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Theo chân lính biên phòng Hà Tĩnh "thử lửa" trên thao trường

Ngân Giang - Thắng Hùng
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(Baohatinh.vn) - Kiểm tra bắn đạn thật là nội dung quan trọng trong chương trình huấn luyện chiến đấu, góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng Biên phòng Hà Tĩnh.

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Thực hiện kế hoạch huấn luyện chiến đấu năm 2026, từ ngày 14 - 17/7/2026, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh tổ chức kiểm tra bắn đạn thật cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng. Tại trường bắn Đồn Biên phòng Bản Giàng (khu vực phía tây Hà Tĩnh), cán bộ, chiến sĩ của 3 đơn vị gồm Đồn Biên phòng Bản Giàng, Hòa Hải và Phú Gia tham gia các nội dung kiểm tra theo kế hoạch.
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Toàn bộ quá trình kiểm tra được tổ chức chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị, đồng thời đánh giá khách quan, thực chất kết quả huấn luyện, khả năng sử dụng vũ khí cũng như trình độ, bản lĩnh của cán bộ, chiến sĩ.
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Các cán bộ, chiến sĩ trải qua 2 nội dung kiểm tra gồm bắn súng tiểu liên STV-215 bài 2 nâng cao với mục tiêu ẩn hiện, vận động trên địa hình đồng bằng, trung du ban ngày; bắn súng K54 bài 2, 2B nâng cao, đòi hỏi khả năng phát hiện nhanh, ngắm chuẩn, bắn trúng các mục tiêu xuất hiện bất ngờ.
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Các chiến sĩ bước vào đợt kiểm tra với tinh thần tập trung, nghiêm túc cao độ.
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Trước khi bước vào bài bắn, từng cán bộ, chiến sĩ đều kiểm tra kỹ tình trạng vũ khí, trang bị, bảo đảm súng hoạt động an toàn, đúng tính năng kỹ thuật và sẵn sàng thực hiện các nội dung kiểm tra.
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Những thao tác đeo mặt nạ phòng độc được thực hiện thuần thục, nhanh gọn. Đây là một trong những yêu cầu bắt buộc nhằm bảo đảm an toàn và rèn luyện khả năng sẵn sàng xử lý các tình huống trong điều kiện tác chiến.
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Chiến sĩ thực hành bài bắn mục tiêu với súng STV-215, giữ vững tư thế, đường ngắm và thao tác theo đúng điều lệnh.
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Từng phát đạn được thực hiện với sự tập trung cao độ, thể hiện kết quả của quá trình huấn luyện thường xuyên.
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Ở cự ly 100 mét và 150 mét, các mục tiêu ẩn hiện liên tục, đặt ra yêu cầu cao về khả năng quan sát, ngắm bắn và xử lý tình huống của chiến sĩ.
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Mỗi lượt bắn đều được tổ chức nghiêm túc, đúng quy trình, dưới sự điều hành chặt chẽ của chỉ huy trường bắn. Tất cả các khâu, từ nhận lệnh, vào vị trí đến thực hành bài bắn và kết thúc nội dung, đều được thực hiện theo đúng quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối.
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Qua từng bài bắn, cán bộ, chiến sĩ được rèn luyện sự bình tĩnh, khả năng làm chủ vũ khí và tác phong xử lý nhiệm vụ trong điều kiện sát thực tế. Những trải nghiệm trên thao trường tiếp tục bồi đắp bản lĩnh, ý chí và tinh thần trách nhiệm của người lính biên phòng, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ trong mọi tình huống.
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Những phần thưởng dành cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc không chỉ ghi nhận kết quả của một đợt kiểm tra, mà còn là sự khẳng định quá trình rèn luyện bền bỉ, bản lĩnh vững vàng và tinh thần sẵn sàng chiến đấu của những người lính quân hàm xanh.

Thông qua đợt kiểm tra bắn đạn thật, chúng tôi sẽ đánh giá thực chất kết quả huấn luyện, trình độ sử dụng vũ khí và khả năng sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ. Trên cơ sở đó, đơn vị sẽ tiếp tục rút kinh nghiệm, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh có bản lĩnh chính trị vững vàng, làm chủ vũ khí, trang bị, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới trong tình hình mới.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Cường - Phó Tham mưu trưởng, Ban Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh

Clip: Xem các chiến sỹ BĐBP Bản Giàng bắn đạn thật

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Chủ đề Vì chủ quyền An ninh biên giới

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