(Baohatinh.vn) - "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" là dịp để Nhân dân TDP Đông Yên 2, phường Hoành Sơn (Hà Tĩnh) phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Chiều 5/8, UBND phường Hoành Sơn tổ chức điểm "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2026 và ra mắt mô hình dân vận khéo “Xứ đạo văn minh” tại TDP Đông Yên 2.
Đồng chí Trần Việt Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; lãnh đạo Công an tỉnh cùng dự.
TDP Đông Yên 2 hiện có 530 hộ dân với hơn 2.250 nhân khẩu. Thời gian qua, TDP Đông Yên 2 duy trì hiệu quả 27 tổ liên gia tự quản, đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật, vận động người dân lắp đặt camera an ninh, tham gia tố giác tội phạm và phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật.
TDP Đồng Yên 2 thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. TDP cũng đã triển khai thường xuyên, liên tục, đồng bộ công tác bảo đảm an ninh trật tự và việc phát triển kinh tế, xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn; kết hợp chặt chẽ giữa công tác phòng, chống tội phạm với nhiệm vụ phát triển kinh tế, giải quyết việc làm.
Trong thời gian qua, Công an phường Hoành Sơn phối hợp chặt chẽ với tổ an ninh trật tự tại cơ sở của TDP duy trì các hoạt động tuần tra đêm, nắm tình hình, trực tiếp xử lý tại chỗ những vấn đề xảy ra tại cơ sở. Vì vậy, công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo.
Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn TDP cơ bản ổn định, không xảy ra các vụ việc về hình sự, góp phần xây dựng khu dân cư bình yên, văn minh.
Thời gian tới, cán bộ và Nhân dân TDP Đông Yên 2 xác định các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng cao ý thức cảnh giác phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; tích cực phát hiện và tố giác tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật; đẩy mạnh phong trào xây dựng đô thị văn minh.
Tại ngày hội, lãnh đạo Công an tỉnh đã trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho cán bộ, Nhân dân TDP Đông Yên 2; giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Thượng tá Nguyễn Quốc Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể cán bộ, Nhân dân TDP Đông Yên 2; trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Cuộc diễn tập tác chiến phường Trần Phú (tỉnh Hà Tĩnh) diễn ra trong 3 ngày, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, phối hợp xử trí các tình huống, xây dựng khu vực phòng thủ địa phương ngày càng vững chắc.
Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố quốc gia ghi nhận kết quả công tác phòng ngừa, bảo đảm an ninh, an toàn tại Hà Tĩnh; đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục rà soát, hoàn thiện các phương án, chủ động xử lý tình huống.
Hà Tĩnh sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai có hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng không nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần giữ vững QP-AN trên địa bàn.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt đề nghị các đơn vị tuân thủ nghiêm quy trình chuyên môn, bảo đảm chính xác, an toàn trong từng khâu khai quật, lấy mẫu, góp phần nâng cao hiệu quả xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại Hà Tĩnh.
Sau hơn 4 tháng về các xã biên giới của Hà Tĩnh, 9 cán bộ được điều động từ các cơ quan trực thuộc Bộ Công an đã nhanh chóng bắt nhịp với môi trường mới, góp phần đảm bảo ANTT ở cơ sở và gắn kết bền chặt với người dân.
“Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” (gọi tắt là Chiến dịch 500 ngày đêm) đánh dấu giai đoạn đặc biệt trong hành trình tri ân của đất nước. Sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của Nhân dân cùng những điều kiện thuận lợi về cơ sở dữ liệu, công nghệ giám định ADN đang mở ra “thời điểm vàng” để Hà Tĩnh cùng cả nước thực hiện trọn vẹn hơn trách nhiệm thiêng liêng với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
6 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy Công an tỉnh Hà Tĩnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần kéo giảm 10,08% tội phạm về trật tự xã hội, điều tra khám phá 96% số vụ án.
Thượng tướng Phạm Trường Sơn - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã trao nhiều phần quà cho các gia đình chính sách tại Hà Tĩnh, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và sự tri ân sâu sắc đối với các thế hệ đi trước.
Từ một cán bộ công an cơ sở ở Hà Tĩnh, Đại úy Lê Thị Thủy Tiên đã trở thành đại diện duy nhất của Bộ Công an giành học bổng toàn phần Chính phủ Australia. Phía sau tấm vé đến Đại học Melbourne là hành trình nhiều năm bền bỉ học tập, rèn luyện và khát vọng mang tri thức trở về phục vụ quê hương.
Mặc dù điều kiện công tác còn nhiều khó khăn nhưng Phân đội Đảo Sơn Dương (Hà Tĩnh) đã duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ vững chắc khu vực được giao, tích cực xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, "mẫu mực, tiêu biểu".
Sáng 18/7, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an long trọng tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2026). Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm và phát biểu chỉ đạo.
Qua kiểm tra thực tế, Đại tá Hoàng Xuân Đông - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh, trong quá trình lấy mẫu ADN, lực lượng chức năng phải thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm chính xác và an toàn.
Hình ảnh bà Nguyễn Thị Lệ vì ước hẹn với liệt sĩ Huỳnh Văn Quên mà gần 60 năm qua vẫn ở vậy, đã thêm một lần nhắc nhớ về hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thủy chung, giàu đức hy sinh, góp phần làm nên những chiến thắng vĩ đại của dân tộc.
Từng phần mộ được khai quật, mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận đều mang theo hy vọng mở ra cơ hội cho những người lính chưa biết tên được trở về với gia đình sau nhiều thập kỷ. Ở Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm (xã Tứ Mỹ), hành trình ấy đang được các thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh lặng lẽ nối dài qua từng ngày làm việc.
Đoàn công tác liên ngành Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đánh giá Hà Tĩnh đã triển khai hiệu quả Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ, góp phần giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Những kết quả bước đầu trong triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm” tại Hà Tĩnh cho thấy quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa, góp phần hiện thực hóa nguyện vọng của các gia đình liệt sĩ sau nhiều thập kỷ chờ đợi.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh xây dựng lực lượng An ninh nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, “Kỷ luật nhất-Trung thành nhất-Gần dân nhất,” là nòng cốt bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới.