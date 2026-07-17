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Đã khai quật 455 phần mộ, lấy 153 mẫu sinh phẩm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm

Dương Hoàng
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(Baohatinh.vn) - Qua kiểm tra thực tế, Đại tá Hoàng Xuân Đông - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh, trong quá trình lấy mẫu ADN, lực lượng chức năng phải thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm chính xác và an toàn.

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Sáng 17/7, Đại tá Hoàng Xuân Đông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đến kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm ở xã Tứ Mỹ.
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Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Bộ CHQS tỉnh - Cơ quan Thường trực BCĐ tỉnh về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trực tiếp thực hiện nhằm phục vụ công tác giám định ADN, góp phần xác minh danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.
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Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm có gần 600 phần mộ chưa xác định được thông tin. Theo kế hoạch, lực lượng chức năng sẽ khai quật, lấy mẫu đối với 557 phần mộ. Tính đến ngày 17/7, đã khai quật 455 phần mộ, lấy 153 mẫu sinh phẩm.
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Qua kiểm tra, Đại tá Hoàng Xuân Đông - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh yêu cầu trong quá trình lấy mẫu ADN, lực lượng chức năng phải thực hiện nghiêm túc, khoa học, đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm chính xác tuyệt đối và an toàn, đồng thời giữ gìn sự tôn nghiêm đối với các phần mộ liệt sĩ. Lực lượng được giao nhiệm vụ cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện, phấn đấu hoàn thành đúng kế hoạch. Trong ảnh: Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ.

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Tags:

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Chủ đề 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ

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