6 tháng đầu năm, tội phạm trật tự xã hội ở Hà Tĩnh giảm hơn 10%

Sáng 23/7, Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Các đồng chí: Trần Báu Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chí Hà Văn Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tham dự.

Toàn cảnh hội nghị

6 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; phát huy tinh thần chủ động, kịp thời, quyết liệt trong tham mưu, triển khai các giải pháp đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng.

Cấp ủy, lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương phát huy vai trò nòng cốt, xung kích thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và công tác đối ngoại của địa phương. Chủ động nắm, kiểm soát tốt tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền nhiều chủ trương, giải pháp đảm bảo an ninh, trật tự. Triển khai thực hiện đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả các biện pháp công tác công an không để bị động, bất ngờ, khủng bố, phá hoại, “điểm nóng” về an ninh, trật tự; đấu tranh có hiệu quả với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đấu tranh có hiệu quả với tội phạm đánh bạc, rửa tiền, chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng với quy mô đặc biệt lớn, được Bộ Công an 6 lần gửi thư khen.

Lãnh đạo Công an tỉnh báo cáo công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm.

Tội phạm về trật tự xã hội giảm 10,08% số vụ; điều tra khám phá 223 vụ, 558 đối tượng phạm tội, đạt tỷ lệ 96%; kịp thời điều tra, khám phá nhanh các vụ án phức tạp; tỷ lệ tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố đạt tỷ lệ 79,4%, kéo giảm 25% đối tượng truy nã; các mặt công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự được triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả, nhất là thực hiện Đề án 06…

Tại hội nghị, đại diện các đảng ủy, chi bộ cơ sở báo cáo làm rõ thêm kết quả công tác tham mưu, kết quả công tác nổi bật, tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp để triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Đồng chí Trần Báu Hà – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Báu Hà – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh giá cao những thành tích kết quả đã đạt được trong công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra giám sát trong 6 tháng đầu năm của Đảng ủy Công an tỉnh. Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Đảng ủy Công an tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm: Triển khai thực hiện tốt các mặt công tác 6 tháng cuối năm, trong đó xác định công tác Đảng là then chốt, tập trung thực hiện tốt Nghị quyết 12, xây dựng Công an Hà Tĩnh ngày càng vững mạnh toàn diện; chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến ANTT; tập trung làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm; làm tốt công tác quản lý nhà nước về ANTT, đảm bảo trật tự an toàn giao thông; đẩy mạnh, ứng dụng chuyển đổi số phục vụ tốt các nhu cầu chính đáng của người dân.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao – Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị tăng cường đoàn kết nội bộ, phát huy vai trò trách nhiệm nêu gương của đảng viên, cán bộ, chiến sĩ, nhất là người đứng đầu, thủ trưởng công an các đơn vị, địa phương. Chủ động làm tốt công tác tham mưu, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các sở, ban, ngành, các đảng ủy trực thuộc và đảng ủy xã, phường trong tham mưu, triển khai các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự năm 2026.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh kết luận hội nghị.

Chủ động nắm chắc, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu xử lý tốt các vấn đề nổi lên liên quan đến ANTT ngay tại cơ sở; đảm bảo an ninh biên giới, tuyến biển, an ninh kinh tế, an ninh chính trị nội bộ, an ninh mạng, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; bảo vệ an toàn tuyệt đối các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các mục tiêu, công trình, dự án trọng điểm, các sự kiện chính trị, đối ngoại, văn hóa, xã hội quan trọng.

Chỉ đạo triển khai quyết liệt các giải pháp kéo giảm 10% số vụ phạm tội về trật tự xã hội; xây dựng xã, phường không ma túy, tỉnh không ma túy. Tấn công trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đẩy mạnh thực hiện cao điểm phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản, cao điểm đấu tranh, xử lý vi phạm và tội phạm liên quan đến xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; tổng rà soát, đấu tranh, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, môi trường. Đẩy nhanh tiến độ điều tra đối với các vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các vụ án dư luận quan tâm.

Làm tốt chức năng quản lý nhà nước về ANTT, tiếp tục tham mưu, triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ Đề án 06; phát huy vai trò tham mưu, nòng cốt triển khai Nghị quyết số 57; chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, kéo giảm TNGT, tai nạn cháy, nổ. Tăng cường công tác quản lý giam giữ, quản lý đối tượng thi hành án hình sự tại cộng đồng và đối tượng tái hòa nhập cộng đồng. Kịp thời tiếp nhận, xử lý các phản ánh hiện trường trên ứng dụng i-Ha Tinh; duy trì, phát huy hiệu quả các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.