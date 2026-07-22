Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam tri ân người có công tại Hà Tĩnh

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh có tân Chính ủy 14/07/2026 19:03 Chiều 14/7, tại Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh, Quân khu 4 tổ chức Hội nghị bàn giao chức vụ Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh.

Đại tá Phạm Văn Sâm giữ chức Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh 14/07/2026 18:30 Đại tá Phạm Văn Sâm - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh.

Bộ Quốc phòng - Bộ Công an kiểm tra kết quả thực hiện Nghị định 03 tại Hà Tĩnh 14/07/2026 12:37 Đoàn công tác liên ngành Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đánh giá Hà Tĩnh đã triển khai hiệu quả Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ, góp phần giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Xây dựng văn hóa công sở, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ 13/07/2026 05:00 Phong trào thi đua “Cán bộ, chiến sĩ quân đội thi đua thực hiện văn hóa công sở, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” đã giúp lực lượng vũ trang Hà Tĩnh xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

Góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong kỷ nguyên phát triển mới 12/07/2026 14:54 80 năm qua, lực lượng An ninh nhân dân luôn khẳng định vai trò to lớn trong bảo vệ Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, phát triển đất nước.

[Infographic] “Chiến dịch 500 ngày đêm” tại Hà Tĩnh: Những kết quả bước đầu 11/07/2026 13:30 Những kết quả bước đầu trong triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm” tại Hà Tĩnh cho thấy quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa, góp phần hiện thực hóa nguyện vọng của các gia đình liệt sĩ sau nhiều thập kỷ chờ đợi.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đổi mới biện pháp công tác, bảo đảm an ninh chủ động 11/07/2026 12:57 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh xây dựng lực lượng An ninh nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, “Kỷ luật nhất-Trung thành nhất-Gần dân nhất,” là nòng cốt bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới.

29 liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng có thể là biệt động Sài Gòn và bộ binh 11/07/2026 10:33 Di vật tìm thấy cùng 29 hài cốt tại công viên Lê Thị Riêng và tài liệu lịch sử cho thấy họ có thể là chiến sĩ biệt động, bộ binh hy sinh trong Tết Mậu Thân 1968.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tham dự Giao lưu Hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào 10/07/2026 18:43 Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định đã tham dự một số hoạt động trong khuôn khổ Giao lưu Hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3 và hội đàm giữa Bộ Quốc phòng 2 nước.

Nỗ lực giải mã các phần mộ chưa rõ thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm 10/07/2026 07:30 Thời tiết nắng nóng, khối lượng công việc lớn, song công tác lấy mẫu hài cốt tại các phần mộ chưa rõ thông tin ở Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm (xã Tứ Mỹ, Hà Tĩnh) đang được triển khai nghiêm túc.

Việt Nam viện trợ nhân đạo khẩn cấp 300.000 USD giúp Venezuela 08/07/2026 17:10 Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam quyết định viện trợ nhân đạo khẩn cấp số tiền 300.000 USD để giúp Chính phủ và nhân dân Venezuela khắc phục hậu quả thiên tai.

Những "nhịp cầu" thắm tình hữu nghị ở biên giới Hà Tĩnh 08/07/2026 14:32 Trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào, những người lính Biên phòng Hà Tĩnh không chỉ vững tay súng mà còn lặng lẽ nâng bước học sinh nghèo bên kia biên giới.

Hội nghị Đảng ủy Quân khu 4 thống nhất quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2026 06/07/2026 14:45 Ngày 6/7, Đảng ủy Quân khu 4 tổ chức Hội nghị lần thứ tư, ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân khu 6 tháng cuối năm 2026.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh dự hội nghị Đảng ủy Quân khu 4 ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 06/07/2026 11:21 6 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy Quân khu 4 đã lãnh đạo hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Trên cơ sở đó, hội nghị đã xác định 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Giám đốc Học viện Quốc phòng dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc 06/07/2026 11:00 Thượng tướng, PGS.TS. Trần Việt Khoa - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Giám đốc Học viện Quốc phòng và các thành viên đoàn cùng lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc.

Tìm thấy 7 hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng 06/07/2026 10:00 Sau nhiều ngày tìm kiếm tại công viên Lê Thị Riêng, lực lượng chức năng thu thập 7 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật, trong đó một trường hợp được xác định danh tính.

