Vận hành thử quy trình bầu cử trước "giờ G"

Trong buổi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 ở một số địa phương ngày 13/3, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh đã đề nghị các tổ bầu cử cần tiếp tục tập huấn kỹ nghiệp vụ, vận hành thử các tình huống giả định để đảm bảo sự nhịp nhàng, chính xác vào ngày bầu cử chính thức. Mục tiêu cao nhất là tổ chức cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm và thành công tốt đẹp.