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Giám đốc Học viện Quốc phòng dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc

Văn Đức
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(Baohatinh.vn) - Thượng tướng, PGS.TS. Trần Việt Khoa - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Giám đốc Học viện Quốc phòng và các thành viên đoàn cùng lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc.

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Thượng tướng, PGS.TS. Trần Việt Khoa - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Giám đốc Học viện Quốc phòng cùng các thành viên trong đoàn và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tới dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc.

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) và 58 năm Chiến thắng Đồng Lộc (24/7/1968 - 24/7/2026), sáng 6/7, Thượng tướng, PGS.TS. Trần Việt Khoa - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Giám đốc Học viện Quốc phòng cùng đoàn cán bộ, giảng viên và học viên Lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh khóa 102, Học viện Quốc phòng đã tới dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Cùng tham dự lễ dâng hoa, dâng hương có các đồng chí: Đoàn Anh Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Hoàng Xuân Đông - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

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Thượng tướng, PGS.TS. Trần Việt Khoa - Giám đốc Học viện Quốc phòng cùng thành viên trong đoàn và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã đặt vòng hoa, dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm Liệt sĩ TNXP toàn quốc - nơi ghi danh hơn 4.000 liệt sĩ TNXP trên cả nước và khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ TNXP Ngã ba Đồng Lộc.
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Thượng tướng, PGS.TS. Trần Việt Khoa - Giám đốc Học viện Quốc phòng dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
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Đoàn công tác dâng hương tại khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ TNXP Ngã ba Đồng Lộc.
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Thượng tướng, PGS.TS. Trần Việt Khoa - Giám đốc Học viện Quốc phòng dâng hương tưởng niệm tại khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ TNXP Ngã ba Đồng Lộc.
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Thượng tướng, PGS.TS. Trần Việt Khoa - Giám đốc Học viện Quốc phòng dâng hoa lên phần mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ TNXP Ngã ba Đồng Lộc.
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Đồng chí Đoàn Anh Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương dâng hoa lên phần mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ TNXP Ngã ba Đồng Lộc.
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Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dâng hoa lên phần mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ TNXP Ngã ba Đồng Lộc.

Trong không khí thành kính, trang nghiêm, đồng chí Thượng tướng, PGS.TS. Trần Việt Khoa - Giám đốc Học viện Quốc phòng và các thành viên đoàn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu, hiến trọn tuổi thanh xuân của mình vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, các thành viên đoàn nguyện hứa sẽ phát huy truyền thống của các thế hệ cha anh đi trước, nỗ lực phấn đấu, đoàn kết xây dựng quê hương phồn vinh, thịnh vượng, hội nhập và phát triển bền vững.

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Chủ đề NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SỸ

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