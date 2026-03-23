Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra vào ngày 30/3

Kỳ họp có ý nghĩa quan trọng nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương nhiệm kỳ mới, bảo đảm hoạt động theo đúng quy định của pháp luật. Công tác chuẩn bị được yêu cầu triển khai chặt chẽ, đúng quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cùng các văn bản hướng dẫn của Trung ương và tỉnh.

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIX dự kiến diễn ra vào ngày 30/3/2026 tại hội trường tầng 1, trụ sở HĐND - UBND tỉnh.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ nghe Ủy ban bầu cử tỉnh báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 và kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX.

Kỳ họp cũng tiến hành bầu các chức danh thuộc HĐND, UBND tỉnh; bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh và các tòa án nhân dân khu vực theo quy định. Bên cạnh đó, Thường trực HĐND tỉnh sẽ báo cáo danh sách Tổ Thư ký kỳ họp; danh sách Phó Trưởng ban, Ủy viên các ban HĐND tỉnh; danh sách các tổ đại biểu và phân công tổ trưởng, tổ phó các tổ đại biểu HĐND tỉnh.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND tỉnh.

Kỳ họp xem xét, thông qua các tờ trình, dự thảo nghị quyết quan trọng như: Nội quy kỳ họp HĐND tỉnh khóa XIX; Quy chế làm việc của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026–2031; kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2026.

Để đảm bảo kỳ họp diễn ra thành công, Thường trực HĐND tỉnh đã phân công cụ thể nhiệm vụ cho Ủy ban bầu cử tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các ban HĐND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Công an tỉnh và các cơ quan liên quan trong việc chuẩn bị nội dung, nhân sự, cơ sở vật chất và đảm bảo an ninh, an toàn.