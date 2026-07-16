Đổi mới phương thức lãnh đạo, lấy chất lượng sản phẩm tham mưu làm thước đo hiệu quả công việc

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Chiều 16/7, Đảng bộ HĐND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Đồng chí Dương Tất Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy HĐND tỉnh đã tập trung lãnh đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị, đạt nhiều kết quả tích cực. Đảng ủy HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; kịp thời quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của tỉnh; duy trì nghiêm nền nếp sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Hiện Đảng bộ có 49 đảng viên, sinh hoạt tại 4 chi bộ trực thuộc.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tiếp tục đạt nhiều kết quả nổi bật. Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy đã lãnh đạo tổ chức thành công 7 kỳ họp HĐND tỉnh, ban hành 63 nghị quyết quyết định nhiều cơ chế, chính sách và các vấn đề quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh, nhất là đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Thường trực HĐND tỉnh duy trì 6 phiên họp thường kỳ, đồng thời xem xét, cho ý kiến xử lý trên 50 nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp. Hoạt động giám sát, khảo sát tiếp tục được tăng cường với 1 cuộc giám sát chuyên đề và 10 cuộc khảo sát.

Các tổ đại biểu HĐND tỉnh đã tổ chức tiếp xúc cử tri tại 24 điểm với hơn 4.000 cử tri tham dự, ghi nhận 434 lượt ý kiến, kiến nghị.

Đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày báo cáo tại hội nghị.

Lãnh đạo chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh đã chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động của Đoàn; tham gia các kỳ họp Quốc hội; tổ chức lấy ý kiến góp ý xây dựng pháp luật, tham vấn chính sách; kịp thời tuyên truyền, phổ biến các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh.

Đảng ủy cũng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số; triển khai hệ thống quản lý kỳ họp HĐND các cấp, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, khai thác hiệu quả các nền tảng số của Quốc hội và của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Nhuần - Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Công tác an sinh xã hội được quan tâm với 9.777 suất quà, tổng trị giá gần 5 tỷ đồng được trao tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo và các đối tượng hoàn cảnh khó khăn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được; đồng thời thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, đề xuất nhiều giải pháp thiết thực để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thờ gian tới.

Đồng chí Nguyễn Huy Hùng - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Dương Tất Thắng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các chi bộ trong chuẩn bị báo cáo, tham luận. Các ý kiến đã bám sát thực tiễn, phân tích rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và đề xuất nhiều giải pháp thiết thực.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh nhấn mạnh, chất lượng tham mưu quyết định chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và là trách nhiệm của cả hệ thống, từ Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, các ban HĐND, Văn phòng đến từng chi bộ, phòng chuyên môn và mỗi cán bộ, đảng viên. Vì vậy, cần tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; chủ động nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, giải pháp phù hợp với yêu cầu hoạt động của cơ quan dân cử trong điều kiện thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí Dương Tất Thắng - Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Đồng chí Dương Tất Thắng yêu cầu tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng lấy chất lượng sản phẩm tham mưu làm thước đo hiệu quả công việc. Tiếp tục nâng cao chất lượng từng quyết sách, báo cáo thẩm tra, từng kiến nghị sau giám sát và hiệu quả khi đi vào cuộc sống.

Tăng cường khảo sát thực tiễn, đối thoại, lắng nghe ý kiến cử tri; những vấn đề chưa đủ cơ sở cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện, không vì yêu cầu tiến độ mà ảnh hưởng đến chất lượng quyết sách.

Về cải cách hành chính và chuyển đổi số, cần tiếp tục chuẩn hóa quy trình làm việc, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, khai thác hiệu quả các nền tảng số hiện có; đồng thời chủ động nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo đối với những công việc phù hợp nhằm nâng cao năng suất lao động nhưng phải bảo đảm tính chính xác, bảo mật và trách nhiệm của người tham mưu.

Các cấp ủy, chi bộ tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng; đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tăng cường kiểm tra, giám sát, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng. Đồng thời, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chuẩn bị chu đáo các phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh và Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026. Phát huy vai trò của các ban HĐND tỉnh trong hoạt động khảo sát, giám sát, thẩm tra; triển khai hiệu quả Kế hoạch số 515/KH-HĐND của Thường trực HĐND tỉnh.

Đồng chí Dương Tất Thắng yêu cầu các chi bộ ngay sau hội nghị khẩn trương cụ thể hóa các nội dung đã thống nhất thành chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị; quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026, tiếp tục xây dựng Đảng bộ HĐND tỉnh trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao.