Chương trình hành động của ứng cử viên ĐBQH khóa XVI Phạm Gia Túc

Ông Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

Ứng cử viên ĐBQH khóa XVI - đơn vị bầu cử số 3 gồm các phường, xã: Bắc Hồng Lĩnh, Nam Hồng Lĩnh, Đức Thịnh, Trường Lưu, Đức Minh, Đức Thọ, Đức Đồng, Đức Quang, Vũ Quang, Mai Hoa, Thượng Đức, Hương Sơn, Sơn Tây, Sơn Giang, Sơn Tiến, Sơn Hồng, Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Kim Hoa, Tứ Mỹ, Hương Khê, Hương Phố, Hương Đô, Hà Linh, Hương Bình, Phúc Trạch, Hương Xuân.

Được Bộ Chính trị, Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phân công, giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 3 của tỉnh Hà Tĩnh, tôi vô cùng phấn khởi và tự hào được về với Hà Tĩnh, về với một vùng đất địa linh nhân kiệt, quê hương của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, Đại thi hào Nguyễn Du, các đồng chí Tổng Bí thư Trần Phú, Hà Huy Tập cùng nhiều nhà lãnh đạo, danh nhân kiệt xuất của đất nước. Nhưng hơn cả niềm tự hào về truyền thống, điều tôi đặc biệt quan tâm là khát vọng phát triển mạnh mẽ của Hà Tĩnh hôm nay - một Hà Tĩnh đang vươn lên trở thành cực tăng trưởng quan trọng của khu vực Bắc Trung bộ và cả nước.

Hà Tĩnh cũng có những đặc điểm rất giống với quê hương Nam Định nay là tỉnh Ninh Bình của tôi. Đó là quê hương của Nhà Trần, có nhiều trạng nguyên, nhà thơ nổi tiếng như Nguyễn Hiền, Lương Thế Vinh, Tú Xương, Nguyễn Bính và đây cũng là quê hương của cố Tổng Bí thư Trường Chinh, của nhiều nhà lãnh đạo tiêu biểu khác của Đảng… Vì vậy, đối với tôi, niềm vinh dự, tự hào được giới thiệu ứng cử ĐBQH tại tỉnh Hà Tĩnh như được nhân lên gấp bội. Tôi hiểu sâu sắc khi được ứng cử tại Hà Tĩnh và được cử tri tin tưởng, giao phó thì đó là trách nhiệm chính trị, là tình cảm sâu nặng mà mình cần phải nỗ lực hết sức để xứng đáng với niềm tin ấy.

Với trách nhiệm, vừa là người lãnh đạo Đảng, vừa là đại biểu ứng cử tại địa phương, tôi sẽ cố gắng đóng góp hiệu quả vào sự nghiệp đổi mới, phát triển KT-XH của đất nước, trong đó có các xã, phường của tỉnh ta, góp phần tích cực gìn giữ, vun đắp những truyền thống tốt đẹp mà các thế hệ cha anh chúng ta đã dựng xây lên trên mảnh đất này.

Nếu được cử tri tin tưởng bầu làm ĐBQH khóa XVI, tôi sẽ có thêm điều kiện để đóng góp hiệu quả hơn cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, mà trước hết là thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030, xây dựng Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững theo hướng công nghiệp hiện đại, tăng trưởng xanh và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, góp phần cùng cả nước tiến vào kỷ nguyên mới, xây dựng nước Việt Nam hoà bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Trên cơ sở đó, tôi sẽ tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của người đại biểu Nhân dân, như sau:

Thứ nhất, thường xuyên gắn bó với địa phương, giữ mối liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, thực hiện tốt các chương trình tiếp xúc cử tri để báo cáo hoạt động của Quốc hội cũng như chương trình công tác của cá nhân mình; dành thời gian đi cơ sở nắm bắt tình hình thực tiễn; quan tâm, gần gũi, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của Nhân dân; tiếp thu và phản ánh đầy đủ, trung thực với Quốc hội, với các cơ quan chức năng của Đảng, Nhà nước ở cả Trung ương và địa phương; tích cực lãnh đạo, chỉ đạo, đề xuất, đôn đốc các cấp, các ngành giải quyết kịp thời và trả lời đầy đủ các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của cử tri theo quy định, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của công dân; đồng thời, theo dõi, giám sát việc giải quyết của các cấp, các ngành đến kết quả cuối cùng.

Thứ hai, bằng kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn lãnh đạo các địa phương cũng như lãnh đạo các cơ quan Trung ương, tôi sẽ tích cực tham gia lãnh đạo, thảo luận, biểu quyết một cách trách nhiệm, chất lượng vào công tác lập pháp, lập hiến, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, bảo đảm pháp luật có tính khả thi cao nhất, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của Nhân dân và phù hợp với tình hình thực tiễn. Trong đó, tập trung vào việc tiếp tục đổi mới công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho phát triển, quan tâm hơn đến các chính sách an sinh xã hội, phát triển kinh tế bền vững và nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân. Tôi sẽ đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đề xuất giải quyết những vấn đề mà Đảng bộ, chính quyền và cử tri tỉnh nhà quan tâm, kiến nghị, phản ánh, góp phần thúc đẩy sự phát triển của địa phương.

Với trách nhiệm là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, tôi sẽ tích cực tham gia cùng Trung ương nghiên cứu, ban hành các chủ trương, cơ chế, chính sách quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi nhất để cả nước nói chung và Hà Tĩnh nói riêng phát triển nhanh, bền vững, nâng cao vị thế trong khu vực và cả nước, tạo điều kiện thuận lợi để Hà Tĩnh phát huy tối đa lợi thế về công nghiệp, cảng biển, năng lượng, nông nghiệp công nghệ cao; tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng, thủ tục hành chính; tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và đời sống cho Nhân dân.

﻿ ﻿ ﻿ Trong bối cảnh chuyển dịch mạnh mẽ về làn sóng đầu tư, Hà Tĩnh đang là điểm đến của nhiều doanh nghiệp lớn về công nghệ, năng lượng, chế biến chế tạo, lắp ráp như Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2, Nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast...

Thứ ba, tích cực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chức năng giám sát tối cao của Quốc hội, góp phần bảo đảm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước được tổ chức thực hiện công khai, minh bạch, hiệu quả; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Chú trọng công tác giám sát việc chấp hành, thực hiện chính sách và pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống, quốc kế dân sinh của Nhân dân như: Lao động, việc làm, sản xuất - kinh doanh, giáo dục và đào tạo, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe Nhân dân, bảo vệ môi trường... Tập trung giám sát việc chấp hành và thực hiện chính sách pháp luật về những vấn đề nổi cộm, bức xúc được cử tri địa phương quan tâm…

Cùng với đó, tôi sẽ quan tâm thúc đẩy các chính sách về chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, an sinh xã hội; chính sách người có công và công tác dân tộc, tôn giáo, tạo điều kiện để người dân Hà Tĩnh có cuộc sống ngày càng tốt hơn, doanh nghiệp phát triển thuận lợi hơn, và địa phương phát triển bền vững hơn.

Công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân tiếp tục được cơ quan dân cử tập trung chú trọng trong nhiệm kỳ mới.

Tôi nhận thức sâu sắc rằng, được cử tri và Nhân dân tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội là một vinh dự to lớn nhưng cũng đòi hỏi tôi phải nỗ lực phấn đấu, không ngừng học hỏi, quyết tâm cùng Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xứng đáng là người đại biểu của Nhân dân, xứng đáng với sự tin cậy, gửi gắm của cử tri và Nhân dân tỉnh nhà.