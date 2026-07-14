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Bộ Quốc phòng - Bộ Công an kiểm tra kết quả thực hiện Nghị định 03 tại Hà Tĩnh

Dương Hoàng
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(Baohatinh.vn) - Đoàn công tác liên ngành Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đánh giá Hà Tĩnh đã triển khai hiệu quả Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ, góp phần giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

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Sáng 14/7, Đoàn công tác liên ngành Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đã làm việc với tỉnh Hà Tĩnh về kết quả thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 5/9/2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng (gọi tắt là Nghị định số 03) .

Các đồng chí: Thiếu tướng Phạm Xuân Diệu - Phó Cục trưởng Cục Tác chiến (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam); Trần Báu Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Cùng dự có lãnh đạo Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đơn vị liên quan.

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Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng Công an, Quân sự và Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã chủ động phối hợp tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai hiệu quả Nghị định số 03. Ba lực lượng đã trao đổi 511 nguồn tin, phối hợp kiểm tra, xác minh 256 tin liên quan đến an ninh biên giới, an ninh nội địa và trật tự an toàn xã hội; xây dựng 37 kế hoạch phối hợp, xác lập 1 chuyên án chung, phát hiện, xử lý 10 vụ, 13 đối tượng vi phạm.

Công tác phối hợp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới; bảo đảm an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị; đấu tranh phòng, chống tội phạm, quản lý xuất nhập cảnh, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn được triển khai hiệu quả. Các lực lượng cũng phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ vững ổn định tình hình trên địa bàn.

Đoàn công tác đánh giá cao kết quả phối hợp giữa các lực lượng của Hà Tĩnh trong thực hiện Nghị định số 03. Đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục khắc phục một số hạn chế trong công tác trao đổi thông tin, quan tâm đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác phối hợp, nhất là tại địa bàn biên giới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Đồng thời khẳng định, tỉnh sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến của đoàn công tác, tiếp tục chỉ đạo các lực lượng thực hiện hiệu quả Nghị định số 03, giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

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Thiếu tướng Phạm Xuân Diệu - Phó Cục trưởng Cục Tác chiến kết luận buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, Thiếu tướng Phạm Xuân Diệu đề nghị Hà Tĩnh tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng; chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết các vấn đề phát sinh về quốc phòng, an ninh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

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Tags:

#Đoàn công tác liên ngành #Nghị định số 03/2019/NĐ-CP

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

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