cơ sở giáo dục – đào tạo, qua đó hình thành đội ngũ lao động có tay nghề, kỷ luật, tác phong công nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Thời gian qua, ông Trần Văn Viết và Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải luôn quan tâm và dành nhiều nguồn lực cho công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thứ ba, tôi cam kết thực hiện nghiêm túc vai trò của người đại biểu dân cử: thường xuyên gần dân, lắng nghe dân, tiếp thu đầy đủ và phản ánh trung thực, kịp thời những ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri đến HĐND tỉnh và các cơ quan chức năng; theo dõi đến cùng việc giải quyết để bảo đảm quyền lợi hợp pháp của Nhân dân.

Thứ tư, tôi sẽ giữ vững phẩm chất đạo đức, bản lĩnh và tinh thần thẳng thắn trong hoạt động nghị trường; phát biểu, chất vấn và đóng góp ý kiến trên tinh thần xây dựng, khách quan, vì lợi ích chung của tỉnh, của Nhân dân. Xuất phát từ thực tiễn địa bàn ứng cử, tôi đặc biệt quan tâm đến các xã Kỳ Lạc, Kỳ Thượng, Kỳ Khang, Kỳ Văn, Kỳ Anh và Kỳ Xuân – những địa phương đang trong quá trình chuyển mình mạnh mẽ, vừa có nhiều tiềm năng, lợi thế, vừa còn không ít khó khăn cần được quan tâm, tháo gỡ. Đây là khu vực có vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển phía Nam của tỉnh, với sự đan xen giữa nông thôn - đô thị, miền núi – ven biển, nông nghiệp truyền thống - dịch vụ, công nghiệp và logistics.

Tôi nhận thấy mỗi địa phương đều có những lợi thế riêng để phát triển, song thực tiễn cũng cho thấy đời sống của một bộ phận Nhân dân còn gặp khó khăn; hạ tầng nông thôn, các thiết chế văn hóa - xã hội, điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế, giáo dục tại một số nơi vẫn còn hạn chế. Do đó, phát triển kinh tế cần phải đi đôi với bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng yếu thế, người nghèo, gia đình chính sách và những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Nếu được cử tri tín nhiệm, bên cạnh vai trò của người đại biểu dân cử, tôi sẽ phát huy trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và vai trò của người đứng đầu doanh nghiệp trong việc chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện công tác an sinh xã hội. Cụ thể, tôi sẽ tích cực vận động, huy động nguồn lực để hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, khuyến học - khuyến tài; đồng thời xem xét đầu tư, tài trợ xây dựng các công trình, hạng mục thiết yếu phục vụ đời sống dân sinh, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, hiện đại tại các địa phương.

Với kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp và sự gắn bó lâu dài với địa bàn, tôi mong muốn trở thành cầu nối hiệu quả giữa doanh nghiệp, chính quyền và Nhân dân; kết hợp hài hòa giữa phát triển sản xuất, kinh doanh với trách nhiệm xã hội, để những thành quả tăng trưởng được lan tỏa rộng khắp, thiết thực và bền vững. Tôi tin rằng, khi doanh nghiệp phát triển gắn liền với trách nhiệm cộng đồng, khi người đại biểu luôn đặt lợi ích của Nhân dân lên hàng đầu, thì niềm tin của cử tri sẽ được củng cố và sự phát triển của địa phương sẽ ngày càng vững chắc.

Tôi tin rằng niềm tin của cử tri là sự ghi nhận cao quý nhất, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn lao. Nếu được giao trọng trách, tôi xin hứa sẽ luôn nỗ lực hết mình, xứng đáng với sự tin tưởng của Nhân dân, vì sự phát triển bền vững và thịnh vượng của tỉnh Hà Tĩnh.