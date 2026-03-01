Chương trình hành động của ứng cử viên ĐBQH khóa XVI Trần Thị Lam

L.T.S: Chung một niềm tin, ngày 15/3/2026, cùng với cử tri cả nước, cử tri Hà Tĩnh sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình, lựa chọn những người xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp. Với quyết tâm và nhiệt huyết, các ứng viên đã xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực, sẵn sàng bắt tay ngay vào thực hiện trọng trách của người đại biểu dân cử khi được tín nhiệm. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh lược ghi, trân trọng giới thiệu Chương trình hành động của các ứng viên tới bạn đọc.

Bà Trần Thị Lam - Chuyên viên Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh

Ứng cử viên ĐBQH khóa XVI - đơn vị bầu cử số 2, gồm các xã, phường: Thành Sen, Hà Huy Tập, Trần Phú, Thạch Hà, Toàn Lưu, Việt Xuyên, Đông Kinh, Lộc Hà, Mai Phụ, Can Lộc, Xuân Lộc, Gia Hanh, Đồng Lộc, Tùng Lộc, Hồng Lộc, Cổ Đạm, Nghi Xuân, Tiên Điền, Đan Hải.

Tôi rất vinh dự và vui mừng khi được tín nhiệm, giới thiệu tham gia ứng cử ĐBQH khóa XVI. Tôi cam kết giữ mối liên hệ chặt chẽ, thường xuyên và thực chất với cử tri, phản ánh đầy đủ, trung thực tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Tôi hiểu rằng, điều cử tri cần không phải là những lời hứa chung chung, mà là sự lắng nghe nghiêm túc, thái độ cầu thị và trách nhiệm theo dõi đến cùng việc giải quyết kiến nghị.

Bà Trần Thị Lam trình bày chương trình hành động tại hội nghị tiếp xúc cử tri của những người ứng cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX tại đơn vị bầu cử số 2 (phường Thành Sen).

Nếu được tín nhiệm bầu làm ĐBQH, tôi sẽ thực hiện đầy đủ và nghiêm túc việc tiếp xúc cử tri theo quy định. Tôi sẽ chủ động nắm bắt tình hình thực tiễn ở cơ sở để phản ánh trung thực, khách quan ý kiến của cử tri đến Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời theo dõi, đôn đốc việc trả lời, giải quyết và thông tin lại kết quả cụ thể để cử tri được biết và giám sát.

Tôi mong muốn đóng góp thực chất, tích cực vào hoạt động lập pháp của Quốc hội. Người dân mong muốn pháp luật phải dễ hiểu, dễ thực hiện; thủ tục phải đơn giản, minh bạch; chính sách phải ổn định và công bằng. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn những quy định chồng chéo, thiếu đồng bộ hoặc chưa thật sự sát với đời sống. Nếu được bầu làm ĐBQH, tôi sẽ dành thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng, toàn diện các dự án luật, nhất là những dự án luật tác động trực tiếp đến đời sống của người dân; tranh thủ sự hỗ trợ chuyên môn của Sở Tư pháp, nơi tôi công tác trong quá trình tham gia xây dựng pháp luật. Tôi xác định phải phát huy cao nhất tinh thần khách quan, trách nhiệm, tham gia thảo luận trên cơ sở thực tiễn từ địa phương; kiến nghị rà soát những quy định còn bất cập, chồng chéo; đề xuất hoàn thiện theo hướng rõ ràng, minh bạch, dễ áp dụng.

Tôi cũng sẽ quan tâm đến việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số vì sự thuận tiện của người dân. Tôi mong muốn chuyển đổi số phải mang lại lợi ích thực chất: người dân có thể nộp hồ sơ thuận tiện hơn, giảm thời gian, giảm chi phí và đặc biệt là không để phát sinh thêm rào cản mới.

Bà Trần Thị Lam luôn nỗ lực trong công việc.

Với tư cách là một người trẻ, tôi quan tâm sâu sắc về vấn đề sinh kế và việc làm cho thanh niên. Nếu được tín nhiệm, tôi sẽ tham gia tích cực vào quá trình xây dựng và hoàn thiện các chính sách thúc đẩy hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, tạo việc làm tại chỗ; khuyến khích khởi nghiệp; hoàn thiện cơ chế thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực chất lượng cao; tăng cường kết nối giữa cơ sở đào tạo và thị trường lao động.

Tôi hiểu rằng sự tín nhiệm của cử tri là điều vô cùng quý giá. Nếu được tin tưởng bầu làm ĐBQH, tôi sẽ nỗ lực hết mình, không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn và bản lĩnh công tác, giữ gìn phẩm chất đạo đức, làm việc với tinh thần trách nhiệm, công tâm và minh bạch; đặt lợi ích của Nhân dân lên trên hết; tận dụng tuổi trẻ để chủ động ứng dụng công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động của Đoàn ĐBQH và cơ quan nơi tôi công tác.