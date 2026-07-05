Lực lượng an ninh Công an Hà Tĩnh đẩy mạnh hoạt động an sinh xã hội

Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh) cùng Công an xã Đức Đồng tặng quà cho Thương binh Trịnh Đình Vượng (thôn Đức Lạng, xã Đức Đồng).

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) và 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), lực lượng an ninh Công an Hà Tĩnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, góp phần chăm lo đời sống Nhân dân, tri ân người có công với cách mạng và lan tỏa tinh thần "Vì Nhân dân phục vụ".

Lực lượng an ninh Công an tỉnh phối hợp với Tòa Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh và Trung tâm Y tế Đức Thọ tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí tại Giáo xứ Thượng Ích.

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn tại Giáo xứ Thượng Ích (xã Đức Thịnh). Chương trình do lực lượng an ninh Công an tỉnh phối hợp với Tòa Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh và Trung tâm Y tế Đức Thọ tổ chức.

Trong một buổi, đội ngũ y, bác sĩ đã khám tổng quát, tư vấn chăm sóc sức khỏe, hướng dẫn phòng, chống bệnh tật và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 250 người dân. Chương trình có tổng kinh phí hơn 40 triệu đồng. Những phần thuốc được trao tận tay cùng sự tận tình của đội ngũ y, bác sĩ đã góp phần chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đồng thời tăng cường sự gắn kết giữa lực lượng công an, các tổ chức tôn giáo và Nhân dân trên địa bàn.

Thượng tá Nguyễn Minh Triển - Phó Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh) cùng Công an xã Toàn Lưu tặng quà cho gia đình đồng chí Thiếu tá Trần Văn Tuấn - nguyên Trưởng đồn CA CK Cầu Treo.

Bên cạnh hoạt động an sinh xã hội, lực lượng an ninh Công an Hà Tĩnh cũng triển khai nhiều chương trình tri ân, đền ơn đáp nghĩa đối với gia đình chính sách, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, cán bộ lực lượng an ninh qua các thời kỳ, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và cán bộ công an hưu trí có hoàn cảnh khó khăn.

Gần 50 suất quà với tổng trị giá hơn 50 triệu đồng đã được trao đến các đối tượng, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia và lòng biết ơn đối với những người đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh) cùng Công an xã Đức Đồng tặng quà cho gia đình ông Phan Văn Toàn (thôn Thanh Quang).

Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động, các đơn vị thuộc lực lượng an ninh Công an Hà Tĩnh cũng đã phối hợp với công an các xã đến thăm hỏi, động viên gia đình cán bộ công an lão thành, thân nhân liệt sĩ Công an nhân dân và gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Chuỗi hoạt động không chỉ góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, phát huy đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" mà còn lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân gần dân, trách nhiệm, nhân văn; góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an với Nhân dân, các tổ chức tôn giáo và cộng đồng.