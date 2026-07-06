Giám đốc Học viện Quốc phòng dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc

(Baohatinh.vn) - Thượng tướng, PGS.TS. Trần Việt Khoa - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Giám đốc Học viện Quốc phòng và các thành viên đoàn cùng lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc.
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) và 58 năm Chiến thắng Đồng Lộc (24/7/1968 - 24/7/2026), sáng 6/7, Thượng tướng, PGS.TS. Trần Việt Khoa - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Giám đốc Học viện Quốc phòng cùng đoàn cán bộ, giảng viên và học viên Lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh khóa 102, Học viện Quốc phòng đã tới dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.
Cùng tham dự lễ dâng hoa, dâng hương có các đồng chí: Đoàn Anh Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Hoàng Xuân Đông - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.
Trong không khí thành kính, trang nghiêm, đồng chí Thượng tướng, PGS.TS. Trần Việt Khoa - Giám đốc Học viện Quốc phòng và các thành viên đoàn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu, hiến trọn tuổi thanh xuân của mình vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.
Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, các thành viên đoàn nguyện hứa sẽ phát huy truyền thống của các thế hệ cha anh đi trước, nỗ lực phấn đấu, đoàn kết xây dựng quê hương phồn vinh, thịnh vượng, hội nhập và phát triển bền vững.
Theo quyết định của Bộ Quốc phòng, Quân đội nhân dân Việt Nam cử lực lượng sang Venezuela tham gia tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ khắc phục hậu quả thảm họa động đất với tổng số 82 sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp cùng các phương tiện và vật chất. Trong chiều 28/6, Bộ Quốc phòng sẽ tổ chức Hội nghị giao nhiệm vụ cho lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ này.
Chiều 24/6, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2026. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Trưởng BCĐ Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh chủ trì hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Trưởng BCĐ Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu BCĐ và cơ quan giúp việc quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị, ý định, văn bản của Quân khu 4 và tỉnh về nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026.
Từ ngày 3 đến 7/7, Công an tỉnh Hà Tĩnh sẽ tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ tập trung tại 5 cụm với 15 tổ thu mẫu, nhằm bảo đảm tiến độ và thuận tiện cho người dân theo kế hoạch của Bộ Công an.
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh, trong giai đoạn phát triển mới, lực lượng Công an Hà Tĩnh cần tiếp tục tiên phong thực hiện tư duy “An ninh chủ động, an ninh bao trùm và an ninh kiến tạo” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.
Công tác rà soát, hướng dẫn đăng ký và thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ đang được lực lượng công an các địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh triển khai khẩn trương, nhằm bảo đảm phục vụ đợt lấy mẫu dự kiến diễn ra vào đầu tháng 7/2026.
Xuyên suốt dòng chảy lịch sử 80 năm ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026), lực lượng an ninh Công an Hà Tĩnh ngày càng trưởng thành, khẳng định mình bằng nhiều thành tựu và những chiến công xuất sắc.
Trong bối cảnh các loại tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia hoạt động ngày càng tinh vi, manh động, lực lượng an ninh điều tra (Công an Hà Tĩnh) luôn chủ động nắm chắc tình hình, khẳng định được vai trò mũi nhọn với nhiều chiến công xuất sắc.
Trong những ngày này, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm (xã Tứ Mỹ, Hà Tĩnh), công tác chuẩn bị cho "Chiến dịch 500 ngày đêm" đang được gấp rút hoàn tất, với quyết tâm cao sớm trả lại tên cho những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Việc huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác truyền thông được kỳ vọng sẽ góp phần thực hiện hiệu quả “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” tại Hà Tĩnh.
Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư số 74/2026 hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm, sinh hoạt phí từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Hội Cựu Chiến binh Việt Nam vì có công lao to lớn, có thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!