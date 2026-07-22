Nữ đại úy Công an Hà Tĩnh và hành trình chinh phục học bổng Chính phủ Australia

Đại uý Lê Thị Thuỷ Tiên

Sau một tháng bắt đầu chương trình học tại Australia, Đại úy Lê Thị Thủy Tiên (SN 1998, quê phường Hoành Sơn) đang từng bước thích nghi với môi trường mới tại Đại học Melbourne, nơi cô theo học chương trình Thạc sĩ Tội phạm học bằng học bổng Chính phủ Australia.

Trước đó, nữ cán bộ từng công tác tại Tổ An ninh (Công an phường Vũng Áng) là ứng viên duy nhất thuộc Bộ Công an và cũng là đại diện duy nhất của tuổi trẻ Hà Tĩnh được lựa chọn tham gia chương trình Mekong Australia Partnership.

Bà Estrellita Boskovic (Bí thư thứ nhất, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam) chúc mừng Lê Thị Thuỷ Tiên và các sinh viên nhận học bổng Chính phủ Australia trước ngày lên đường nhập học.

Để có được cơ hội học tập tại một trong những trường đại học hàng đầu thế giới, Thủy Tiên đã trải qua hành trình nhiều năm bền bỉ học tập, rèn luyện và tích lũy kinh nghiệm ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Sinh ra trong gia đình có bố là quân nhân, mẹ là giáo viên, cô lớn lên trong môi trường đề cao tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và niềm say mê học tập. Những năm học tại Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, Thủy Tiên giành giải Nhất học sinh giỏi quốc gia môn Địa lý. Thành tích ấy không chỉ ghi dấu những nỗ lực của cô trong học tập mà còn đưa Thủy Tiên đến với Học viện Cảnh sát nhân dân, nơi cô tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ cống hiến.

Năm 2020, cô tốt nghiệp thủ khoa đầu ra với điểm trung bình toàn khóa 3,62/4,0. Trong thời gian học tập, Thủy Tiên được lựa chọn tham gia các chương trình trao đổi học thuật tại Trung Quốc và Thái Lan. Những trải nghiệm ấy không chỉ giúp cô nâng cao khả năng ngoại ngữ mà còn mở rộng tư duy, sớm làm quen với môi trường học thuật quốc tế.

Sau gần nửa năm tham gia chương trình đào tạo tiếng Anh nâng cao, tháng 1/2026 cô hoàn thành khóa học với chứng nhận thành tích xuất sắc của Đại học RMIT Australia.

Cuối năm 2020, cô trở về Hà Tĩnh nhận công tác và trải qua các nhiệm vụ ở nhiều đơn vị khác nhau. Quá trình làm việc tại Tổ An ninh (Công an phường Vũng Áng) đã giúp Thủy Tiên xác định rõ hơn hướng nghiên cứu mà mình muốn theo đuổi. Trên địa bàn kinh tế trọng điểm với nhiều doanh nghiệp, chuyên gia và người lao động trong và ngoài nước, những yêu cầu mới trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự càng thôi thúc cô phải tiếp tục học tập để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

"Khi trực tiếp công tác ở cơ sở, tiếp xúc với các vấn đề về an ninh, tội phạm công nghệ cao và trật tự xã hội, tôi nhận thấy mình cần một nền tảng lý luận chuyên sâu hơn để đáp ứng yêu cầu công việc. Australia có thế mạnh trong đào tạo về tội phạm học và an ninh mạng. Tôi muốn mang những kiến thức tiên tiến đó về phục vụ thực tiễn công tác, đóng góp cho quê hương" - Thủy Tiên chia sẻ.

Ý định ấy thôi thúc Thủy Tiên nộp hồ sơ ứng tuyển học bổng Chính phủ Australia. Ngoài việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, cô dành nhiều thời gian trau dồi ngoại ngữ, nghiên cứu tài liệu và tích lũy kinh nghiệm hội nhập quốc tế. Năm 2025, Thủy Tiên là một trong 3 cán bộ trẻ Việt Nam tham gia diễn đàn "Nền tảng lãnh đạo trẻ khu vực Mekong". Tháng 8/2025, Thủy Tiên chính thức nhận thông báo trúng tuyển học bổng Chính phủ Australia thuộc chương trình Mekong Australia Partnership. Sau gần nửa năm tham gia chương trình đào tạo tiếng Anh nâng cao, cô hoàn thành khóa học với chứng nhận thành tích xuất sắc của Đại học RMIT Australia. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, tháng 6/2026, Thủy Tiên chính thức nhập học chương trình Thạc sĩ Tội phạm học tại Đại học Melbourne.

Thủy Tiên tại Đại học Melbourne- một trong những ngôi trường đại học hàng đầu thế giới

Thử thách lớn nhất với Thủy Tiên không nằm ở các vòng tuyển chọn mà ở việc cân bằng giữa công việc, gia đình và học tập. Là cán bộ công tác tại cơ sở, đồng thời là người mẹ có con nhỏ, cô chỉ có thể tranh thủ những buổi tối hoặc ngày nghỉ để học ngoại ngữ, nghiên cứu tài liệu và hoàn thiện hồ sơ.

Học bổng của Chính phủ Australia là chương trình có tính cạnh tranh cao, trải qua nhiều vòng tuyển chọn từ xét hồ sơ, viết bài luận đến phỏng vấn trực tiếp bằng tiếng Anh. Riêng chương trình Mekong Australia Partnership chỉ lựa chọn tài trợ học bổng toàn phần cho 5 ứng viên trên cả nước. Khi nhận được thông báo trúng tuyển, điều đầu tiên Thủy Tiên nghĩ đến không chỉ là niềm vui của riêng mình. "Tôi hiểu rằng mình không chỉ đi học cho bản thân mà còn mang theo niềm tin của đơn vị và quê hương. Điều đó cũng nhắc nhở tôi phải nỗ lực nhiều hơn trong quá trình học tập tại Australia" - Đại úy Lê Thị Thủy Tiên tâm sự.

Thủy Tiên mang theo kỳ vọng không chỉ tiếp thu tri thức mà còn trở thành cầu nối lan tỏa những giá trị hợp tác và phát triển.

Lựa chọn theo học chương trình Thạc sĩ Tội phạm học tại Đại học Melbourne, Thủy Tiên kỳ vọng được tiếp cận các phương pháp nghiên cứu hiện đại về phân tích tâm lý tội phạm, phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, an ninh mạng và quản lý trật tự xã hội dựa trên dữ liệu. Sau khi hoàn thành chương trình, cô mong muốn vận dụng những kiến thức đã học vào công tác chuyên môn, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý địa bàn, đẩy mạnh chuyển đổi số và công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật.

Chương trình Mekong Australia Partnership không phải là đích đến, mà là một dấu mốc mới trên hành trình học tập và trưởng thành của Đại úy Lê Thị Thủy Tiên. Điều cô hướng tới không chỉ là những kiến thức tiếp thu ở giảng đường, mà còn là khả năng vận dụng tri thức vào thực tiễn, phục vụ hiệu quả hơn yêu cầu công tác trong tình hình mới.

“Xuất phát điểm ở đâu không quan trọng bằng việc bạn kiên định đi về phía trước. Hãy dũng cảm bước ra thế giới để khi trở về, chúng ta có một phiên bản tốt hơn và đóng góp nhiều hơn cho quê hương” - Đại úy Lê Thị Thủy Tiên bày tỏ.