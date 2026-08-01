Chủ động xây dựng phương án ứng phó với thiên tai

Ban CHQS xã Cẩm Duệ huy động lực lượng dân quân để thành lập các đội phản ứng nhanh và kiểm tra phương tiện, huấn luyện nghiệp vụ... để ứng phó với thiên tai.

Thời tiết những ngày qua với cơn mưa rào khiến các buổi luyện tập xử trí tình huống ứng cứu người dân đuối nước trong phòng chống thiên tai (PCTT), tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ (CNCH) của lực lượng dân quân thường trực xã Cẩm Duệ càng sát với thực tế. Dù vất vả nhưng các chiến sĩ sao vuông vẫn luôn tập trung cao độ để thực hành thuần thục các nội dung như: điều khiển xuồng cao tốc, tiếp cận người bị nạn, đưa nạn nhân đến nơi an toàn và thực hiện kỹ thuật sơ cứu ban đầu.

Huấn luyện kỹ năng cứu người bị lũ cuốn trôi cho lực lượng dân quân thường trực xã Cẩm Duệ.

Trung tá Bùi Đức Huỳnh - Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Cẩm Duệ cho biết: “Địa phương chúng tôi nằm ở vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ, thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lũ. Vì vậy, ngoài việc chuẩn bị đầy đủ kế hoạch, phương án, cơ sở vật chất, trang thiết bị, chúng tôi còn chú trọng huấn luyện để lực lượng dân quân thuần thục kỹ năng xử lý các tình huống trong thiên tai. Đặc biệt, địa phương đã thành lập các đội dân quân xung kích tại chỗ, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ PCTT, CNCH trong mùa mưa bão”.

Ban CHQS xã Cẩm Xuyên chủ động chuẩn bị tốt phương tiện, vật chất nhằm bảo đảm thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai hiệu quả, an toàn.

Để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, mới đây, xã Sơn Kim 1 đã tổ chức luyện tập tình huống báo động huy động LLVT xã giúp Nhân dân ứng cứu và khắc phục hậu quả lũ quét. Dưới sự chỉ huy của Ban CHQS xã, Tiểu đội Dân quân thường trực xã Sơn Kim 1 cùng lực lượng dân quân trên địa bàn đã triển khai các nội dung luyện tập bảo đảm mục đích, yêu cầu. Đặc biệt, LLVT xã nhanh chóng cơ động đến khu vực giả định xảy ra lũ quét để hỗ trợ di dời các hộ dân đến nơi an toàn và tìm kiếm người, vớt tài sản bị nước cuốn trôi dọc bờ suối.

Trung tá Đinh Quang Chương - Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Sơn Kim 1 cho biết: “Xã chúng tôi là địa bàn thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai. Vì vậy, đơn vị đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng phương án ứng phó các tình huống sát với thực tiễn. Là lực lượng tuyến đầu, chúng tôi cũng đang tập trung huấn luyện, diễn tập nâng cao trình độ, kỹ năng xử lý tình huống để tham gia ứng cứu hiệu quả, an toàn”.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy PTKV3 - Kỳ Anh kiểm tra máy móc, nhiên liệu, tàu xuồng phục vụ công tác PCTT, CNCH.

Trước mùa mưa bão năm nay, Ban Chỉ huy PTKV3 - Kỳ Anh đang quán triệt nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về PCTT, CNCH của cấp trên theo tinh thần chủ động và phương châm "4 tại chỗ". Theo đó, các phương án ứng phó đã được hoàn thiện; cơ sở vật chất, trang thiết bị được bổ sung; nhiên liệu được dự trữ đầy đủ; công tác hiệp đồng bảo đảm hậu cần được triển khai chặt chẽ. Trong đó đáng chú ý nhất là hàng chục tàu, xuồng, máy đẩy, xe máy, ô tô cùng nhiều trang bị khác đã được kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa đồng bộ để sẵn sàng lên đường khi có lệnh.

Thượng tá Bùi Văn Tuấn - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy PTKV3 - Kỳ Anh cho biết: “Dự báo mùa mưa bão năm nay đến sớm và diễn biến phức tạp nên chúng tôi nêu cao tinh thần chủ động, quyết liệt, trách nhiệm nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước, quân đội và Nhân dân. Cùng với đó, đơn vị cũng phối hợp, chỉ đạo ban CHQS các xã, phường để chủ động ứng phó với thiên tai, nhất là hỗ trợ di dời người, tài sản ở các khu vực xung yếu đến nơi an toàn khi có mưa bão, triều cường”.

Trung đoàn 841 kiểm tra phương tiện, vật chất sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ PCLB, TKCN khi có tình huống xảy ra trên địa bàn.

Với phương châm "chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương", Bộ CHQS tỉnh đang tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nắm chắc tình hình địa bàn để rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch ứng phó với thiên tai. Cùng với bố trí đủ nhân lực, toàn lực lượng cũng đang sẵn sàng 148 xuồng các loại, 150 nhà bạt, 3.250 phao cứu sinh, 30 xe chỉ huy, 40 máy nổ, máy cưa cùng nhiều trang bị, thiết bị khác.

Cùng với đó, Bộ CHQS tỉnh cũng chỉ đạo ban CHQS 69 xã, phường làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương hướng dẫn người dân, nhất là ở các vùng xung yếu, chuẩn bị đầy đủ vật chất, trang thiết bị, nhu yếu phẩm thiết yếu để chủ động trong mọi tình huống.

Bộ CHQS tỉnh tổ chức tập huấn điều khiển xuồng cao tốc cho lực lượng lái xuồng của các đơn vị trực thuộc trước mùa mưa bão mới.

Đại tá Nguyễn Tú Tài - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh: “Trước diễn biến thời tiết ngày càng cực đoan, công tác PCTT, CNCH được xác định là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình của lực lượng vũ trang tỉnh. Vì vậy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục chỉ đạo rà soát, hoàn thiện các phương án, kế hoạch và xây dựng lực lượng vững mạnh, nâng cao chất lượng huấn luyện, hiệp đồng chặt chẽ với các sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị đứng chân trên địa bàn để tạo sự vào cuộc đồng bộ, toàn diện, hiệu quả.

Mục tiêu xuyên suốt của LLVT tỉnh là chuẩn bị từ sớm, từ xa, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để chủ động ứng phó, xử lý hiệu quả mọi tình huống. Qua đó hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai, góp phần giữ vững ổn định đời sống Nhân dân, bảo đảm quốc phòng - an ninh và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn”.