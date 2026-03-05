Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chung vui ngày hội giao quân

Văn Đức
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Đại tá Phạm Văn Dũng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và các đại biểu dự điểm giao nhận quân số 3 - Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Kỳ Anh (Hà Tĩnh) với 428 thanh niên của 18 xã, phường lên đường nhập ngũ.

bqbht_br_tan-binh-6b.jpg
Các đại biểu tham dự buổi lễ tại điểm giao nhận quân số 3.

Sáng 5/3, tại sân quảng trường xã Kỳ Anh, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 – Kỳ Anh trang trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2026.

Tới dự và động viên tân binh lên đường nhập ngũ, về phía Quân khu 4 có Đại tá Phạm Văn Dũng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4.

Về phía tỉnh Hà Tĩnh có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh; Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền; Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà; lãnh đạo các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương cùng đông đảo người thân các tân binh.

bqbht_br_tan-binh-6.jpg
Đại tá Phạm Văn Dũng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tham dự lễ giao nhận quân.
bqbht_br_img-4759.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và lãnh đạo các đơn vị dự lễ giao nhận quân.

Năm 2026, tại điểm giao nhận quân số 3 có 428 thanh niên của 18 xã, phường khu vực 3 – Kỳ Anh lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an Nhân dân.

bqbht_br_tan-binh-5.jpg
Trung tá Bùi Văn Tuấn - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Kỳ Anh báo cáo kết quả giao nhận quân.

Các tân binh được biên chế vào các đơn vị: Vùng 4 – Quân chủng Hải quân; Sư đoàn 986 và Sư đoàn 324 - Quân khu 4; Trung đoàn 841 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh; Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh; Vùng 3 Cảnh sát biển; Công an Hà Tĩnh.

bqbht_br_tan-binh-9.jpg
bqbht_br_tan-binh-9b.jpg
bqbht_br_tan-binh-9a.jpg
428 thanh niên của 18 xã, phường khu vực Kỳ Anh lên đường nhập ngũ.

Quá trình tuyển chọn công dân nhập ngũ được thực hiện theo đúng quy trình các bước, bảo đảm công khai, dân chủ; các thanh niên được gọi nhập ngũ năm nay đều bảo đảm các tiêu chuẩn về chính trị, tuổi đời, sức khỏe, trình độ văn hóa, đạt chất lượng cao. Đặc biệt, trong số tân binh nhập ngũ lần này, có nhiều tân binh tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ.

75cd362b91c51f9b46d4.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh thắp lửa truyền thống khẳng định ý nghĩa ngày hội tòng quân là ngày hội lớn của lòng yêu nước, thể hiện trách nhiệm công dân và niềm tự hào khi thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.
bqbht_br_tan-binh-4.jpg
Ngọn lửa rực cháy khẳng định ý nghĩa ngày hội tòng quân là ngày hội lớn của lòng yêu nước.
bqbht_br_tan-binh-2a.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao - Giám đốc Công an tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh nổi trống mở hội giao quân.

Phát biểu tại lễ giao quân, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao – Giám đốc Công an tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh mong muốn các tân binh nối tiếp truyền thống vẻ vang của quê hương, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, ra sức học tập, rèn luyện, phấn đấu trở thành người chiến sĩ giỏi; sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống quê hương cách mạng, truyền thống con người Hà Tĩnh anh hùng.

tan-binh-2.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao – Giám đốc Công an tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh phát biểu tại lễ giao quân.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao đề nghị các đơn vị nhận quân tạo điều kiện tốt nhất để các tân binh sớm hòa nhập với môi trường quân ngũ, phấn đấu rèn luyện, trưởng thành, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tiếp tục quan tâm động viên, chăm lo, kịp thời giúp đỡ thiết thực đến các gia đình có con em lên đường nhập ngũ để các tân binh yên tâm thực hiện tốt nghĩa vụ quân sự.

tan-binh-1c.jpg
Phát biểu tại buổi lễ, tân binh hứa sẽ cố gắng vượt qua mọi khó khăn, rèn luyện, hoàn thành các nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin tưởng, sự mong đợi của gia đình, địa phương.
bqbht_br_img-5136.jpg
Đại tá Phạm Văn Dũng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh động viên tân binh.
tan-binh.jpg
Các đại biểu tặng hoa chúc mừng các tân binh, đơn vị giao nhận quân.

