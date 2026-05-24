Lễ tiễn đưa hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào về nước

Sáng 24/5, tại thị xã Pạc Xăn, tỉnh Bolikhămxay (CHDCND Lào), đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Bolikhămxay tổ chức lễ dâng hương, tưởng niệm và lễ tiễn đưa hài cốt các liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước. Tham dự buổi lễ, về phía tỉnh Hà Tĩnh có đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh. Về phía tỉnh Bolikhămxay có đồng chí Lươn Vi Lay Chăn Thả La Phăn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Lễ tiễn đưa hài cốt liệt sỹ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam Hy sinh tại Lào di chuyển về nước.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, các đại biểu đã thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì nghĩa vụ quốc tế cao cả và tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào.

﻿Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh dâng hương tại lễ tiễn đưa.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh và đồng chí Lươn Vi Lay Chăn Thả La Phăn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Bolikhămxay cùng thực hiện nghi thức di chuyển hài cốt liệt sỹ.

Lực lượng vũ trang...

...cùng các tổ chức đoàn thể và đông đảo Nhân dân Lào tiễn đưa các liệt sỹ về đất mẹ Việt Nam.

Mùa khô 2025-2026, Đội Quy tập, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các cơ quan chức năng của nước bạn Lào đã tìm kiếm, cất bốc 9 hài cốt liệt sỹ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên chiến trường Lào. Trong đó, 1 hài cốt được tìm thấy tại thủ đô Viêng Chăn, 8 hài cốt còn lại được tìm thấy tại tỉnh Bolikhămxay.