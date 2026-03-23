Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Chính trị

Chính quyền

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra vào ngày 30/3

Xuân Hoa
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành kế hoạch chuẩn bị Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo kế hoạch, kỳ họp dự kiến diễn ra trong 1 buổi, vào ngày 30/3/2026 tại hội trường tầng 1, trụ sở HĐND - UBND tỉnh.

Kỳ họp có ý nghĩa quan trọng nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương nhiệm kỳ mới, bảo đảm hoạt động theo đúng quy định của pháp luật. Công tác chuẩn bị được yêu cầu triển khai chặt chẽ, đúng quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cùng các văn bản hướng dẫn của Trung ương và tỉnh.

bqbht_br_img-3949.jpg
Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIX dự kiến diễn ra vào ngày 30/3/2026 tại hội trường tầng 1, trụ sở HĐND - UBND tỉnh.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ nghe Ủy ban bầu cử tỉnh báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 và kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX.

Kỳ họp cũng tiến hành bầu các chức danh thuộc HĐND, UBND tỉnh; bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh và các tòa án nhân dân khu vực theo quy định. Bên cạnh đó, Thường trực HĐND tỉnh sẽ báo cáo danh sách Tổ Thư ký kỳ họp; danh sách Phó Trưởng ban, Ủy viên các ban HĐND tỉnh; danh sách các tổ đại biểu và phân công tổ trưởng, tổ phó các tổ đại biểu HĐND tỉnh.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND tỉnh.

Chân dung 58 đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chân dung 58 đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Nghị quyết số 68/NQ-UBBC về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Báo và phát thanh truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu danh sách 58 người trúng cử (xếp theo thứ tự A, B, C...).

Kỳ họp xem xét, thông qua các tờ trình, dự thảo nghị quyết quan trọng như: Nội quy kỳ họp HĐND tỉnh khóa XIX; Quy chế làm việc của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026–2031; kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2026.

Để đảm bảo kỳ họp diễn ra thành công, Thường trực HĐND tỉnh đã phân công cụ thể nhiệm vụ cho Ủy ban bầu cử tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các ban HĐND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Công an tỉnh và các cơ quan liên quan trong việc chuẩn bị nội dung, nhân sự, cơ sở vật chất và đảm bảo an ninh, an toàn.

Trong thời gian HĐND tỉnh họp, cử tri và Nhân dân tỉnh nhà có ý kiến, kiến nghị đề nghị liên hệ qua số điện thoại: 02393.853.032 hoặc gửi thư điện tử qua địa chỉ: thuky.hdndht@hatinh.gov.vn.

Tin liên quan

Tags:

#HĐND tỉnh #khóa XIX #bầu cử #Hà Tĩnh #chính quyền

Chủ đề BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Quy trình xử lý phản ánh hiện trường trên ứng dụng i-HaTinh

Quy trình xử lý phản ánh hiện trường trên ứng dụng i-HaTinh

UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quy chế tạm thời quản lý, vận hành, khai thác thử nghiệm Hệ thống thông tin phản ánh hiện trường tỉnh Hà Tĩnh. Theo đó, quy trình xử lý phản ánh hiện trường trên Ứng dụng Công dân số Hà Tĩnh (i-HaTinh) trải qua 5 bước.
Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 3

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 3

Tại phiên tiếp công dân định kỳ tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định yêu cầu đơn vị được giao giải quyết các vụ việc, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân cần tập trung thực hiện đúng thời hạn, tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật, có báo cáo cụ thể...
34 địa phương đều có trên 99% cử tri đi bỏ phiếu

34 địa phương đều có trên 99% cử tri đi bỏ phiếu

Hội đồng Bầu cử quốc gia thống kê 4 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất gồm: Lào Cai, TP Huế, Tuyên Quang và Vĩnh Long. Toàn bộ 34 tỉnh, thành phố đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử trên 99%.
Lá phiếu - niềm tin và khát vọng dựng xây đất nước

Lá phiếu - niềm tin và khát vọng dựng xây đất nước

Có một ngày hội mà ở đó, hàng triệu trái tim cùng chung một nhịp đập. Trong ngày hội ấy, mọi công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi, không phân biệt già trẻ, gái trai, tôn giáo... đều cầm trên tay lá phiếu, thực hiện quyền và trách nhiệm thiêng liêng của mình với Tổ quốc.
Tinh thần trách nhiệm của cử tri làm nên ngày hội bầu cử

Tinh thần trách nhiệm của cử tri làm nên ngày hội bầu cử

Sáng 15/3, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Hà Tĩnh đã tới dự lễ khai mạc và thực hiện quyền bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 10, phường Thành Sen; kiểm tra công tác bầu cử tại xã Cẩm Xuyên.
Mỗi lá phiếu góp phần chọn ra những đại biểu xứng đáng

Mỗi lá phiếu góp phần chọn ra những đại biểu xứng đáng

Sáng 15/3, sau khi dự khai mạc và bầu cử cùng các cử tri tại nơi cư trú, đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đi kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 4, 23, 26 ở xã Thạch Hà.