Triển khai tìm kiếm, quy tập 9 phần mộ liệt sĩ tại Đồng Lộc, Cẩm Xuyên

Sáng 4/8, Ban Chỉ đạo Tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh (Ban Chỉ đạo 515 tỉnh) tiến hành tìm kiếm, quy tập, số hoá và lấy mẫu ADN các hài cốt liệt sĩ trên địa bàn các xã Đồng Lộc và Cẩm Xuyên.

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh thực hiện quy tập các phần mộ liệt sĩ tại xã Đồng Lộc.

Tại xã Đồng Lộc, các lực lượng chức năng đã tiến hành quy tập, số hóa thông tin, lấy mẫu ADN và bàn giao 8 phần mộ liệt sĩ tại các nghĩa trang trong khu dân cư về Nghĩa trang Liệt sĩ Can Lộc để quản lý, chăm sóc và tạo thuận lợi cho công tác xác định danh tính sau này.

Tại xã Cẩm Xuyên, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh thực hiện tìm kiếm 1 phần mộ liệt sĩ sau khi xác minh nguồn tin do chính quyền và người dân cung cấp.

Lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ tại xã Đồng Lộc.

Các quy trình khai quật, lấy mẫu ADN, số hóa thông tin được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm đúng quy định chuyên môn, phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu và đối sánh ADN để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Lực lượng chức năng tiến hành tìm kiếm 1 phần mộ liệt sĩ từ nguồn tin của người dân cung cấp.

Theo kế hoạch, ngày 5/8, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh sẽ tiếp tục triển khai tìm kiếm, quy tập, số hóa, lấy mẫu ADN và bàn giao 3 phần mộ liệt sĩ tại các xã Phúc Trạch và Hương Bình, tiếp tục thực hiện hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm, góp phần từng bước xác định danh tính các hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.