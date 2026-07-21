Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, xử lý hiệu quả các tình huống

Ngày 21/7, đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh do Đại tá Hoàng Xuân Đông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ tại Phân đội Đảo Sơn Dương.

Đại tá Hoàng Xuân Đông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh quán triệt nội dung kiểm tra tại Phân đội Đảo Sơn Dương.

Đoàn công tác đã nghe chỉ huy đơn vị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ; trực tiếp kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, xử lý tình huống chiến đấu phòng thủ đảo; công tác quản lý bộ đội, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật và đời sống của cán bộ, chiến sĩ.

Thời gian qua, Phân đội Đảo Sơn Dương đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Đơn vị thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các lực lượng đứng chân trên địa bàn nắm chắc tình hình trên biển, chủ động tham mưu và xử lý hiệu quả các tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ.

Công tác huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật được duy trì nền nếp; công tác hậu cần, kỹ thuật được bảo đảm tốt. Cán bộ, chiến sĩ luôn phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, bám đảo, bám đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh vùng biển, đảo và bảo đảm an toàn các công trình trọng điểm trên đảo.

Đại tá Hoàng Anh Tú - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh kiểm tra xử lý tình huống chiến đấu phòng thủ đảo.

Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ Phân đội Đảo Sơn Dương còn tích cực tham gia hỗ trợ ngư dân, phối hợp các lực lượng tiến hành cứu hộ cứu nạn, hướng dẫn tàu thuyền tránh trú khi có thời tiết xấu, là chỗ dựa vững chắc cho người dân vươn khơi bám biển.

Qua kiểm tra, Đại tá Hoàng Xuân Đông ghi nhận và biểu dương tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Phân đội Đảo Sơn Dương trong thực hiện nhiệm vụ. Mặc dù điều kiện công tác còn nhiều khó khăn nhưng các cán bộ, chiến sĩ đã duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ vững chắc khu vực được giao, tích cực xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, "mẫu mực, tiêu biểu".

Đoàn kiểm tra tình huống ngoài thực địa.

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh yêu cầu cán bộ, chiến sĩ Phân đội Đảo Sơn Dương tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình trên biển, chủ động xử lý hiệu quả các tình huống.

Đồng thời, chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật và chăm lo đời sống bộ đội, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh vùng biển, đảo của tỉnh. Sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra, đồng thời đẩy nhanh tiến độ, thi công bảo đảm chất lượng các dự án, công trình đang được triển khai xây dựng trên đảo.

Đoàn công tác kiểm tra các công trình đang được triển khai xây dựng trên đảo.

Nhân dịp này, Đại tá Hoàng Xuân Đông cùng đoàn công tác đã thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ Phân đội Đảo Sơn Dương tiếp tục phát huy truyền thống, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.