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Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh công bố quyết định về công tác cán bộ

Dương Hoàng – Lê Đức
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(Baohatinh.vn) - Đại tá Phạm Văn Sâm - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh được BTV Tỉnh ủy Hà Tĩnh chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Sáng 27/7, Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Đại tá Hoàng Xuân Đông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.

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Đại tá Hoàng Xuân Đông - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh trao quyết định, tặng hoa chúc mừng Đại tá Phạm Văn Sâm - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh.

Ngày 21/7/2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Quyết định số 420-QĐ/TU chỉ định Đại tá Phạm Văn Sâm - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tại hội nghị, Đại tá Hoàng Xuân Đông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đã trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng thời mong muốn trên cương vị mới, Đại tá Phạm Văn Sâm tiếp tục phát huy trách nhiệm, cùng tập thể Đảng ủy Quân sự tỉnh lãnh đạo LLVT tỉnh nhà hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Đại tá Phạm Văn Sâm - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị thông qua công tác chuẩn bị giải thể các đảng bộ ban chỉ huy phòng thủ khu vực, thành lập mới các đảng bộ cơ sở trung đoàn bộ binh.

Đại tá Phạm Văn Sâm - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị thông qua công tác chuẩn bị giải thể các đảng bộ ban chỉ huy phòng thủ khu vực, thành lập mới các đảng bộ cơ sở trung đoàn bộ binh.

Cũng trong sáng nay, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tổ chức hội nghị thông qua công tác chuẩn bị giải thể các đảng bộ ban chỉ huy phòng thủ khu vực, thành lập mới các đảng bộ cơ sở trung đoàn bộ binh.

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#công tác cán bộ #bổ nhiệm cán bộ

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