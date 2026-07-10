Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tham dự Giao lưu Hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào

Hội đàm giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Lào.

Diễn ra từ ngày 9 đến 10/7 tại tỉnh Nghệ An và tỉnh Bolykhamxay (Lào), Giao lưu Hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3 để lại những ấn tượng sâu sắc về tình hữu nghị, đoàn kết giữa quân và dân hai nước. Đoàn Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam dẫn đầu. Đoàn đại biểu Lào do Đại tướng Khamliang Outhakaysone - Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào dẫn đầu. Về phía tỉnh Hà Tĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định đã tham dự một số hoạt động trong khuôn khổ chương trình.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định (thứ ba từ trái sang) và đại biểu dự lễ khởi công Trường Mầm non Thanh Hà (xã Kim Bảng).

Sau các hoạt động giao lưu diễn ra vào ngày 9/7 tại tỉnh Bolykhamxay (Lào), trong ngày 10/7, Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone cùng đoàn đại biểu hai nước đã tham gia các hoạt động giao lưu hữu nghị tại tỉnh Nghệ An, gồm: trồng cây hữu nghị tại khuôn viên Cột mốc 460; thăm, tặng quà Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy; lễ sơ kết kết nghĩa giữa cụm dân cư hai bên biên giới giữa thôn Thủy Phong, xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An (Việt Nam) với bản Xốp Tờng, xã Nặm On, huyện Xay Chăm Phon, tỉnh Bôlykhămxay (Lào); lễ khởi công công trình Trường Mầm non Thanh Hà (xã Kim Bảng); tham quan Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên; hội đàm giữa Bộ Quốc phòng 2 nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định và đại biểu dự lễ sơ kết kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới giữa thôn Thủy Phong, xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An (Việt Nam) với bản Xốp Tờng, xã Nặm On, huyện Xay Chăm Phon, tỉnh Bôlykhămxay (Lào).

Tại buổi hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam khẳng định, Giao lưu Hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3 là hoạt động hợp tác có ý nghĩa chính trị sâu sắc, tiếp tục khẳng định quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Quân đội hai nước.

Chương trình góp phần tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa chính quyền, lực lượng bảo vệ biên giới và Nhân dân hai nước, cùng xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, vì lợi ích của mỗi nước, vì hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới.

Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam phát biểu tại buổi hội đàm.

Đại tướng Khamliang Outhakaysone - Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào đánh giá cao công tác chuẩn bị chương trình Giao lưu Hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3; đồng thời khẳng định, đây là mô hình hợp tác hiệu quả, có ý nghĩa chính trị sâu sắc, thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội, chính quyền địa phương và Nhân dân hai nước trong việc tăng cường đoàn kết, hợp tác, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Đại tướng Khamliang Outhakaysone - Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào phát biểu tại buổi hội đàm.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone thống nhất thời gian tới, trên cơ sở Nghị định thư về hợp tác quốc phòng, Kế hoạch hợp tác quốc phòng năm 2026 đã ký kết, hai bên thống nhất tập trung triển khai hiệu quả quan hệ hợp tác quốc phòng trên các định hướng. Trọng tâm là duy trì trao đổi đoàn, nhất là đoàn cấp cao; hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, quản lý, bảo vệ biên giới, thúc đẩy hợp tác về công nghiệp quốc phòng, thương mại quân sự; tham vấn chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế, diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế...

Về hợp tác quản lý, bảo vệ biên giới, hai bên tăng cường trao đổi thông tin, tình hình, tuần tra song phương, bảo vệ đường biên, mốc quốc giới, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm xuyên quốc gia; kịp thời phối hợp, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý phù hợp các vấn đề phát sinh; nhân rộng mô hình kết nghĩa đồn - trạm biên phòng và cụm dân cư hai bên biên giới.

Thành công của Giao lưu Hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3 tiếp tục khẳng định hiệu quả của hoạt động này trong việc thúc đẩy hợp tác thực chất giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước, phát triển kinh tế, giao lưu nhân dân, nâng cao ý thức bảo vệ biên giới của chính quyền địa phương và nhân dân ở khu vực biên giới, chung tay xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển, góp phần đưa hợp tác quốc phòng song phương ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả. Qua đó, truyền tải thông điệp về tình đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, tiếp tục củng cố sự tin cậy chính trị, tạo cơ sở vững chắc cho quan hệ Việt Nam - Lào phát triển toàn diện và bền vững.

Đại tướng Phan Văn Giang tặng quà lưu niệm đến Đại tướng Khamliang Outhakaysone.