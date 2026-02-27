Chương trình hành động của ứng cử viên ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh Nguyễn Duy Lâm

L.T.S: Chung một niềm tin, ngày 15/3/2026, cùng với cử tri cả nước, cử tri Hà Tĩnh sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình, lựa chọn những người xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp. Với quyết tâm và nhiệt huyết, các ứng viên đã xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực, sẵn sàng bắt tay ngay vào thực hiện trọng trách của người đại biểu dân cử khi được tín nhiệm. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh lược ghi, trân trọng giới thiệu Chương trình hành động của các ứng viên tới bạn đọc.

Ông Nguyễn Duy Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Ứng cử viên ĐBQH khóa XVI - đơn vị bầu cử số 2 gồm các phường, xã: Thành Sen, Hà Huy Tập, Trần Phú, Thạch Hà, Toàn Lưu, Việt Xuyên, Đông Kinh, Lộc Hà, Mai Phụ, Can Lộc, Xuân Lộc, Gia Hanh, Đồng Lộc, Tùng Lộc, Hồng Lộc, Cổ Đạm, Nghi Xuân, Tiên Điền, Đan Hải.

Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX - đơn vị bầu cử số 5 gồm các phường: Thành Sen, Hà Huy Tập, Trần Phú.

Cuối tháng 1/2026, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm vinh dự được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Tôi rất vinh dự và vui mừng khi được cơ quan, cử tri nơi làm việc và cử tri nơi cư trú tín nhiệm, giới thiệu tham gia ứng cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là trách nhiệm lớn trước Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà; đồng thời cũng là cơ hội để tôi đem hết khả năng, sức lực, trí tuệ cống hiến cho sự phát triển của quê hương, đất nước.

Năm 2025 là năm hết sức đặc biệt, năm cuối của nhiệm kỳ 2021 - 2025, diễn ra rất nhiều sự kiện trọng đại, có ý nghĩa lịch sử của quê hương, đất nước. Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần đổi mới, ý chí tự lực, tự cường, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh đã chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đạt được nhiều kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Những kết quả đó đã tạo khí thế phấn khởi, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự đồng thuận xã hội và niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng; đồng thời khơi dậy kỳ vọng, quyết tâm xây dựng tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới.

Tháng 3/2025, đồng chí Nguyễn Duy Lâm được Bộ Chính trị điều động về công tác tại tỉnh Hà Tĩnh và được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy; tháng 10/2025, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tiếp tục được tín nhiệm bầu là Bí thư Tỉnh ủy.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn còn không ít khó khăn, hạn chế; một số chỉ tiêu phát triển kinh tế chưa đạt kế hoạch đề ra; chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm; sản xuất công nghiệp gặp nhiều thách thức. Các mô hình sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị chưa được nhân rộng, thiếu sản phẩm chế biến sâu có giá trị gia tăng cao, vấn đề phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu còn nhiều khó khăn, thách thức. Phát triển văn hóa, dịch vụ, du lịch chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh; nguồn nhân lực chất lượng cao còn thiếu; việc giải quyết thủ tục hành chính, thủ tục đầu tư còn chậm; thu nhập và đời sống của người dân còn thấp.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm và đoàn công tác kiểm tra, động viên công nhân tại Nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast, tháng 2/2026.

Tôi nhận thức sâu sắc rằng, Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất; HĐND tỉnh là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân. Mỗi đại biểu phải có trí tuệ, năng lực, bản lĩnh chính trị vững vàng, kinh nghiệm thực tiễn và phẩm chất đạo đức trong sáng, tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Đối chiếu với các tiêu chuẩn theo quy định, tôi nhận thấy mình có đủ điều kiện và rất mong muốn được thực hiện nhiệm vụ người ĐBQH, HĐND tỉnh nhà.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm và đại biểu trò chuyện với cán bộ, cử tri phường Thành Sen.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH và HĐND tỉnh, với trách nhiệm là Bí thư Tỉnh ủy tôi cam kết sẽ nỗ lực, phấn đấu với quyết tâm và trách nhiệm cao nhất để khắc phục những khó khăn, hạn chế nêu trên và thực hiện chương trình hành động của mình với các nội dung trọng tâm sau:

