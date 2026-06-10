Cho ý kiến về dự thảo nghị quyết quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức

Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần chủ trì cuộc làm việc.

Sáng 10/6, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức làm việc với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan để thẩm tra tờ trình, dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, HĐND tỉnh khóa XIX. Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần chủ trì. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Tất Thắng; Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Nhật Tân; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà và đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan cùng dự.

Tại cuộc làm việc, đại diện Sở Tài chính đã trình bày tờ trình và dự thảo nghị quyết quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Việc xây dựng nghị quyết nhằm cụ thể hóa Thông tư số 100/2025/TT-BTC, ngày 28/10/2025 của Bộ Tài chính “Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức”, đồng thời tạo cơ sở pháp lý để triển khai thống nhất công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Đặng Trần Phong báo cáo, giải trình các nội dung liên quan đến tờ trình, dự thảo nghị quyết.

Dự thảo nghị quyết gồm 9 điều, quy định phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và các mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của tỉnh. Trong đó, quy định cụ thể các nội dung chi đào tạo công chức trong nước; chi bồi dưỡng công chức; chi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài; mức chi đào tạo, bồi dưỡng viên chức; chi tổ chức các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và các hoạt động phục vụ trực tiếp công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng.

Đối với đào tạo công chức trong nước, dự thảo quy định các khoản chi như: chi phí dịch vụ đào tạo, hỗ trợ mua tài liệu học tập bắt buộc, hỗ trợ tiền ăn, đi lại, thuê chỗ nghỉ trong thời gian học tập trung và các chế độ hỗ trợ khác theo quy định hiện hành. Công chức là nữ mang theo con dưới 36 tháng tuổi và công chức là người dân tộc thiểu số tham gia các khóa đào tạo được hưởng các chính sách hỗ trợ theo quy định của pháp luật.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà phát biểu tại cuộc làm việc.

Đối với hoạt động bồi dưỡng công chức, dự thảo quy định cụ thể mức chi tiền công cho giảng viên, báo cáo viên theo từng nhóm chức danh, trình độ chuyên môn; chi trợ giảng, chi dịch thuật, giải khát giữa giờ, tổ chức thi, khen thưởng học viên đạt loại giỏi, xuất sắc; chi biên soạn, chỉnh sửa tài liệu; chi khảo sát, thực tế và chi phục vụ công tác quản lý lớp học.

Dự thảo cũng quy định mức hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố khi tham gia các lớp bồi dưỡng tập trung.

Tại cuộc làm việc, các đại biểu cơ bản thống nhất việc ban hành nghị quyết, đồng thời tập trung thảo luận về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, tính phù hợp của các mức chi. Một số ý kiến đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát các căn cứ pháp lý, khả năng cân đối ngân sách và bảo đảm tính khả thi khi triển khai thực hiện.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Tất Thắng phát biểu tại cuộc làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Tất Thắng đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát các căn cứ pháp lý, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của dự thảo nghị quyết với các quy định hiện hành; đồng thời, đánh giá kỹ tác động chính sách, khả năng cân đối nguồn lực thực hiện.

Kết luận cuộc làm việc, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần ghi nhận các ý kiến đóng góp của đại biểu; đồng thời, đề nghị Sở Tài chính và các cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ các ý kiến, tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ, dự thảo nghị quyết, bảo đảm chất lượng, đúng quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, quyết nghị tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2026.