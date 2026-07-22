Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam tri ân người có công tại Hà Tĩnh

Phan Cúc - Đức Thanh
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Thượng tướng Phạm Trường Sơn - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã trao nhiều phần quà cho các gia đình chính sách tại Hà Tĩnh, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và sự tri ân sâu sắc đối với các thế hệ đi trước.

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), chiều 22/7, Thượng tướng Phạm Trường Sơn - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Thọ và tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh).

bqbht_br_f3.jpg
Dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Thọ, Thượng tướng Phạm Trường Sơn cùng đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc.
bqbht_br_f2.jpg
Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Thượng tướng Phạm Trường Sơn cùng đoàn công tác nguyện tiếp nối truyền thống cách mạng, ra sức học tập, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh.
bqbht_br_f7.jpg
bqbht_br_f6.jpg
Tại hội trường UBND xã Đức Thọ, Thượng tướng Phạm Trường Sơn cùng đoàn công tác đã trao 50 suất quà (mỗi suất gồm 1 triệu đồng tiền mặt và quà tặng) tới các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn xã.
bqbht_br_f5.jpg
Đoàn đến thăm gia đình ông Phạm Văn Lộc (thôn Yên Trấn), nạn nhân chất độc da cam/dioxin...
bqbht_br_f4.jpg
... và ông Đặng Phi Song, thương binh hạng 2/4, ở thôn Yên Liên. Tại các điểm đến, Thượng tướng Phạm Trường Sơn ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống gia đình; đồng thời bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh của các thế hệ đi trước và động viên gia đình tiếp tục đóng góp xây dựng quê hương ngày càng phát triển, giàu đẹp.

Tin liên quan

Tags:

#Thượng tướng Phạm Trường Sơn #Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam #Thượng tướng Phạm Trường Sơn tặng quà tại Hà Tĩnh #Tặng quà 27/7 #Tặng quà cho thân nhân liệt sĩ #Tặng quà cho thương binh

Chủ đề An sinh xã hội

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Tôi luyện bản lĩnh người lính

Tôi luyện bản lĩnh người lính

Khép lại chương trình huấn luyện, các chiến sĩ mới của Trung đoàn 841 (Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh) đã có bước trưởng thành trong môi trường quân ngũ.
“Cánh tay nối dài” giữ bình yên trên biển

“Cánh tay nối dài” giữ bình yên trên biển

Các tổ tàu thuyền đoàn kết, tổ tự quản, tổ ANTT đang trở thành “tai mắt”, “cánh tay nối dài” của BĐBP Hà Tĩnh trong việc giữ gìn sự bình yên và chống khai thác IUU trên biển.
82 sĩ quan và quân nhân Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela

82 sĩ quan và quân nhân Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela

Theo quyết định của Bộ Quốc phòng, Quân đội nhân dân Việt Nam cử lực lượng sang Venezuela tham gia tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ khắc phục hậu quả thảm họa động đất với tổng số 82 sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp cùng các phương tiện và vật chất. Trong chiều 28/6, Bộ Quốc phòng sẽ tổ chức Hội nghị giao nhiệm vụ cho lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ này.
Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026 là nhiệm vụ chính trị quan trọng, yêu cầu rất cao

Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026 là nhiệm vụ chính trị quan trọng, yêu cầu rất cao

Chiều 24/6, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2026. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Trưởng BCĐ Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh chủ trì hội nghị.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!