Thứ nhất, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu trước Đảng, trước Nhân dân; tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng; luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống; nói đi đôi với làm; không ngừng học tập nâng cao trình độ, năng lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và làm tốt nhiệm vụ người đại biểu dân cử, xứng đáng với niềm tin của cử tri và Nhân dân. Quyết liệt hành động, tạo chuyển biến rõ nét và kết quả cụ thể, được đo lường bằng sự phát triển thực chất của tỉnh nhà và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp; thể hiện rõ chính kiến trước những vấn đề mới, khó và phức tạp; kiên định nguyên tắc của Đảng, thượng tôn pháp luật, đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc, lợi ích của tỉnh và Nhân dân lên trên hết, trước hết.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm và đoàn công tác dự lễ khánh thành công trình nhà ở cho người dân ở huyện Can Lộc cũ.

Thứ hai, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc và hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn của người đại biểu theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Tích cực tham gia đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội, HĐND tỉnh.

Trên cơ sở kinh nghiệm thực tiễn trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh ở địa phương, tôi sẽ chủ động nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện thể chế, pháp luật, cơ chế, chính sách, góp phần xây dựng môi trường pháp lý đồng bộ, thống nhất, minh bạch, ổn định và khả thi trong thực tiễn; kịp thời kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền các chủ trương, giải pháp sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước, của tỉnh và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Bố trí thời gian thỏa đáng cho hoạt động đại biểu dân cử; tăng cường tiếp xúc cử tri, lắng nghe, tổng hợp và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của Nhân dân đến Quốc hội, HĐND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền; luôn theo dõi, đôn đốc việc giải quyết, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân. Cùng Đoàn ĐBQH tỉnh, chủ động tranh thủ sự ủng hộ của Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương trong việc hoàn thiện cơ chế, chính sách và huy động nguồn lực, nhằm tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, phát huy tiềm năng, lợi thế, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhanh và bền vững theo đúng mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm thăm hỏi, tặng quà gia đình người có công tại phường Trần Phú.

Thứ ba, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết chiến lược của Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, với các nội dung trọng tâm sau:

(1) Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phát huy dân chủ cơ sở, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và chính quyền.

Phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; trong đó, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026 - 2030 đạt từ 10% trở lên.

(2) Phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; trong đó, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026 - 2030 đạt từ 10% trở lên. Đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề, đòi hỏi sự quyết tâm, nỗ lực rất cao và sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân toàn tỉnh.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển và ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, tạo động lực mới cho tăng trưởng nhanh và bền vững.

(3) Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Đơn giản hóa thủ tục hành chính theo hướng công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian giải quyết và giảm chi phí tuân thủ của người dân và doanh nghiệp; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm trong thực thi công vụ; xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, ổn định, cạnh tranh lành mạnh và thuận lợi để người dân, doanh nghiệp yên tâm sản xuất, kinh doanh, phát triển bền vững.

(4) Huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ Trung ương, địa phương và các nguồn lực hợp pháp khác để đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh; bảo đảm phát triển hài hòa giữa đô thị và nông thôn, miền núi và ven biển; tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển đô thị văn minh, bền vững.

(5) Xây dựng, phát huy giá trị văn hóa và con người Hà Tĩnh làm nền tảng tinh thần và nguồn lực nội sinh quan trọng, vững chắc cho phát triển bền vững; tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng đào tạo, thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng đội ngũ doanh nhân có bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng phát triển và trách nhiệm xã hội.

Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân; giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, tạo môi trường ổn định cho tỉnh nhà phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm và đoàn công tác kiểm tra vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại xã Sơn Kim 2. Ảnh tư liệu.

Với cương vị là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH, HĐND tỉnh, tôi sẽ có điều kiện thuận lợi hơn trong việc gắn kết giữa công tác lãnh đạo của Đảng với các hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, địa phương; trực tiếp kiểm tra, đôn đốc việc thực thi pháp luật, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Tôi xin hứa sẽ luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, giữ gìn phẩm chất đạo đức, không ngừng nâng cao năng lực công tác; tận tâm, tận lực, với trách nhiệm cao nhất để thực hiện thắng lợi chương trình hành động đã đề ra, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, xây dựng Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững, văn minh và giàu mạnh.

* Tiêu đề do Tòa soạn đặt.