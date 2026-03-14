Vận hành thử quy trình bầu cử trước "giờ G"

Tại xã Toàn Lưu, buổi diễn tập vận hành thử công tác tổ chức bầu cử được triển khai ở nhà văn hóa thôn Vĩnh An với sự tham gia của các tổ bầu cử thuộc 17 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn.
Từng công đoạn của quy trình bầu cử được thực hiện như trong ngày bỏ phiếu chính thức sắp tới.
Từ khai mạc cuộc bầu cử tại khu vực bỏ phiếu, công bố số lượng cử tri, thông báo giờ bắt đầu bỏ phiếu đến việc nhấn mạnh quyền và nghĩa vụ của cử tri được tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ.
Các bước kiểm tra và niêm phong hòm phiếu; việc đón tiếp, hướng dẫn cử tri, đối chiếu danh sách, phát phiếu bầu, hướng dẫn vào khu vực viết phiếu, bỏ phiếu vào hòm phiếu và đóng dấu xác nhận đã bỏ phiếu đều được diễn tập một cách bài bản.
Buổi “chạy thử” đã giúp các tổ bầu cử nắm chắc nhiệm vụ, thuần thục quy trình, đồng thời kịp thời phát hiện những chi tiết nhỏ có thể phát sinh trong thực tế để điều chỉnh ngay trước ngày bỏ phiếu chính thức.
Bà Bùi Thị Hoàng Oanh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Toàn Lưu chia sẻ: "
Việc vận hành thử không chỉ nhằm kiểm tra quy trình mà còn giúp từng thành viên trong tổ bầu cử hiểu rõ vai trò của mình, chủ động phối hợp với các bộ phận khác. Những vấn đề còn vướng mắc đã được trao đổi và thống nhất, qua đó góp phần tránh lúng túng khi bước vào ngày bầu cử chính thức. Chúng tôi cũng đã giao các tổ bầu cử trên địa bàn tổ chức nghiêm túc công tác vận hành thử để đảm bảo chương trình bầu cử chính thức được thông suốt".
Phường Vũng Áng tổ chức vận hành thử nghiệm quy trình tổ chức bầu cử tại nhà văn hóa tổ dân phố Long Sơn.
Không chỉ thực hiện đầy đủ các bước của quy trình bầu cử, buổi vận hành còn đặt ra một số tình huống giả định để lực lượng làm nhiệm vụ xử lý ngay tại chỗ.
Từ việc kiểm tra hòm phiếu, bố trí khu vực bỏ phiếu, hướng dẫn cử tri nhận phiếu đến việc phối hợp giữa các bộ phận trong tổ bầu cử, tất cả đều được thực hành nghiêm túc.
Qua đó, các tổ bầu cử có điều kiện thống nhất cách làm, nâng cao khả năng phối hợp và chủ động ứng phó với những tình huống có thể phát sinh trong ngày bầu cử.
Xã Mai Phụ cũng đã tiến hành vận hành thử công tác tổ chức bầu cử.
Công tác tổ chức được địa phương triển khai nghiêm túc, trách nhiệm.
Qua diễn tập, các thành viên Ủy ban Bầu cử, Ban Bầu cử và Tổ bầu cử đã nắm vững quy trình tổ chức bầu cử, nâng cao kỹ năng xử lý các tình huống phát sinh trong thực tế.
Không chỉ ở Toàn Lưu, Vũng Áng hay Mai Phụ, nhiều địa phương khác cũng đã tổ chức vận hành thử quy trình bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu. Việc “tổng duyệt” trước ngày bầu cử giúp các tổ bầu cử nắm chắc quy trình, rà soát kỹ từng khâu, góp phần bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật và an toàn.
Trong ảnh: Xã Đức Đồng tổ chức vận hành thử nghiệm công tác tổ chức bầu cử.
Trong buổi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 ở một số địa phương ngày 13/3, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh đã đề nghị các tổ bầu cử cần tiếp tục tập huấn kỹ nghiệp vụ, vận hành thử các tình huống giả định để đảm bảo sự nhịp nhàng, chính xác vào ngày bầu cử chính thức. Mục tiêu cao nhất là tổ chức cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm và thành công tốt đẹp.
