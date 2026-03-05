Phó Tư lệnh Quân khu 4 và Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh dự lễ giao nhận quân năm 2026

Đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.

Sáng 5/3, tại sân vận động xã Can Lộc, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Nam Hồng Lĩnh (điểm giao nhận quân số 1) tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2026. Tham dự lễ giao, nhận quân có các đồng chí: Thiếu tướng Lê Hồng Nhân - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4; Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh; Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Trọng Hiếu - Giám đốc Sở Tài chính; Trần Quang Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thành Sen; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và đông đảo bà con nhân dân.

Đại biểu tham dự lễ giao, nhận quân.

Năm 2026, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Nam Hồng Lĩnh được giao tuyển chọn 771 công dân tham gia nhập ngũ (quân đội 643 công dân; công an 128 công dân) trên địa bàn 22 xã: Đồng Tiến, Thạch Khê, Thạch Lạc, Cẩm Bình, Thạch Hà, Toàn Lưu, Việt Xuyên, Thạch Xuân, Đông Kinh, Lộc Hà, Hồng Lộc, Mai Phụ, Can Lộc, Tùng Lộc, Trường Lưu, Xuân Lộc, Đồng Lộc, Gia Hanh, Tiên Điền, Nghi Xuân, Cổ Đạm, Đan Hải và 5 phường: Trần Phú, Thành Sen, Hà Huy Tập, Bắc Hồng Lĩnh và Nam Hồng Lĩnh. Công tác tuyển quân được đơn vị triển khai đồng bộ, chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm công khai, dân chủ, công bằng từ khâu đăng ký, sơ tuyển, khám tuyển đến xét duyệt chính trị, chính sách.



Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh thay mặt lãnh đạo tỉnh thắp lửa truyền thống.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà đánh trống mở hội giao quân năm 2026.

Phát biểu tại lễ giao, nhận quân năm 2026, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà mong muốn các thanh niên luôn phấn đấu, phát huy truyền thống quê hương Hà Tĩnh, ra sức tu dưỡng, rèn luyện, học tập, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với những lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hi sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội; nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”, “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà phát biểu tại lễ giao, nhận quân năm 2026.

Các thanh niên cần nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ. Phấn đấu trở thành những quân nhân ưu tú, xứng danh "Bộ đội cụ Hồ" trên quê hương Xô Viết, góp phần tích cực xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân Việt Nam anh hùng.

"Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về quê hương, các đồng chí tiếp tục phát huy bản chất truyền thống của Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, đóng góp nhiều việc làm có ý nghĩa cho xã hội để xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà cũng như gia đình, người thân..." - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà mong muốn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà đề nghị, các cấp, ngành tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội, Công an để công dân vững bước lên đường, yên tâm thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thay mặt các công dân nhập ngũ, tân binh Nguyễn Phi Hùng (xã Can Lộc) hứa phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin tưởng, sự mong đợi của gia đình, chính quyền các cấp.

Sau phần nghi thức, Thiếu tướng Lê Hồng Nhân - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tặng hoa, tặng quà chúc mừng và động viên các chiến sĩ yên tâm lên đường nhập ngũ.

Thiếu tướng Lê Hồng Nhân - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 động viên các tân binh lên đường nhập ngũ.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tin tưởng các thanh niên ưu tú sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời mong muốn, các tân binh nâng cao ý thức tự giác, chấp hành nghiêm kỷ luật của đơn vị, làm tròn nghĩa vụ mà Đảng, quân đội và Nhân dân giao phó.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà tặng hoa cho đơn vị nhận quân.

Gia đình động viên, chia sẻ cùng tân binh trước lúc lên đường nhập ngũ.

Lễ giao nhận quân diễn ra trang trọng, đúng quy định.