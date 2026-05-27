Thái Lan bắn 21 loạt đại bác đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân tại sân bay Don Mueang chiều 27/5 là Phó thủ tướng Thái Lan Pakorn Nilprapunt cùng một số quan chức chính phủ, theo TTXVN.

Tại sân bay, đội tiêu binh đứng hai bên thảm đỏ, cùng lúc 21 loạt đại bác vang lên chào mừng. Đây là nghi thức đặc biệt, thể hiện sự coi trọng của Thái Lan đối với chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân đến sân bay quốc tế Don Mueang, Bangkok, chiều 27/5. Ảnh: TTXVN

Dự kiến trong chuyến thăm kéo dài đến 29/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ hội đàm, hội kiến Vua và Hoàng hậu Thái Lan, Thủ tướng và các lãnh đạo cấp cao của nước này để trao đổi sâu rộng về các định hướng lớn nhằm triển khai hiệu quả khuôn khổ hợp tác mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng sẽ tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Thái Lan, chứng kiến lễ ký kết trao đổi một số văn kiện hợp tác giữa hai nước.

Đây là chuyến thăm đầu tiên đến một nước ASEAN của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trên cương vị mới, diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước vừa được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 5/2025.

21 loạt đại bác rền vang tại sân bay Don Mueang, chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân. Ảnh: VOV

Trước khi đến Bangkok, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã dừng chân tại Udon Thani, gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán Việt Nam và gần 600 kiều bào đang sinh sống, học tập, làm việc tại Thái Lan cùng đại diện kiều bào từ Lào sang.

Cộng đồng người Việt tại Thái Lan có khoảng 100.000 người. Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng cho biết đại đa số bà con có cuộc sống ổn định, nhiều người thành đạt, có uy tín, khẳng định được vị trí trên nhiều lĩnh vực như giáo dục, y tế, kinh doanh, được chính quyền và người dân Thái Lan trân trọng, đánh giá cao.

Sự hiện diện của nhiều công trình văn hóa, chùa Việt, các khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phố Việt Nam ở nhiều địa phương là minh chứng sinh động cho lòng yêu nước, tự hào dân tộc, luôn hướng về cội nguồn của cộng đồng người Việt tại Thái Lan và mối quan hệ, tình đoàn kết, hợp tác tốt đẹp giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan luôn là cầu nối quan trọng, góp phần thắt chặt tình hữu nghị và quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Ông ghi nhận bà con đã ổn định cuộc sống, hội nhập tốt, đóng góp tích cực cho xã hội ở sở tại, đồng thời luôn giữ gìn bản sắc văn hóa, tiếng Việt, nếp Việt và hướng về quê hương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Đảng, Nhà nước luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có cộng đồng Việt Nam tại Thái Lan, là bộ phận không tách rời của khối đại đoàn kết dân tộc, là nguồn lực quý báu của đất nước và cầu nối quan trọng vun đắp quan hệ hữu nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan ở Udon Thani ngày 27/5. Ảnh: TTXVN

Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN. Năm 2025, tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 22,1 tỷ USD, tăng 9% so với năm 2024. Trong 4 tháng đầu năm 2026, kim ngạch hai chiều đạt gần 8,6 tỷ USD, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2025.

Về đầu tư, Thái Lan hiện có 797 dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 15,4 tỷ USD, đứng thứ 8/153 quốc gia có đầu tư tại Việt Nam và đứng thứ hai trong số các nước ASEAN. Việt Nam có hơn 20 dự án đầu tư còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký khoảng 40 triệu USD.

"Chuyến thăm thể hiện sự coi trọng cao của Việt Nam đối với quan hệ với Thái Lan cũng như đối với khu vực Đông Nam Á. Đây cũng là dịp để lãnh đạo cấp cao hai nước trao đổi sâu rộng về những định hướng lớn nhằm triển khai hiệu quả khuôn khổ hợp tác mới, qua đó tạo thêm xung lực cho quan hệ song phương trong thời gian tới", Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường cho biết.

Chuyến thăm được kỳ vọng sẽ mở ra những bước phát triển mới trong thương mại, đầu tư, logistics và kết nối chuỗi cung ứng. Hai bên có nhiều tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi công nghiệp.