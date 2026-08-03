Khai mạc diễn tập tác chiến phường Trần Phú trong khu vực phòng thủ năm 2026

Ban Tổ chức diễn tập phường Trần Phú tổ chức khai mạc diễn tập tác chiến phường trong khu vực phòng thủ năm 2026.

Sáng 3/8, Ban Tổ chức diễn tập phường Trần Phú tổ chức khai mạc diễn tập tác chiến phường trong khu vực phòng thủ năm 2026. Phường Trần Phú là địa phương đầu tiên trong 17 xã, phường của tỉnh tổ chức diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ năm 2026. Dự khai mạc có các đồng chí: Dương Tất Thắng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Trần Báu Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trần Nhật Tân - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Đại tá Hoàng Xuân Đông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh; lãnh đạo Thường trực MTTQ tỉnh cùng các sở, ngành cấp tỉnh và cấp ủy, chính quyền 16 xã, phường tổ chức diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ năm 2026.

Đại biểu dự khai mạc diễn tập.

Đại biểu dự khai mạc diễn tập.

Đồng chí Phạm Hùng Cường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trần Phú phát biểu khai mạc diễn tập.

Theo kế hoạch, cuộc diễn tập tác chiến phòng thủ phường Trần Phú năm 2026 diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 3 tới ngày 5/8), được chia làm 3 giai đoạn, gồm: giai đoạn 1: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển hoạt động của địa phương vào các trạng thái quốc phòng; giai đoạn 2: Tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ và giai đoạn 3: Thực hành chiến đấu phòng thủ.

Đồng chí Dương Tất Thắng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại buổi khai mạc.

Phát biểu tại buổi khai mạc, thay mặt lãnh đạo tỉnh và Ban Chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, đồng chí Dương Tất Thắng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh nhấn mạnh: Diễn tập tác chiến xã, phường trong khu vực phòng thủ là hình thức huấn luyện cao nhất, toàn diện nhất về tổ chức, chuẩn bị và tác chiến phòng thủ, là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, nhằm đánh giá năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền, vai trò tham mưu của cơ quan quân sự, công an và các ban, ngành, đoàn thể; trình độ chỉ huy, hiệp đồng, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang trong xử lý các tình huống phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và quốc phòng – an ninh.

Để cuộc diễn tập đạt kết quả cao, an toàn tuyệt đối, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, tổ đạo diễn phải bám sát ý định diễn tập đã được phê duyệt, tiến hành chỉ đạo, điều hành các nội dung diễn tập đúng kế hoạch, sát thực tế.

Cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị và lực lượng tham gia diễn tập phải quán triệt, chấp hành nghiêm túc kế hoạch, nội dung diễn tập; các vai tập cần nắm chắc quan điểm, đường lối, chiến lược về quốc phòng, an ninh của Đảng trong tình hình mới, vận dụng sáng tạo giữa lý luận và thực tiễn trong nhận định, đánh giá tình hình, tham mưu đề xuất các chủ trương giải pháp.

Các lực lượng tham gia diễn tập phải bảo đảm đúng thành phần, chấp hành nghiêm các quy định trong diễn tập, nhất là các quy định về công tác bảo mật và bảo đảm an toàn thông tin; làm tốt công tác chuẩn bị diễn tập, tổ chức chỉ huy, hiệp đồng chặt chẽ, tiến hành theo đúng phương án đã được phê duyệt, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị và an toàn giao thông.

Thượng tá Dương Ngọc Tiệp - Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại buổi khai mạc.

Ngay sau khai mạc, Ban Tổ chức diễn tập phường Trần Phú đã bước vào giai đoạn 1 với các nội dung thực hành theo kế hoạch.

Đại biểu theo dõi video về việc nhận lệnh và thực hiện các bước chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao tại buổi khai mạc diễn tập.