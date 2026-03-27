Xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của cử tri và Nhân dân

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự hội nghị.

Sáng 27/3, Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh; Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh; Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử tỉnh; lãnh đạo các địa phương, đơn vị. Các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh; Dương Tất Thắng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh chủ trì hội nghị.

Tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 99,99%

Theo đánh giá của Ủy ban Bầu cử tỉnh, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn Hà Tĩnh đã diễn ra thành công tốt đẹp, thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân, thể hiện rõ ý chí, nguyện vọng và niềm tin của cử tri.

Trong ngày bầu cử, không khí bầu cử diễn ra sôi nổi trên khắp các địa phương toàn tỉnh. Đến 7 giờ ngày 15/3/2026, toàn bộ 1.100 khu vực bỏ phiếu đã hoàn thành việc tổ chức khai mạc bầu cử.

Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri trong danh sách đạt tỷ lệ 99,99% (thuộc nhóm 5 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu cao nhất cả nước), cao hơn nhiệm kỳ 2021-2026 (99,86%); trong đó có 57 khu vực bỏ phiếu đạt tỷ lệ 100%.

Với sự đồng thuận cao, cử tri tỉnh nhà đã lựa chọn 9 ĐBQH, 58 đại biểu HĐND tỉnh và 1.351 đại biểu HĐND cấp xã. Kết quả bầu cử đảm bảo hợp lý về cơ cấu, số lượng, thành phần giữa đại biểu nữ, đại biểu tái cử, đại biểu trẻ, ngoài Đảng, tôn giáo...

Thành công của cuộc bầu cử còn được thể hiện rõ nét qua việc tổ chức thực hiện chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật, với sự chuẩn bị công phu, bài bản của cả hệ thống chính trị. Công tác chuẩn bị nhân sự đại biểu HĐND được triển khai đúng quy trình, chặt chẽ, dân chủ, công khai. Các bước hiệp thương, giới thiệu người ứng cử được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm cơ cấu, thành phần, số lượng theo quy định. Nhân sự dự kiến giới thiệu ứng cử đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện; tỷ lệ nữ, trẻ tuổi, người ngoài Đảng, đại biểu tái cử cơ bản đảm bảo định hướng, yêu cầu.

Công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai với nhiều hình thức đa dạng, kết hợp giữa tuyên truyền trên báo chí, phát thanh và truyền hình, nền tảng số và tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở góp phần nâng cao nhận thức về quyền và nghĩa vụ của cử tri trong bầu cử; tạo sự đồng thuận, thống nhất trong Nhân dân.

Riêng Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh, từ ngày 3/12/2025 đến nay, đã tổ chức đã sản xuất và phân phối hơn 1.460 tin, bài, phóng sự, chùm ảnh, Infographic, Story, Quiz, Motion Graphics… Đặc biệt, trong ngày bầu cử, đơn vị đã tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp với chủ đề “Ngày hội non sông” tại 6 điểm cầu. Bên cạnh đó, đơn vị còn tổ chức chương trình thời sự đặc biệt dài 40 phút phản ánh trọn vẹn các hoạt động trong ngày bầu cử…

Việc bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và y tế được quan tâm chỉ đạo, xây dựng phương án cụ thể, triển khai đồng bộ với sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng chức năng, kịp thời phòng ngừa, xử lý các tình huống phát sinh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích khách quan và toàn diện những kết quả nổi bật trong công tác tổ chức bầu cử trên địa bàn tỉnh.

Các ý kiến tham luận cũng thẳng thắn chỉ rõ những mặt còn hạn chế, tồn tại trong quá trình triển khai, đồng thời đúc kết những bài học kinh nghiệm quý báu từ thực tiễn cơ sở. Qua đó, tạo tiền đề vững chắc để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH của tỉnh trong giai đoạn mới.

Bảo đảm bộ máy chính quyền mới đi vào hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ Bầu cử tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh ghi nhận, biểu dương và cảm ơn sự nỗ lực, đóng góp to lớn của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, lực lượng vũ trang, các cơ quan, đơn vị, địa phương và toàn thể nhân dân trong tỉnh đã góp phần làm nên thành công của cuộc bầu cử.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ Bầu cử tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị các cấp, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục sau bầu cử theo đúng quy định; chuẩn bị và tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp; kịp thời kiện toàn các chức danh HĐND và UBND nhiệm kỳ 2026-2031, bảo đảm bộ máy chính quyền mới đi vào hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả từ ngày 1/4/2026.

Tập trung rà soát, hoàn thiện quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ, bảo đảm đi vào hoạt động ổn định, không gián đoạn hoạt động quản lý Nhà nước; tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ cấp cơ sở trong giai đoạn đầu vận hành. Tiếp tục phát huy khí thế, kết quả của cuộc bầu cử; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tập trung thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH theo nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh cũng đề nghị đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ mới phát huy tinh thần trách nhiệm, gần dân, sát dân; chủ động tiếp xúc cử tri, lắng nghe và giải quyết các kiến nghị chính đáng của Nhân dân; nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương; sớm cụ thể hóa các cam kết trong chương trình hành động của mình, đáp ứng sự tin tưởng, kỳ vọng của cử tri và Nhân dân.

“Thành công của cuộc bầu cử là tiền đề quan trọng để củng cố niềm tin của Nhân dân, tạo động lực mới cho phát triển. Với tinh thần đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm và khát vọng vươn lên, tin tưởng rằng bộ máy chính quyền nhiệm kỳ mới sẽ hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của cử tri và Nhân dân tỉnh nhà” - đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh.

Tại hội nghị, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy đã tặng hoa chúc mừng 2 tập thể và 2 cá nhân được Ủy ban Bầu cử tỉnh đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 90 tập thể, 97 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh và đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh tặng hoa chúc mừng 2 tập thể, 2 cá nhân được Ủy ban Bầu cử tỉnh đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh và đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Bầu cử tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh và đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể.

Đồng chí Dương Tất Thắng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh và đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng bằng khen cho các cá nhân.