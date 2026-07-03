Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc

(Baohatinh.vn) - Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa - Tổng Kiểm toán Nhà nước và đoàn công tác cùng lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã thành kính dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc.
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) và 58 năm Chiến thắng Đồng Lộc (24/7/1968 - 24/7/2026), chiều 3/7, đoàn công tác Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước do đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán Nhà nước làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc.
Tham dự lễ dâng hương về phía tỉnh Hà Tĩnh có đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành.
Đoàn đã đặt vòng hoa, dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm Liệt sĩ thanh niên xung phong toàn quốc - nơi ghi danh hơn 4.000 liệt sĩ thanh niên xung phong trên cả nước và Khu mộ 10 nữ Anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc.
Ngã ba Đồng Lộc từng là trọng điểm đánh phá ác liệt nhất của đế quốc Mỹ. Mảnh đất nhỏ bé này đã phải chịu đựng một lượng bom đạn khổng lồ với gần 50.000 quả bom các loại. Đã có nhiều anh hùng liệt sỹ mãi mãi nằm xuống, làm nên huyền thoại bất tử Đồng Lộc.
Năm 1989, Ngã ba Đồng Lộc được xếp hạng Khu di tích (KDT) lịch sử cấp quốc gia; tháng 12/2013, Ngã ba Đồng Lộc được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận KDT lịch sử cấp quốc gia đặc biệt trên hệ thống đường Hồ Chí Minh huyền thoại. Nơi đây trở thành địa chỉ đỏ, nơi giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho bao thế hệ người Việt Nam.
Trong không khí trang nghiêm, thành kính, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán Nhà nước và đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh cùng các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.
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