Lễ giao nhận quân tại Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 – Kỳ Anh diễn ra trang trọng, đúng quy định. Sau lễ giao quân, các chiến sĩ lên xe về đơn vị, mang theo quyết tâm làm tròn trách nhiệm, nghĩa vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

bqbht_br_tan-binh-101.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh...
bqbht_br_tan-binh-10.jpg
... Đại tá Phạm Văn Dũng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 động viên các tân binh lên đường nhập ngũ.
bqbht_br_tan-binh-8d.jpg
Các tân binh lên đường nhập ngũ.
bqbht_br_tan-binh-8a.jpg
Tân binh vẫy tay chào người thân trước khi lên xe.
bqbht_br_tan-binh-7a.jpg
Các tân binh chia tay người thân...
bqbht_br_tan-binh-8.jpg
Tân binh hào hứng lên đường nhập ngũ.
bqbht_br_tan-binh-8c.jpg
Người thân tiễn chân các tân binh lên đường nhập ngũ.

Tin liên quan

Tags:

#Nhập ngũ #Lên đường nhập ngũ #Thanh niên Hà Tĩnh lên đường nhập ngũ #Tòng quân #Ngày hội tòng quân #Tân binh Hà Tĩnh sẵn sàng lên đường #Kết nạp đảng cho tân binh #Huấn luyện tân binh #tân binh Hà Tĩnh gặp gỡ người thân #tân binh Hà Tĩnh #tặng quà tân binh lên đường nhập ngũ

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Những “ngôi sao xanh” lấp lánh

Những “ngôi sao xanh” lấp lánh

Phát huy truyền thống 67 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Việt Nam, những người lính quân hàm xanh ở Hà Tĩnh đã và đang khẳng định được vai trò, sứ mệnh của mình về quản lý, bảo vệ biên giới trong tình hình mới.
Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tin tưởng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng sẽ luôn đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào đảm bảo an ninh - quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh.
Mỗi cán bộ phải gương mẫu, chiến sĩ phải huấn luyện nghiêm túc, quyết tâm cao

Mỗi cán bộ phải gương mẫu, chiến sĩ phải huấn luyện nghiêm túc, quyết tâm cao

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tin tưởng, lực lượng vũ trang Hà Tĩnh sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, quyết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện năm 2026, góp phần giữ vững QP-AN, bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng và tạo môi trường ổn định cho tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững.
Vì Nhân dân chúng tôi luôn sẵn sàng

Vì Nhân dân chúng tôi luôn sẵn sàng

Mỗi độ Tết đến xuân về, câu chuyện về mối quan hệ gắn kết bền chặt giữa công an với Nhân dân lại được nhắc tới trong muôn vàn cảm xúc.
Canh giữ cho mùa xuân yên vui

Canh giữ cho mùa xuân yên vui

Những người lính trong LLVT Hà Tĩnh đang căng mình thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cùng đồng đội chắc tay súng bảo vệ cho quê hương vui Tết, đón xuân trong bình yên.
Bảo vệ biển đảo cho đất liền vào xuân

Bảo vệ biển đảo cho đất liền vào xuân

Khi đất liền rộn ràng vào xuân thì những người lính cảnh sát biển (CSB) lại lên đường thực hiện sứ mệnh bảo vệ sự bình yên và thực thi pháp luật trên vùng biển quê hương Hà Tĩnh.
Giữ Tết Việt trên đất nước Lào

Giữ Tết Việt trên đất nước Lào

Người Việt nói chung, Hà Tĩnh nói riêng làm việc, sinh sống trên đất nước Lào dù không về quê đón Tết cổ truyền của dân tộc nhưng họ vẫn giữ được Tết Việt trên đất bạn.
Đồng bào dân tộc thiểu số vui đón xuân mới

Đồng bào dân tộc thiểu số vui đón xuân mới

Được sự chăm lo của các cấp, ngành, các tấm lòng thơm thảo nên đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới Hà Tĩnh đang phấn khởi vui đón xuân mới trong bình yên, đủ đầy.