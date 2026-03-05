Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chung vui ngày hội giao quân

Các đại biểu tham dự buổi lễ tại điểm giao nhận quân số 3.

Sáng 5/3, tại sân quảng trường xã Kỳ Anh, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 – Kỳ Anh trang trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2026. Tới dự và động viên tân binh lên đường nhập ngũ, về phía Quân khu 4 có Đại tá Phạm Văn Dũng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4. Về phía tỉnh Hà Tĩnh có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh; Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền; Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà; lãnh đạo các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương cùng đông đảo người thân các tân binh.

Đại tá Phạm Văn Dũng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tham dự lễ giao nhận quân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và lãnh đạo các đơn vị dự lễ giao nhận quân.

Năm 2026, tại điểm giao nhận quân số 3 có 428 thanh niên của 18 xã, phường khu vực 3 – Kỳ Anh lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an Nhân dân.

Trung tá Bùi Văn Tuấn - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Kỳ Anh báo cáo kết quả giao nhận quân.

Các tân binh được biên chế vào các đơn vị: Vùng 4 – Quân chủng Hải quân; Sư đoàn 986 và Sư đoàn 324 - Quân khu 4; Trung đoàn 841 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh; Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh; Vùng 3 Cảnh sát biển; Công an Hà Tĩnh.

428 thanh niên của 18 xã, phường khu vực Kỳ Anh lên đường nhập ngũ.

Quá trình tuyển chọn công dân nhập ngũ được thực hiện theo đúng quy trình các bước, bảo đảm công khai, dân chủ; các thanh niên được gọi nhập ngũ năm nay đều bảo đảm các tiêu chuẩn về chính trị, tuổi đời, sức khỏe, trình độ văn hóa, đạt chất lượng cao. Đặc biệt, trong số tân binh nhập ngũ lần này, có nhiều tân binh tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh thắp lửa truyền thống khẳng định ý nghĩa ngày hội tòng quân là ngày hội lớn của lòng yêu nước, thể hiện trách nhiệm công dân và niềm tự hào khi thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Ngọn lửa rực cháy khẳng định ý nghĩa ngày hội tòng quân là ngày hội lớn của lòng yêu nước.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao - Giám đốc Công an tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh nổi trống mở hội giao quân.

Phát biểu tại lễ giao quân, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao – Giám đốc Công an tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh mong muốn các tân binh nối tiếp truyền thống vẻ vang của quê hương, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, ra sức học tập, rèn luyện, phấn đấu trở thành người chiến sĩ giỏi; sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống quê hương cách mạng, truyền thống con người Hà Tĩnh anh hùng.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao – Giám đốc Công an tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh phát biểu tại lễ giao quân.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao đề nghị các đơn vị nhận quân tạo điều kiện tốt nhất để các tân binh sớm hòa nhập với môi trường quân ngũ, phấn đấu rèn luyện, trưởng thành, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tiếp tục quan tâm động viên, chăm lo, kịp thời giúp đỡ thiết thực đến các gia đình có con em lên đường nhập ngũ để các tân binh yên tâm thực hiện tốt nghĩa vụ quân sự.

Phát biểu tại buổi lễ, tân binh hứa sẽ cố gắng vượt qua mọi khó khăn, rèn luyện, hoàn thành các nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin tưởng, sự mong đợi của gia đình, địa phương.

Đại tá Phạm Văn Dũng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh động viên tân binh.

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng các tân binh, đơn vị giao nhận quân.

Lễ giao nhận quân tại Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 – Kỳ Anh diễn ra trang trọng, đúng quy định. Sau lễ giao quân, các chiến sĩ lên xe về đơn vị, mang theo quyết tâm làm tròn trách nhiệm, nghĩa vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh...

... Đại tá Phạm Văn Dũng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 động viên các tân binh lên đường nhập ngũ.

Các tân binh lên đường nhập ngũ.

Tân binh vẫy tay chào người thân trước khi lên xe.

Các tân binh chia tay người thân...

Tân binh hào hứng lên đường nhập ngũ.