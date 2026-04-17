Đẩy mạnh tuyên truyền 80 năm An ninh nhân dân và thành tựu phát triển đất nước

(Baohatinh.vn) - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy đề nghị đội ngũ báo cáo viên đẩy mạnh tuyên truyền về truyền thống 80 năm An ninh nhân dân và thành tựu phát triển đất nước.
Sáng 17/4, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên Trung ương toàn quốc tháng 4/2026.
Hội nghị được trực tuyến đến các điểm cầu trong cả nước.
Tham dự tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Phạm Tất Thắng, Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng.
Hội nghị đã phổ biến chuyên đề “80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 – 12/7/2026)”.
Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, suốt 80 năm qua, lực lượng An ninh nhân dân đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, lập nên nhiều chiến công xuất sắc. Lực lượng đã xây dựng và triển khai nhiều đề án nhằm bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu vực trọng điểm, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền và an ninh quốc gia.
Trong giai đoạn hiện nay, lực lượng An ninh nhân dân tiếp tục được xây dựng theo hướng tinh, gọn, mạnh, giữ vai trò nòng cốt trong bảo vệ lợi ích quốc gia, bảo đảm an ninh chính trị, duy trì ổn định xã hội và phục vụ phát triển đất nước.
Đại biểu tham dự tại điểm cầu Hà Tĩnh.
Hội nghị cũng thông tin chuyên đề về “Tình hình thế giới và kết quả hoạt động đối ngoại, ngoại giao nổi bật của Việt Nam thời gian gần đây; dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại, ngoại giao thời gian tới”.
Phát biểu định hướng nhiệm vụ tuyên truyền thời gian tới, đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị các ngành, địa phương, đơn vị và đội ngũ báo cáo viên tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trên các lĩnh vực.
Trọng tâm là tuyên truyền các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước; về những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội và công tác đối ngoại, ngoại giao của đất nước, qua đó khẳng định vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, tạo động lực thúc đẩy phát triển đất nước bền vững. Bên cạnh đó, cần tăng cường tuyên truyền về truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng An ninh nhân dân; làm nổi bật những chiến công, thành tích tiêu biểu, qua đó giáo dục lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm và niềm tự hào dân tộc trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
Dịp này, Ban Chỉ đạo Trung ương về Công tác thông tin đối ngoại phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ XII năm 2026.
Theo thể lệ, Giải thưởng xét tặng ở 8 hạng mục, gồm: Báo/tạp chí tiếng Việt; Báo/tạp chí tiếng nước ngoài; Phát thanh; Truyền hình; Sách; Ảnh; Sản phẩm số - đa phương tiện; Sáng kiến, sản phẩm có giá trị thông tin đối ngoại. Đối tượng tham gia giải thưởng gồm mọi công dân Việt Nam, người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài đều có thể gửi tác phẩm/sản phẩm.
Các tác phẩm/sản phẩm, hoạt động, sự kiện được xét tặng giải thưởng trong năm là các tác phẩm/sản phẩm được đăng tải, xuất bản, phát hành, công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng; hoặc các hoạt động, sự kiện được tổ chức ở trong và ngoài nước, trong khoảng thời gian từ ngày 01/7/2025 đến hết ngày 31/7/2026.
