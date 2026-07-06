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Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh dự hội nghị Đảng ủy Quân khu 4 ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Trần Dũng
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(Baohatinh.vn) - 6 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy Quân khu 4 đã lãnh đạo hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Trên cơ sở đó, hội nghị đã xác định 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

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Toàn cảnh hội nghị.

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu, khóa XII, nhiệm kỳ 2025 – 2030, sáng 6/7, dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu, Đảng ủy Quân khu 4 tổ chức hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân khu 6 tháng cuối năm 2026.

Dự hội nghị có Trung tướng Hà Thọ Bình - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 4; đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh; các đồng chí bí thư tỉnh ủy, thành ủy các địa phương thuộc Quân khu 4.

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Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại hội nghị.

6 tháng đầu năm 2026, dưới sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền các địa phương, Đảng ủy Quân khu 4 đã lãnh đạo hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Toàn Quân khu duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; kịp thời bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện, phương án tác chiến; phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ vững chắc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Công tác huấn luyện, giáo dục - đào tạo, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu" đạt nhiều kết quả tích cực. Quân khu đã phối hợp huy động hơn 2.367 tỷ đồng thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng công trình chiến đấu; triển khai hiệu quả công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, quản lý, sử dụng đất quốc phòng; hoàn thành điều chỉnh tổ chức, biên chế, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động ban chỉ huy quân sự cấp xã. Công tác giáo dục chính trị, thi đua, tuyên truyền được triển khai đồng bộ; các chương trình an sinh xã hội, nhất là "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" và chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát được thực hiện hiệu quả.

Các mặt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đối ngoại quốc phòng, thanh tra, pháp chế tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực; nhiều chỉ tiêu hoàn thành và vượt kế hoạch. Công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ, kiểm tra, giám sát được triển khai chặt chẽ, đúng nguyên tắc; Đảng bộ Quân khu 4 được xây dựng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng.

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Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu 4 phát biểu tại hội nghị.

Dự báo 6 tháng cuối năm 2026, tình hình thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp; các địa phương trên địa bàn Quân khu tập trung triển khai nhiều chủ trương, chính sách mới nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội gắn với mục tiêu tăng trưởng "2 con số", đồng thời hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đặt ra nhiều khó khăn đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo "Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa phải bắt đầu từ năng lực nhận diện sớm, dự báo xa và hành động trước", Đảng ủy Quân khu 4 xác định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân khu 6 tháng cuối năm 2026. Trong đó, tiếp tục duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; hoàn thiện hệ thống văn kiện, phương án tác chiến; nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, nhất là diễn tập tác chiến phòng thủ quân khu và diễn tập khu vực phòng thủ các địa phương. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố huy động nguồn lực xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ vững chắc; đẩy nhanh tiến độ các công trình quốc phòng, thao trường huấn luyện, sở chỉ huy diễn tập và các công trình chiến đấu.

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Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 phát biểu tại hội nghị.

Đảng ủy Quân khu 4 cũng xác định tiếp tục điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng "tinh, gọn, mạnh"; xây dựng lực lượng vũ trang quân khu vững mạnh về chính trị; đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng, thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 76 của Bộ Quốc phòng gắn với phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới; triển khai quyết liệt "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ". Cùng với đó, tập trung nâng cao hiệu quả công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; tăng cường đối ngoại quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân khu 4 trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

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Tags:

#Quân khu 4 #nhiệm vụ quân sự quốc phòng #Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh #Đảng bộ Quân khu

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