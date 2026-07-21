Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, xử lý hiệu quả các tình huống

Doãn Việt
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Mặc dù điều kiện công tác còn nhiều khó khăn nhưng Phân đội Đảo Sơn Dương (Hà Tĩnh) đã duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ vững chắc khu vực được giao, tích cực xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, "mẫu mực, tiêu biểu".

Ngày 21/7, đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh do Đại tá Hoàng Xuân Đông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ tại Phân đội Đảo Sơn Dương.

bqbht_br_1-25.jpg
Đại tá Hoàng Xuân Đông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh quán triệt nội dung kiểm tra tại Phân đội Đảo Sơn Dương.

Đoàn công tác đã nghe chỉ huy đơn vị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ; trực tiếp kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, xử lý tình huống chiến đấu phòng thủ đảo; công tác quản lý bộ đội, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật và đời sống của cán bộ, chiến sĩ.

Thời gian qua, Phân đội Đảo Sơn Dương đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Đơn vị thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các lực lượng đứng chân trên địa bàn nắm chắc tình hình trên biển, chủ động tham mưu và xử lý hiệu quả các tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ.

Công tác huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật được duy trì nền nếp; công tác hậu cần, kỹ thuật được bảo đảm tốt. Cán bộ, chiến sĩ luôn phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, bám đảo, bám đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh vùng biển, đảo và bảo đảm an toàn các công trình trọng điểm trên đảo.

bqbht_br_2-25.jpg
Đại tá Hoàng Anh Tú - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh kiểm tra xử lý tình huống chiến đấu phòng thủ đảo.

Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ Phân đội Đảo Sơn Dương còn tích cực tham gia hỗ trợ ngư dân, phối hợp các lực lượng tiến hành cứu hộ cứu nạn, hướng dẫn tàu thuyền tránh trú khi có thời tiết xấu, là chỗ dựa vững chắc cho người dân vươn khơi bám biển.

Qua kiểm tra, Đại tá Hoàng Xuân Đông ghi nhận và biểu dương tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Phân đội Đảo Sơn Dương trong thực hiện nhiệm vụ. Mặc dù điều kiện công tác còn nhiều khó khăn nhưng các cán bộ, chiến sĩ đã duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ vững chắc khu vực được giao, tích cực xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, "mẫu mực, tiêu biểu".

bqbht_br_3-18.jpg
Đoàn kiểm tra tình huống ngoài thực địa.

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh yêu cầu cán bộ, chiến sĩ Phân đội Đảo Sơn Dương tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình trên biển, chủ động xử lý hiệu quả các tình huống.

Đồng thời, chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật và chăm lo đời sống bộ đội, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh vùng biển, đảo của tỉnh. Sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra, đồng thời đẩy nhanh tiến độ, thi công bảo đảm chất lượng các dự án, công trình đang được triển khai xây dựng trên đảo.

bqbht_br_4-20.jpg
Đoàn công tác kiểm tra các công trình đang được triển khai xây dựng trên đảo.

Nhân dịp này, Đại tá Hoàng Xuân Đông cùng đoàn công tác đã thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ Phân đội Đảo Sơn Dương tiếp tục phát huy truyền thống, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tin liên quan

Tags:

#Bộ CHQS tỉnh #sẵn sàng chiến đấu #Đảo Sơn Dương

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Tôi luyện bản lĩnh người lính

Tôi luyện bản lĩnh người lính

Khép lại chương trình huấn luyện, các chiến sĩ mới của Trung đoàn 841 (Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh) đã có bước trưởng thành trong môi trường quân ngũ.
“Cánh tay nối dài” giữ bình yên trên biển

“Cánh tay nối dài” giữ bình yên trên biển

Các tổ tàu thuyền đoàn kết, tổ tự quản, tổ ANTT đang trở thành “tai mắt”, “cánh tay nối dài” của BĐBP Hà Tĩnh trong việc giữ gìn sự bình yên và chống khai thác IUU trên biển.
82 sĩ quan và quân nhân Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela

82 sĩ quan và quân nhân Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela

Theo quyết định của Bộ Quốc phòng, Quân đội nhân dân Việt Nam cử lực lượng sang Venezuela tham gia tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ khắc phục hậu quả thảm họa động đất với tổng số 82 sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp cùng các phương tiện và vật chất. Trong chiều 28/6, Bộ Quốc phòng sẽ tổ chức Hội nghị giao nhiệm vụ cho lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ này.
Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026 là nhiệm vụ chính trị quan trọng, yêu cầu rất cao

Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026 là nhiệm vụ chính trị quan trọng, yêu cầu rất cao

Chiều 24/6, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2026. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Trưởng BCĐ Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh chủ trì hội nghị.
Giao nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh năm 2026

Giao nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh năm 2026

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Trưởng BCĐ Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu BCĐ và cơ quan giúp việc quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị, ý định, văn bản của Quân khu 4 và tỉnh về nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!