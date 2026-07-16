Theo chân lính biên phòng Hà Tĩnh "thử lửa" trên thao trường

(Baohatinh.vn) - Kiểm tra bắn đạn thật là nội dung quan trọng trong chương trình huấn luyện chiến đấu, góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng Biên phòng Hà Tĩnh.
Mỗi lượt bắn đều được tổ chức nghiêm túc, đúng quy trình, dưới sự điều hành chặt chẽ của chỉ huy trường bắn. Tất cả các khâu, từ nhận lệnh, vào vị trí đến thực hành bài bắn và kết thúc nội dung, đều được thực hiện theo đúng quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Thông qua đợt kiểm tra bắn đạn thật, chúng tôi sẽ đánh giá thực chất kết quả huấn luyện, trình độ sử dụng vũ khí và khả năng sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ. Trên cơ sở đó, đơn vị sẽ tiếp tục rút kinh nghiệm, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh có bản lĩnh chính trị vững vàng, làm chủ vũ khí, trang bị, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới trong tình hình mới.
Thượng tá Nguyễn Ngọc Cường - Phó Tham mưu trưởng, Ban Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh
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