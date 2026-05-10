Nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm tại Ngã ba Đồng Lộc

(Baohatinh.vn) - Các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc.

Đoàn công tác dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc.

Sáng 10/5, nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã về dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc.

Đoàn do đồng chí Nguyễn Hòa Bình - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dẫn đầu, cùng các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng: Trần Hồng Hà - nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Mạnh Hùng - nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Đào Ngọc Dung - nguyên Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo; Đoàn Hồng Phong - nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ.

Tham gia cùng đoàn, về phía Hà Tĩnh có đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà; Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thành Đồng.

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình dâng hoa tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ TNXP toàn quốc.

Trong không khí trang nghiêm, các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã đến dâng hương, đặt vòng hoa tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ TNXP toàn quốc - nơi ghi danh hơn 4.000 liệt sĩ TNXP trong cả nước.

Đoàn dâng hương, dâng hoa tại khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ TNXP hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc.

Đoàn cũng đã tới dâng hương, dâng hoa tại khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ TNXP hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc.

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình dâng hoa lên từng phần mộ.
Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà dâng hoa tại khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ TNXP
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm dâng hoa tại khu mộ 10 liệt nữ.

Các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành viên trong đoàn bày tỏ lòng biết ơn, sự tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hiến trọn tuổi thanh xuân, hi sinh vì độc lập dân tộc, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Trong không khí thành kính, trang nghiêm, các đồng chí trong đoàn nguyện tiếp tục phát huy truyền thống, nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, đóng góp sức lực, trí tuệ, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, thịnh vượng.

Đoàn công tác trao tặng các phần quà tới thân nhân 10 nữ liệt sĩ TNXP hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc.
Đoàn trao tặng các phần quà tới người có công với cách mạng.
Các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh lưu niệm tại Ngã ba Đồng Lộc.

