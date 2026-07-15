Trưởng bản Thọong Pẹ: Đối với chúng tôi, quân y BĐBP Hà Tĩnh là con cháu trong bản

Quân y Nguyễn Đức Toàn (bên phải) và Nguyễn Mậu Trung (bên trái) kiên trì, trách nhiệm chăm sóc sức khỏe cho người dân biên giới nước bạn Lào.

Cách đây 4 ngày, lúc 2 giờ sáng, ông Vừ Và Kỷ ở bản Na Hạt, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bolikhămxay (Lào) lên cơn đau bụng dữ dội, sốt cao, rét run, đổ mồ hôi lạnh nên được người thân đưa đến Trạm xá Quân dân y kết hợp bản Thọong Pẹ (thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo) cấp cứu. Sau khi thăm khám, quân y Nguyễn Đức Toàn cùng Nguyễn Mậu Trung xác định bệnh nhân bị viêm loét dạ dày cấp và ngộ độc thực phẩm. Nhờ được xử trí kịp thời, tận tình chăm sóc và điều trị đúng phác đồ, sức khỏe của ông Kỷ nhanh chóng hồi phục. Hiện, ông Kỷ đã xuất viện.

Ca cấp cứu trong đêm của ông Vừ Và Kỷ là một trong hàng nghìn lượt khám, chữa bệnh mà những quân y mang quân hàm xanh thực hiện trên đất bạn. Thiếu tá, y sĩ Nguyễn Đức Toàn - Trạm trưởng Trạm xá Quân dân y kết hợp bản Thọong Pẹ chia sẻ: "Gần 10 năm sang đây, tôi đã thực hiện hàng chục ca cấp cứu, điều trị cho người bệnh vào lúc nửa đêm như trường hợp ông Vừ Và Kỷ. Dù khó khăn, áp lực, trang thiết bị chưa thực sự đầy đủ, nhưng bằng lương tâm của người thầy thuốc và trách nhiệm của người quân nhân, tôi luôn làm việc tận tâm, tận lực trong mọi hoàn cảnh nên chưa để xảy ra sai sót nào".

Hiện nay, mỗi ngày, các quân y ở Trạm xá Quân dân y kết hợp bản Thọong Pẹ khám, chữa bệnh và tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho 10 - 15 lượt người bệnh.

Không chỉ túc trực tại trạm xá, những người quân y còn chủ động vượt núi, băng rừng đến từng bản làng để chăm sóc sức khỏe cho người dân. Đi đến đâu, người quân y cũng được bà con đón tiếp thân tình, niềm nở, nhanh tay cắt những mớ rau xanh, hái những trái cây chín trong vườn gửi tặng.

Mới đây nhất là Trung tá Nguyễn Mậu Trung đã dành một ngày để xuống các bản thăm khám cho những người già yếu, bệnh nặng, khó khăn trong đi lại. Cùng với đó, anh kết hợp trao học bổng chương trình "Nâng bước em đến trường", kiểm tra việc học tập của 5 học sinh Lào được nhận đỡ đầu và hướng dẫn người dân cách phòng bệnh, giữ gìn vệ sinh môi trường.

Quân y xuống tận nhà hướng dẫn người dân cách bảo vệ sức khỏe và tự chữa trị một số bệnh thông thường.

Bà Nàng Lay ở bản Thọong Pẹ, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bolikhămxay (Lào) xúc động kể: "Chồng tôi bị tai biến phải nằm một chỗ, con còn nhỏ, gia đình thuộc diện khó khăn nhất bản. Nhưng, may mắn có các anh quân y thường xuyên đến thăm khám, hướng dẫn cách chăm sóc, hỗ trợ một số thuốc nên bệnh tình của chồng tôi không trở nặng. Ngoài ra, mỗi tháng, gia đình tôi còn được BĐBP Hà Tĩnh hỗ trợ 500 kíp (khoảng 700 nghìn đồng) để con trai đầu tiếp tục được đến trường. Chúng tôi biết ơn các anh rất nhiều".

Trung tá Nguyễn Mậu Trung chia sẻ: "Trong 5 năm làm việc tại trạm, tôi và đồng đội luôn cố gắng nâng cao trình độ chuyên môn, nêu cao y đức, sống gần gũi với cư dân nước bạn và luôn trong tâm thế sẵn sàng phục vụ. Ngoài khám chữa bệnh tại trạm, chúng tôi còn phối hợp hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh; hướng dẫn người dân ăn ở hợp vệ sinh, ngủ mắc màn, ăn chín uống sôi, không mê tín trong chữa bệnh. Dù ở đâu, làm gì, chúng tôi cũng luôn xem sức khỏe, tính mạng của người bệnh như chính người thân của mình".

Sẵn sàng đồng hành với học sinh nghèo vượt khó.

Được thành lập từ năm 2007, Trạm xá Quân dân y kết hợp bản Thọong Pẹ là cơ sở y tế chủ lực chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân 9 bản giáp biên giữa tỉnh Bolikhămxay với tỉnh Hà Tĩnh. Bình quân mỗi năm, trạm giúp nước bạn Lào chức khám, chữa bệnh cho 2.600 - 2.800 lượt người, cấp cứu 34 - 37 ca, cấp phát thuốc miễn phí cho 1.100 - 1.200 lượt người. Trong 6 tháng đầu năm nay, trạm đã khám, chữa bệnh cho hơn 1.500 lượt người, cấp cứu 62 ca, cấp phát thuốc miễn phí cho 300 lượt người.

Không chỉ thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe, Trạm xá Quân dân y kết hợp bản Thọong Pẹ còn là cầu nối gắn kết tình đoàn kết hữu nghị giữa lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh với chính quyền và Nhân dân nước bạn Lào. Qua mỗi lần khám bệnh, cấp thuốc, tuyên truyền phòng, chống dịch hay hỗ trợ học sinh nghèo, hình ảnh người lính quân hàm xanh ngày càng trở nên gần gũi, thân thiết trong lòng cư dân các dân tộc Lào vùng biên.

Quân y hướng dẫn người dân biên giới sinh hoạt sạch sẽ, ăn uống cẩn trọng, đề phòng các loại dịch khi chuyển mùa.

Ông U Đáy - Trưởng bản Thọong Pẹ, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bolikhămxay (Lào) cho biết: "Đối với bà con chúng tôi, quân y BĐBP Hà Tĩnh không phải là khách mà là con cháu trong bản. Khi khỏe thì cùng bà con làm việc, lúc đau ốm lại tận tình cứu chữa. Quanh vùng biên này đã có hàng chục người được các anh giành lại mạng sống từ tay thần chết, hàng trăm người xem các anh là ân nhân. Ngoài giúp chăm sóc sức khỏe cho dân bản, các anh còn hướng dẫn làm ăn, thu xếp công việc gia đình, biết cách vun vén cho cuộc sống ngày càng no đủ hơn".

Thượng tá Nguyễn Đức Thiện - Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo khẳng định: "Chăm sóc sức khỏe Nhân dân khu vực biên giới nước bạn không chỉ là nhiệm vụ nhân đạo mà còn là giải pháp quan trọng trong công tác đối ngoại biên phòng. Thông qua hoạt động của Trạm xá Quân dân y kết hợp bản Thọong Pẹ đã góp phần tăng cường tình đoàn kết quân - dân, thắt chặt mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa lực lượng bảo vệ biên giới và Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào. Đây là nền tảng quan trọng để xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia từ sớm, từ xa".