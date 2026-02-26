Chuẩn bị chu đáo, đảm bảo an toàn tuyệt đối cuộc bầu cử ĐBQH, HĐND các cấp

Đồng chí Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Quốc gia và các đồng chí đồng chủ trì hội nghị. Ảnh: Daibieunhandan.vn

Sáng 26/2, đồng chí Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Quốc gia chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng chủ trì hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia: Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia Nguyễn Thị Thanh. Cùng dự có Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành liên quan. Hội nghị được kết nối trực tuyến với 34 điểm cầu cấp tỉnh và 3.321 điểm cầu cấp xã. Dự tại điểm cầu Hà Tĩnh có đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh; đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh; đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh; đồng chí Dương Tất Thắng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy và đại biểu dự hội nghị.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 15/3. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, nhằm lựa chọn những đại biểu tiêu biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội nghị.

Tại cuộc bầu cử, cử tri sẽ bỏ phiếu để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI trong số 846 ứng cử viên có tên trong danh sách chính thức đã được công bố ở 182 đơn vị bầu cử. Bên cạnh đó, cử tri cũng bầu đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp xã nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đại biểu điểm cầu tỉnh.

Đến nay công tác chuẩn bị bầu cử được các đơn vị, địa phương chuẩn bị khẩn trương, tích cực và đảm bảo theo kế hoạch đề ra; công tác tuyên truyền được thực hiện bài bản, lan tỏa; tình hình an ninh trật tự được kiểm soát chặt chẽ...

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Lê Quang Mạnh báo cáo tóm tắt kết quả công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Daibieunhandan.vn

Tại hội nghị, đại biểu các điểm cầu đã báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị bầu cử tại địa phương; chia sẻ các giải pháp tiếp tục chuẩn bị chu đáo, bài bản, khoa học, đưa cuộc bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp đảm bảo dân chủ, đúng luật...

Công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn Hà Tĩnh đang được triển khai theo đúng tiến độ, kế hoạch. UBND các xã, phường đã thành lập 1.100 tổ bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp ở các khu vực bỏ phiếu với 18.196 thành viên. Tỉnh đã hoàn thành 3 hội nghị hiệp thương để thỏa thuận lập danh sách những người ứng cử ĐBQH khóa XVI và ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Ủy ban Bầu cử tỉnh Hà Tĩnh đã công bố danh sách 15 người ứng cử ĐBQH khóa XVI theo 3 đơn vị bầu cử trên địa bàn; 94 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031. Cơ cấu, thành phần, số lượng theo quy định; tỷ lệ nữ, trẻ tuổi, người ngoài đảng, tái cử bảo đảm yêu cầu, định hướng theo quy định. Tổng số đại biểu đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2026-2031 được lập danh sách là 2.265 người; trong đó số đại biểu bầu là 1.352 đại biểu. Số cử tri thống kê sơ bộ là 1.132.981 người trên tổng số 1.100 khu vực bỏ phiếu bầu cử. Hiện nay, danh sách cử tri được niêm yết ở các địa điểm bỏ phiếu, nhà văn hóa thôn, tổ dân phố để người dân theo dõi, phản ánh kịp thời. Ủy ban nhân dân các xã, phường đã ban hành thông báo công khai, tuyên truyền về việc niêm yết danh sách cử tri, tiếp tục theo dõi biến động cử tri, rà soát danh sách cử tri.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Quốc gia ghi nhận và đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm, sự chủ động trong công tác chuẩn bị bầu cử của các cơ quan trung ương, chính quyền địa phương các cấp, các tổ chức phụ trách bầu cử từ ban chỉ đạo bầu cử, uỷ ban bầu cử, ban bầu cử đến tổ bầu cử ở các địa phương.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, từ nay đến ngày bầu cử thời gian không còn nhiều, đây là giai đoạn quyết định, khối lượng công việc lớn, đòi hỏi sự tập trung cao độ, thực hiện kỹ lưỡng, cẩn trọng, đồng bộ để bảo đảm kết quả chung và thành công của cuộc bầu cử.

﻿ ﻿ Đại biểu dự điểm cầu tỉnh Hà Tĩnh.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị các cơ quan liên quan tiếp tục tổ chức tập huấn nghiệp vụ bầu cử cho các thành viên tổ bầu cử ở địa phương; tăng cường kiểm tra, giám sát các đơn vị và điểm bầu cử; rà soát kỹ lưỡng việc in ấn phiếu bầu, tiểu sử, chương trình hành động của người ứng cử và các tài liệu liên quan, bảo đảm chính xác, không để xảy ra sai sót. Đồng thời, chuẩn bị chu đáo, tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri, hoạt động vận động bầu cử theo đúng quy định; thực hiện các bước kiểm phiếu, công bố kết quả theo đúng quy định...

Việc tổ chức bầu cử phải bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự trở thành ngày hội lớn của Nhân dân. Trong đó, sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng giữ vai trò quyết định đối với thành công của cuộc bầu cử; phân công rõ ràng, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cơ quan, tổ chức hữu quan là yếu tố quan trọng tạo nên sự thống nhất, thông suốt trong triển khai thực hiện.

Toàn cảnh điểm cầu Hà Tĩnh.

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng, có trọng tâm, trọng điểm, với hình thức đa dạng, phù hợp, bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng, bình đẳng trong từng khâu chuẩn bị và tổ chức bầu cử. Chuẩn bị kỹ lưỡng quy trình nhân sự, từ hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử; lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, nơi công tác; đến tổ chức vận động bầu cử, nhằm lựa chọn những đại biểu thực sự tiêu biểu, đủ đức, đủ tài.

Đồng thời, chủ động nắm chắc tình hình, bám sát cơ sở, xây dựng đầy đủ phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh, không để xảy ra bất kỳ sơ suất nào, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra an toàn tuyệt đối.