Nâng cao hiệu quả thi hành các luật về quân sự, quốc phòng

Thiếu tướng Lê Hồng Nhân - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 chủ trì tại điểm cầu chính.

Sáng 6/8, Quân khu 4 tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện Luật Quốc phòng năm 2018, Luật Dân quân tự vệ năm 2019, Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013. Hội nghị được kết nối đến các điểm cầu tại 5 tỉnh, thành phố thuộc Quân khu 4. Thiếu tướng Lê Hồng Nhân - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 chủ trì tại điểm cầu Nghệ An. Đồng chí Trần Báu Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh điều hành điểm cầu Hà Tĩnh. Cùng dự có Đại tá Hoàng Xuân Đông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Đồng chí Trần Báu Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh.

Thực hiện Luật Quốc phòng năm 2018, Luật Dân quân tự vệ năm 2019, Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 cùng cấp ủy, chính quyền các địa phương đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả trên tất cả các mặt công tác.

Theo đó, các địa phương, đơn vị trong Quân khu 4 đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về QP, AN cho cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và Nhân dân; quan tâm đầu tư xây dựng công trình chiến đấu, công trình quốc phòng; xây dựng và tổ chức hoạt động khu vực phòng thủ đạt kết quả vững chắc; chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT Quân khu tiếp tục được nâng lên.

Đại biểu tham gia hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Bên cạnh những kết quả chung cùng Quân khu 4, Hà Tĩnh còn tạo nhiều dấu ấn tích cực như: tạo hành lang pháp lý quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về quân sự, quốc phòng; triển khai đồng bộ các quy định, chính sách, cơ chế hoạt động về quốc phòng; xây dựng LLVT vững mạnh, khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự vững chắc, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa...

Tham gia hội nghị, đại biểu các điểm cầu tập trung thảo luận về kết quả đạt được và bài học kinh nghiệm trong thực hiện các luật; chỉ rõ những khó khăn, bất cập khi đưa luật vào cuộc sống; kiến nghị, đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc, nâng cao hiệu quả thực hiện trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Báu Hà tham gia tham luận.

Phát biểu thảo luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Báu Hà khẳng định: Hà Tĩnh luôn quan tâm công tác quân sự, quốc phòng địa phương; tập trung quán triệt, triển khai nghiêm túc các luật liên quan. Qua đó, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, củng cố thế trận lòng dân ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng chỉ ra một số khó khăn, hạn chế cần khắc phục như: một số quy định của pháp luật về quân sự, quốc phòng địa phương chưa thật sự phù hợp với thực tiễn; chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu của lực lượng DQTV chưa thực sự vững chắc, còn thiếu ổn định, chưa đồng đều; nguồn lực bảo đảm thực hiện các luật chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ...

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Lê Hồng Nhân đánh giá cao sự nỗ lực, trách nhiệm và khẳng định những kết quả mà các địa phương cùng LLVT Quân khu 4 đạt được trong việc triển khai thực hiện 3 luật quan trọng trên.

Thiếu tướng Lê Hồng Nhân - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 kết luận, chỉ đạo hội nghị.

Thiếu tướng Lê Hồng Nhân yêu cầu thời gian tới, các địa phương, đơn vị trong LLVT Quân khu 4 tiếp tục quán triệt kịp thời, nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, quân đội về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, chấp hành pháp luật cho bộ đội và các tầng lớp nhân dân; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, chủ động nắm chắc tình hình, xử lý sớm các vấn đề phát sinh ở cơ sở; chăm lo xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc; ưu tiên xây dựng các công trình chiến đấu, tổ chức diễn tập tốt, thực hiện nhiệm vụ hiệu quả, xây dựng lực lượng DQTV lớn mạnh về mọi mặt...

Dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã tặng bằng khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Luật Quốc phòng năm 2018, Luật DQTV năm 2019 và Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013.

Bộ CHQS tỉnh tặng giấy khen cho 5 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc đưa các luật vào thực tiễn hiệu quả.