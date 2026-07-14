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Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh có tân Chính ủy

Dương Hoàng - Lê Đức
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(Baohatinh.vn) - Chiều 14/7, tại Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh, Quân khu 4 tổ chức Hội nghị bàn giao chức vụ Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh.

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