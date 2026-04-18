Lực lượng vũ trang Quân khu 4 phấn đấu xứng danh truyền thống anh hùng

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh đến thăm, chúc Tết Bính Ngọ cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

Trong khói lửa chiến tranh cũng như trong công cuộc bảo vệ, xây dựng đất nước thời bình, quân và dân Quân khu 4 luôn đoàn kết một lòng, vượt qua muôn vàn gian khó, lập nên nhiều chiến công hiển hách. Truyền thống “trung dũng, kiên cường, chủ động, sáng tạo” ấy tiếp tục được kế thừa và phát huy, trở thành nguồn động lực mạnh mẽ để LLVT Quân khu 4 hôm nay vững vàng nơi tuyến đầu, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, bình yên và phát triển bền vững.

Ngày 15/10/1945, Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định tổ chức các chiến khu trong toàn quốc; trong đó có Chiến khu 4 - tiền thân của Quân khu 4 ngày nay.

Các đại biểu Trung ương, tỉnh Hà Tĩnh và Quân khu 4 tham quan khu vực trưng bày tại lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống LLVT Quân khu 4 (tháng 10/2025).

Trên dải đất thiêng liêng của Tổ quốc, Quân khu 4 là “đất lửa, tuyến lửa anh hùng”, nơi mỗi tấc đất đều thấm đẫm mồ hôi, xương máu, sự hy sinh và ý chí kiên trung. Trải qua thử thách, mưa bom, bão đạn, từ Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đến Quảng Trị, thành phố Huế, quân dân Quân khu 4 hiên ngang, kiên cường, chiến đấu và chiến thắng. Truyền thống ấy được cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 4 tôi luyện, phát huy và luôn tỏa sáng trong hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành.

Chín năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, quân dân Quân khu 4 vừa kháng chiến, vừa kiến quốc, trở thành “căn cứ địa cách mạng vững chắc thứ hai của cả nước”. LLVT Quân khu 4 đã phát huy truyền thống quê hương Thanh - Nghệ - Tĩnh kiên cường, Bình - Trị - Thiên trung dũng, anh dũng chiến đấu, làm nòng cốt cho toàn dân đánh giặc và huy động sức người, sức của chi viện kịp thời cho các chiến trường, đặc biệt là chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ. Qua đó góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu 4 động viên bộ đội ở Sư đoàn 968.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Quân khu 4 là "tuyến đầu lửa đạn" của miền Bắc xã hội chủ nghĩa, là hậu phương trực tiếp của tiền tuyến lớn miền Nam, cùng lúc thực hiện “bốn nhiệm vụ trên ba chiến trường”. Dải đất Quân khu 4 trở thành chiến trường ác liệt nhất của cả nước, quân và dân Quân khu 4 đã phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng mọi kẻ thù.

Những năm đánh Mỹ, với tinh thần “tất cả vì tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, LLVT Quân khu 4 cùng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, khu vực Vĩnh Linh đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, chiến đấu, phục vụ chiến đấu “mỗi người làm việc bằng hai” với khẩu hiệu “ Tất cả vì miền Nam ruột thịt”.

Trong cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, LLVT Quân khu 4 đã cùng với quân và dân miền Bắc bắn rơi hơn 2.000 máy bay Mỹ, bắn chìm nhiều tàu chiến, kịp thời cung cấp sức người, sức của cho các chiến trường giành thắng lợi.

Bên cạnh “hậu phương vững chắc” ở các tỉnh phía Bắc Quân khu 4, các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế là vùng đất của “tiền tuyến anh hùng”, “một tấc không đi, một ly không rời”, bền gan chiến đấu lập nên nhiều chiến công. Nổi bật là những chiến công vang dội trong Chiến dịch Xuân Mậu Thân 1968, làm chủ thành phố Huế trong 26 ngày đêm; tham gia Chiến dịch Khe Sanh năm 1968, Chiến dịch Đường 9 - Nam Lào năm 1971; Chiến dịch Xuân Hè năm 1972 giải phóng Quảng Trị; phối hợp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972... góp phần vào thắng lợi chung của Việt Nam trên bàn đàm phán tại hội nghị Paris.

Bộ đội đặc công là một trong những lực lượng tinh nhuệ của Quân khu 4.

Sau năm 1972, LLVT Quân khu 4 tham gia giải phóng hoàn toàn tỉnh Quảng Trị và tỉnh Thừa Thiên Huế, cùng cả nước đi tới thắng lợi hoàn toàn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vào mùa xuân năm 1975.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Giúp bạn là tự giúp mình”, trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, LLVT Quân khu 4 đã thực hiện tốt nhiệm vụ quốc tế cao cả, góp phần vào thắng lợi chung của cách mạng nước bạn, xây dựng và phát triển mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào thủy chung, son sắt.

Bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, LLVT Quân khu 4 tích cực tham gia lao động, sản xuất, hàn gắn vết thương chiến tranh; chiến đấu bảo vệ biên giới phía Tây Nam, phía Bắc và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả với nước bạn Lào, Campuchia.

LLVT Quân khu 4 luôn hoàn thành xuất sắc chức năng của đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất, giữ vững vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng trong tình hình mới.

Lực lượng dân quân, tự vệ tỉnh Hà Tĩnh thi đua huấn luyện giỏi để bảo vệ bầu trời quê hương.

Cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 4 đã không quản ngại gian khổ, hiểm nguy, sẵn sàng xả thân, hy sinh quên mình vì sự bình yên, hạnh phúc của Nhân dân. Hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh… đã trở thành biểu tượng niềm tin, chỗ dựa vững chắc của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các tỉnh, thành phố trên địa bàn.

Với những chiến công hiển hách, thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, LLVT Quân khu 4 vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Niềm vinh dự, tự hào càng được nhân lên, khi ngày 13/2/2026, Chủ tịch nước ký quyết định tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho Quân khu 4 - phần thưởng cao quý khẳng định tầm vóc và đóng góp to lớn của LLVT Quân khu 4 trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

LLVT Quân khu 4 tham gia giúp đỡ Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh tư liệu

Phát huy truyền thống anh hùng, viết tiếp chiến công trong thời kỳ mới, LLVT Quân khu 4 tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, nhất là Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tư duy, nhận thức mới về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và các đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội, Đảng bộ Quân khu lần thứ XII.

Chủ động tốt các phương án, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; đoàn kết, gắn bó với cấp ủy, chính quyền, Nhân dân các địa phương; phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển KT - XH trên địa bàn và đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tập trung xây dựng LLVT Quân khu 4 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, lấy xây dựng vững mạnh về chính trị, “tinh, gọn, mạnh” về tổ chức, biên chế làm cơ sở, để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu. Bất luận trong trường hợp nào, LLVT Quân khu 4 cũng luôn là lực lượng chính trị tin cậy, lực lượng chiến đấu trung thành của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Giáo dục truyền thống cách mạng cho những người lính trẻ trên vùng đất Quân khu 4 anh hùng.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội, Đảng bộ Quân khu lần thứ XII, nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030, xây dựng Đảng bộ Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, lãnh đạo LLVT hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Những giá trị truyền thống trong suốt chặng đường hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành; danh hiệu Anh hùng LLVT Nhân dân và các phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước, Nhân dân ghi nhận, trao tặng là động lực to lớn để LLVT Quân khu 4 tiếp tục phấn đấu xứng danh truyền thống anh hùng, viết tiếp chiến công trong thời kỳ mới.