Lực lượng an ninh Công an Hà Tĩnh đẩy mạnh hoạt động an sinh xã hội 05/07/2026 05:09 Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân, lực lượng an ninh Công an Hà Tĩnh triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội, tri ân người có công và các gia đình chính sách trên địa bàn.

Tăng tốc chuẩn bị diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ 04/07/2026 05:15 Với tinh thần chủ động, 17 xã, phường ở Hà Tĩnh được giao nhiệm vụ diễn tập năm 2026 đang gấp rút hoàn thành các phần việc để cuộc “sát hạch” thành công, đạt mục đích.

Đoàn cứu hộ Việt Nam bàn giao thêm 7 thi thể nạn nhân trong ngày làm việc thứ 4 tại Venezuela 03/07/2026 12:15 Trong ngày thứ 4, dựa vào thông tin của người dân địa phương và các đội tìm kiếm khác, Đoàn cứu nạn cứu hộ Việt Nam với lực lượng chia thành 5 hướng đã đưa ra thêm được 7 thi thể nạn nhân bàn giao cho lực lượng chức năng Venezuela.

Chắp cánh ước mơ cho học trò nghèo ở phía Tây Trường Sơn 02/07/2026 15:00 Tình yêu thương và trách nhiệm của những người lính biên phòng Hà Tĩnh lan tỏa qua biên giới đã giúp học sinh nghèo ở tỉnh Bolikhămxay (nước CHDCND Lào) tiếp tục giấc mơ đến trường.

Đoàn Việt Nam đưa 11 nạn nhân động đất tại Venezuela ra khỏi đống đổ nát 01/07/2026 15:40 Ngày 30/6 (giờ địa phương), đoàn Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại khu vực Playa Grande thuộc bang La Guaira, Venezuela đã xác định được 11 vị trí nghi có nạn nhân.

Đoàn cứu hộ của Việt Nam bắt đầu triển khai cứu hộ động đất tại Venezuela 30/06/2026 10:13 Sáng 30/6 (giờ Việt Nam), Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Simón Bolívar ở TP Maiquetía, Venezuela, bắt đầu công tác cứu nạn, cứu hộ quốc tế tại nước bạn sau trận động đất tàn khốc.

Lấy mẫu ADN 84 hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin tại Hương Khê 30/06/2026 09:54 Nhằm đẩy nhanh công tác xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với chính quyền xã Hương Khê tiến hành lấy mẫu ADN tại 84 phần mộ liệt sĩ trên địa bàn.

Tôi luyện bản lĩnh người lính 29/06/2026 14:07 Khép lại chương trình huấn luyện, các chiến sĩ mới của Trung đoàn 841 (Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh) đã có bước trưởng thành trong môi trường quân ngũ.

“Cánh tay nối dài” giữ bình yên trên biển 28/06/2026 17:30 Các tổ tàu thuyền đoàn kết, tổ tự quản, tổ ANTT đang trở thành “tai mắt”, “cánh tay nối dài” của BĐBP Hà Tĩnh trong việc giữ gìn sự bình yên và chống khai thác IUU trên biển.

Bãi Dừa - nơi những người lính pháo binh hóa thành bất tử 28/06/2026 15:37 Bãi Dừa (xã Cổ Đạm) từng là trận địa của Đại đội Pháo binh 45 Hà Tĩnh, ghi dấu những chiến công oanh liệt và sự hy sinh anh dũng của 20 liệt sĩ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

82 sĩ quan và quân nhân Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela 28/06/2026 15:29 Theo quyết định của Bộ Quốc phòng, Quân đội nhân dân Việt Nam cử lực lượng sang Venezuela tham gia tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ khắc phục hậu quả thảm họa động đất với tổng số 82 sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp cùng các phương tiện và vật chất. Trong chiều 28/6, Bộ Quốc phòng sẽ tổ chức Hội nghị giao nhiệm vụ cho lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ này.

Đội nắng lấy mẫu ADN, đảm bảo tiến độ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ 26/06/2026 11:04 Trong điều kiện thời tiết Hà Tĩnh nắng nóng gay gắt, các lực lượng tham gia lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ vẫn nỗ lực triển khai nhiệm vụ, bảo đảm đúng quy trình, đúng tiến độ Chiến dịch 500 ngày đêm.

Chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống 24/06/2026 19:41 Chiều 24/6, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ 6 tháng cuối năm 2026.