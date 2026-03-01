Chương trình hành động của ứng cử viên ĐBQH khóa XVI Nguyễn Hà My

L.T.S: Chung một niềm tin, ngày 15/3/2026, cùng với cử tri cả nước, cử tri Hà Tĩnh sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình, lựa chọn những người xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp. Với quyết tâm và nhiệt huyết, các ứng viên đã xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực, sẵn sàng bắt tay ngay vào thực hiện trọng trách của người đại biểu dân cử khi được tín nhiệm. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh lược ghi, trân trọng giới thiệu Chương trình hành động của các ứng viên tới bạn đọc.

Bà Nguyễn Hà My - Thanh tra viên - Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực nội vụ, ngoại vụ, y tế và giáo dục (Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh)

Ứng cử viên ĐBQH khóa XVI - đơn vị bầu cử số 3, gồm các xã, phường: Bắc Hồng Lĩnh, Nam Hồng Lĩnh, Đức Thịnh, Trường Lưu, Đức Minh, Đức Thọ, Đức Đồng, Đức Quang, Vũ Quang, Mai Hoa, Thượng Đức, Hương Sơn, Sơn Tây, Sơn Giang, Sơn Tiến, Sơn Hồng, Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Kim Hoa, Tứ Mỹ, Hương Khê, Hương Phố, Hương Đô, Hà Linh, Hương Bình, Phúc Trạch, Hương Xuân.

Tôi rất vinh dự và vui mừng khi được tín nhiệm, giới thiệu tham gia ứng cử ĐBQH khóa XVI. Tôi xác định rõ vai trò và thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của người ĐBQH là đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền lợi của Nhân dân tại nơi ứng cử và trong phạm vi cả nước. Là người thay mặt Nhân dân thực hiện quyền lực Nhà nước trong Quốc hội, tôi sẽ thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Nếu được cử tri tín nhiệm, tôi sẽ tích cực nghiên cứu, góp ý để tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo; bảo vệ người tố cáo và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong giải quyết đơn thư, đảm bảo mọi kiến nghị chính đáng của người dân đều được giải quyết minh bạch, kịp thời.

Bà Nguyễn Hà My sẽ không ngừng học tập, nâng cao trình độ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và làm tốt nhiệm vụ người đại biểu dân cử.

Với chuyên môn Luật Kinh tế, tôi sẽ tích cực nghiên cứu, góp ý xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, trọng tâm là những vấn đề được cử tri cả nước và tỉnh nhà quan tâm như: đất đai, môi trường, giáo dục, y tế, an sinh xã hội, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững... Tôi sẽ kiên trì đóng góp ý kiến trong việc thúc đẩy hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng công bằng, minh bạch, dễ tiếp cận, giảm phiền hà cho người dân trong các thủ tục hành chính, nhất là trong bối cảnh chính quyền địa phương hai cấp.

Tôi sẽ quan tâm, lắng nghe, tổng hợp ý kiến của cử tri, qua đó kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan liên quan các chính sách phát triển KT-XH; nâng cao chất lượng giáo dục và chăm sóc sức khỏe ở cơ sở - bảo đảm công bằng trong tiếp cận các dịch vụ thiết yếu.

Là một ứng cử viên nữ, trẻ tuổi, tôi đặc biệt quan tâm đến thanh niên, phụ nữ, trẻ em và gia đình. Với nhiều năm công tác trong ngành giáo dục và hiện làm công tác thanh tra lĩnh vực y tế, tôi thấu hiểu những khó khăn cụ thể mà người dân địa phương đang đối mặt. Tôi sẽ cùng các đại biểu khác kiến nghị Quốc hội ban hành chính sách tăng đầu tư cho giáo dục, y tế vùng khó khăn; đảm bảo chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục cho trẻ em, học sinh, sinh viên; các chính sách cho giáo viên, nhân viên y tế công tác tại địa bàn khó khăn; đồng thời, mở rộng quyền lợi chăm sóc sức khỏe và giảm chi phí y tế cho người dân.

Bằng tất cả tình cảm, trách nhiệm và lòng nhiệt huyết, tinh thần cầu thị của tuổi trẻ, tôi sẽ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, giữ vững sự liêm chính, khách quan, không ngừng học tập, nâng cao trình độ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và làm tốt nhiệm vụ người đại biểu dân cử, xứng đáng với niềm tin của cử tri và Nhân dân.